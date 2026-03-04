Mazón reaparece en las Cortes tras la petición de la jueza al TSJ de investigarlo

Y al octavo día, Carlos Mazón ha reaparecido en un acto público. Una semana y un día después de que la jueza de instrucción de Catarroja enviara al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) su petición de investigar al expresident de la Generalitat por "grosera negligencia" el 29 de octubre, Mazón ha acudido a las Corts, donde es diputado y donde se estaba celebrando el pleno.

El exjefe del Consell ha entrado en el hemiciclo minutos antes de las 12 de la mañana, con la sesión parlamentaria ya empezada (lo ha hecho a las 10:30 horas). De hecho, Mazón ha llegado durante el cuarto punto del orden del día cuando ha ocupado su escaño, el 98, en la cuarta y última fila del hemiciclo, en el extremo central de los asientos correspondientes a los diputados del PP, algunos de los cuales se han acercado hasta su butaca a saludarle.

Mazón ha acudido a la cámara autonómica en todas las sesiones plenarias que se han celebrado desde que Juanfran Pérez Llorca le relevó como president de la Generalitat, aunque no ha estado todos los días que ha habido pleno. Por ejemplo, en la triple jornada parlamentaria con la que se acabó el curso en 2025, Mazón estuvo solo la mañana del primer día, también entrando con el debate ya empezado y yéndose mucho antes de acabar.

Mazón, durante el pleno de las Corts de este miércoles. / M.A. Montesinos

El esquema lo repitió hace dos semanas durante el primer pleno del 2026. El expresident acudió a la cámara autonómica el primero de los dos días por la tarde y evitó coincidir con Llorca que horas antes había tenido su primera sesión de control. No acudió tampoco el jueves cuando tocaba votar. Este miércoles ha vuelto a las Corts y lo ha hecho con la novedad de que es su primera aparición tras la petición de imputación de la jueza de la dana al TSJCV.

"¿Dónde está?"

Su arribada a la cámara autonómica con la primera jornada del pleno ya avanzado le ha hecho perderse el debate en el que más se le ha mencionado: la propuesta de Compromís de modificar la ley de expresidents de la Generalitat, algo que le afectaría de manera directa. Entre las medidas que se reclama en esta proposición (que PP, PSPV y Vox tumbarán el jueves) está que los exjefes del Consell no tengan derecho a contar con chófer, coche y dos asesores.

Noticias relacionadas

Y aunque la medida "afecta a todos los expresidents", según ha insistido el síndic valencianista, Joan Baldoví, durante la exposición de este cambio legislativo, Mazón ha sido el más citado durante todo el debate. "¿Dónde está Carlos Mazón?", se ha preguntado Baldoví. "No se puede confundir el ausente del escaño 98 con la figura del Molt Honorable President", ha señalado la síndica adjunta del PSPV, María José Salvador, mientras PP y Vox han insistido en criticar la petición de "venganza" y "cacería particular", aunque sin mencionar a Mazón.