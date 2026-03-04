La situación de Mazón no evita que las Corts rechace eliminar privilegios a los expresidents de la Generalitat Valenciana

Lo que se rechazó en mayo de 2025 tiene toda la pinta de volver a recibir la negativa de las Corts este jueves. Y con las mismas posiciones que entonces. El cambio de la ley de expresidents ha repetido el esquema de hace 10 meses con Compromís reclamando la eliminación de algunos de los “privilegios” incidiendo especialmente en Carlos Mazón, ausente durante el debate, y PP, PSPV y Vox anunciando su rechazo en la votación de este jueves, lo que supoondrá volver a tumbar la propuesta.

"Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes", dijo Albert Einstein y la reflexión del físico alemán ha entrado este miércoles en el parlamento valenciano. Las posiciones no se han movido ni un milímetro respecto al debate de mayo de 2025, visto el debate de este miércoles. Claro que el contexto no es ni mucho menos el mismo que hace 10 meses cuando el asunto aterrizó en el hemiciclo por primera vez esta legislatura.

En este tiempo, entre otras circunstancias, Mazón ha dejado su cargo al frente de la Generalitat, la jueza de la dana ha pedido su imputación al TSJCV y ha activado la Oficina del Expresident que le da derecho a despacho, dos asesores, coche permanente y chófer, prerrogativas que Joan Baldoví, defensor del cambio legislativo planteado por los valencianistas, ha cifrado en 850.000 euros al año en total, no solo de la Mazón, sino también la que tiene en marcha el socialista Ximo Puig o los asesores que tiene Francisco Camps.

"¿Para qué necesita Mazón un coche todos los días? ¿Por qué Mazón necesita una oficina de 180 metros en la zona más exclusiva de Alicante? ¿No se os cae la cara de vergüenza de pagarle 58.000 euros a quien dijo Salo de confinar nada [en referencia de José Manuel Cuenca]? ¿Alguien sabe qué está haciendo el coche y el chófer de Francisco Camps todos los días?", ha cuestionado el dirigente valencianista al tiempo que desde la bancada de los 'populares' se ha escuchado: "¿Y Puig?".

El diputado del PP, Javier Gutiérrez, interviene en el pleno de las Corts, este miércoles. / José Cuéllar/Corts

Las preguntas se las ha dedicado especialmente a "los señores de Vox" a quienes Baldoví ha tratado de pinchar con la posición que tiene la formación en Extremadura, donde ha exigido la eliminación de la Oficina de Expresidentes en su negociación con María Guardiola. "No vamos a participar en la fiesta de Compromís", ha aesgurado el síndic voxista, José María Llanos, quien ha señalado que la propuesta de los valencianistas es un "intento de confrontación", una "persecución personal" y una "venganza". "Siempre salvan al soldado PP, al soldado Mazón", ha replicado Baldoví.

"No confundir"

Vox y su siempre bandera de recorte del gasto público, especialmente con todo lo relacionado con instituciones autonómicas, era la principal opción que tenían los valencianistas para sacar adelante la medida siempre que el PSPV accediera a apoyarla. Pero tampoco. Los socialistas de nuevo se han posicionado en contra. "No podemos confundir al ausente del escaño 98 con un Molt Honorable Expresident de la Generalitat Valenciana", ha justificado María José Salvador, síndica adjunta.

Menos sorprendente ha sido el voto en contra del PP. Estaba prácticamente anunciado con el criterio en contra manifestado por el Consell hace un mes. Ese rechazo lo ha verbalizado en el pleno el diputado Javier Gutiérrez que ha desgranado que la ley valenciana "no es una excepción" si se compara con el resto de autonomías o el Estado y ha sacado a relucir el caso de Mónica Oltra, nombre sensible para los valencianistas, sobre la que ha indicado que si en lugar de haber sido presidenta y no vicepresidenta "no hubieran traído esta propuesta en la vida".

El debate de este miércoles anticipa el resultado en la pantalla de votaciones que se verá el jueves, voto arriba, voto abajo. Y será de nuevo de un rechazo a un cambio de una ley surgida en 2002 y que ha tenido hasta seis debates en las Corts desde entonces para rebajar algunas de sus consideraciones, todas propuestas por parte de la izquierda alternativa (Compromís en 2012, Esquerra Unida en 2015; en 2015 y 2018 Podem y 2025 y 2026 Compromís) y todas con el rechazo de PP y PSPV. "Solo queda Compromís", acabó diciendo Baldoví.