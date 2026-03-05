Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cacería de funcionariosDecreto Mazón viviendaIlicitanos atrapadosExportaciones EEUUMazón reapareceJornada continua colegiosComité Disciplina Rafa Mir
instagramlinkedin

Tribunales

El juzgado abre juicio oral contra Mónica Oltra tras rechazar la Audiencia de València la decisión de archivo de la Fiscalía y el instructor

La jueza recoge en el auto que la Fiscalía no acusa en esta causa, que sentará en el banquillo a la exvicepresidenta y doce personas más por los presuntos delitos deprevaricación, malversación, contra la integridad moral, omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento y abandono de menores a petición de Vox, Gobierna-te y el abogado de la joven que sufrió los abusos

La magistrada sustituta exige una fianza de 120.000 euros a los trece procesados

La Audiencia mantiene el procesamiento de Oltra y la archiva para una exdirectora territorial

La Audiencia mantiene el procesamiento de Oltra y la archiva para una exdirectora territorial

La Audiencia mantiene el procesamiento de Oltra y la archiva para una exdirectora territorial / Europa Press

Laura Ballester

València

El Juzgado de Instrucción 15 de València ha acordado la apertura de juicio oral contra Mónica Oltra y doce cargos más de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y del centro de menores Niño Jesñus, después de que la sección cuarta de la Audiencia de València dictara el 24 de febrero un auto en el que ordenaba al juzgado abrir juicio oral contra la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, y otros trece acusados por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por el exmarido de ella, según el auto dictado por la jueza sustituta, Ana Lillo, al que ha tenido acceso Levante-EMV.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta por posible dana en la Comunidad Valenciana entre el 11 y el 13 de julio
  2. Aemet prevé que la Comunidad Valenciana viva la Noche de Reyes más fría de los últimos 40 años
  3. Ya es oficial: esta es la ubicación de los nuevos radares que te pueden multar a partir de hoy en la Comunidad Valenciana
  4. PP y Vox pactan permitir instalaciones comerciales y de ocio en suelo no urbanizable
  5. Mazón dimite sin convocar elecciones y apela a Vox para nombrar un nuevo 'president'
  6. José María Ángel utilizó un título falso para lograr una plaza de funcionario, según la Agencia Antifraude
  7. Maribel Vilaplana, en el hospital tras sufrir una crisis
  8. Un posible infarto y otra muerte en directo: dos vaquillas fallecen en las fiestas de 'bous' de esta localidad de la Comunidad Valenciana

El juzgado abre juicio oral contra Mónica Oltra tras rechazar la Audiencia de València la decisión de archivo de la Fiscalía y el instructor

El juzgado abre juicio oral contra Mónica Oltra tras rechazar la Audiencia de València la decisión de archivo de la Fiscalía y el instructor

El tejido productivo de la Comunidad Valenciana depende del empleo de las personas migrantes

El tejido productivo de la Comunidad Valenciana depende del empleo de las personas migrantes

Medio Ambiente y Servicios Sociales tampoco recibieron ninguna alerta de las emergencias que dirigía Salomé Pradas el día de la dana de València

Medio Ambiente y Servicios Sociales tampoco recibieron ninguna alerta de las emergencias que dirigía Salomé Pradas el día de la dana de València

Un abogado pide al TSJCV investigar a Mazón por "la gravedad de los hechos y el número de perjudicados"

Un abogado pide al TSJCV investigar a Mazón por "la gravedad de los hechos y el número de perjudicados"

Baldoví, tras reunirse con Oltra y hablar sobre su regreso: "La veo en forma y fuerte"

Baldoví, tras reunirse con Oltra y hablar sobre su regreso: "La veo en forma y fuerte"

El comandante de la UME declara que el debate sobre si el Es Alert suponía confinar, Pradas lo mantuvo "fuera del Cecopi"

El comandante de la UME declara que el debate sobre si el Es Alert suponía confinar, Pradas lo mantuvo "fuera del Cecopi"

La situación de Mazón no evita que las Corts rechace eliminar privilegios a los expresidents de la Generalitat Valenciana

La situación de Mazón no evita que las Corts rechace eliminar privilegios a los expresidents de la Generalitat Valenciana

Una asociación de víctimas de la dana critica la designación para la comisión mixta del concejal de València que cuestionó las agrupaciones vecinales

Una asociación de víctimas de la dana critica la designación para la comisión mixta del concejal de València que cuestionó las agrupaciones vecinales
Tracking Pixel Contents