Un comandante de la UME declara que avisó a técnicos del Cecopi del desbordamiento del barranco del Poyo "antes de las 19 horas"

Un comandante de la UME (Unidad Militar de Emergencias) presente en el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado) ha declarado en la causa de la dana que avisó a técnicos del cerebro de la emergencia del desbordamiento del barranco del Poyo "antes de las 19 horas", según confirman fuentes conocedoras de su declaración.

El comandante Salvador Romón también ha confirmado que hubo tres parones en la reunión del Cecopi donde debían adoptarse las decisiones para preservar a la población de las intensas lluvias y los previsibles desbordamientos, pero que envió dos alertas "tardías y erróneas" según la jueza de la dana, la magistrada del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja. En estos parones en el Cecopi es cuando los máximos responsables de la emergencia salían y entraban constantemente haciendo llamadas por teléfono. El militar ha asegurado desconocer de qué hablaban. Al igual que ayer declaró su compañero de la UME no escuchó ningún debate sobre si se podía confinar o no a la población, la duda jurídica que retrasó el envío del primer Es Alert (a las 20.11 horas), y que la consellera Salomé Pradas consultó por teléfono con sucesivas llamadas a responsables de la Generalitat como los secretarios autonómicos Cayetano García, José Manuel Cuenca y el presidente de la Generalitat, con quien también logró hablar a partir de las 19 horas.

De la reunión del Cecopi del 29 de octubre, el comandante Romón recordaba que en la primera hora de reunión hablaron todos los organismos con los datos de la emergencia que tenían en esos momentos: la Aemet (Agencia estatal de meteorología), la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), la Guardia Civil. En esa primera hora, el militar ha explicado que la Aemet explicó las lluvias al sur de València y en Utiel-Requena, la CHJ explicó la situación de la presa de Forata (en la cuenca del Magro) y en el barranco del Poyo que, a esa hora, no eran preocupantes ni suponían excesivo riesgo ninguno de los dos escenarios, que en pocas horas provocarían el mayor número de fallecidos. Según ha explicado, a esa hora Forata estaba entre el nivel 1 y 2 de emergencia, que no suponía "excesivo riesgo", siempre hablando aguas abajo de Forata. Ya que a esa hora, en Utiel el barrio de la Fuente ya sufría las graves consecuencias de la dana y se encontraba completamente inundando. Tanto, que ni los bomberos ni la UME pudieron acceder al municipio para realizar rescates. En la localidad de Utiel fallecieron seis personas.

Y de similar manera recordaba el militar la mención al barranco del Poyo, que a las 17 horas llevaba 71,7 metros cúbicos por segundo, aunque a partir de ese momento comenzó la subida desbocada hasta los 809 m3/s de las 18 horsa y los 2.282 m3/seg de las 18.55 horas. Datos todos estos del sensor que tenía la CHJ en el cruce del barranco del Poyo con la A-3. Y que se quedan pequeños en comparación con los 7.500 m3/seg que llegó a transportar el cajero del barranco a su paso por l'Horta Sud (al absorber toda el agua caida en la extensa cuenca del barranco del Poyo de 450 km2).

De hecho, la mención al barranco del Poyo en el Cecopi se produjo antes de las 19 horas, según ha recordado el militar, porque una unidad que se dirigía a Utiel ya no pudo cruzar la autovía porque "el barranco del Poyo se había desbordado". Una información que el comandante de la UME asegura que facilitó a Jorge Suárez (subdirector general de Emergencias) y José Miguel Basset, el inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, los dos funcionarios de mayor alto rango al frente de la emergencia, pero por debajo de los responsables políticos, Salomé Pradas (consellera) y Emilio Argüeso (secretario autonómico de Emergencias), los dos únicos investigados en la causa, por ahora.

Según la declaración del militar, la preocupación por la presa de Forata se produjo a partir de las 19 horas, cuando la CHJ alertó que la elevada entrada de agua. Como ya contó Levante-EMV, la presa de Forata no abrió las compuertas, sino que las mantuvo abiertas todo el 29-O lo que permitió laminar una avenida de agua 2.200 metros cúbicos por segundo, a la mitad 1.100 m3/seg. En ese momento, el comandante recuerda que la responsable de Protección Civil en la Delegación del Gobierno menciona el Es Alert (aunque los funcionarios Suárez y Basset, ya habían planteado el envío de mensajes, sin mencionar la palabra, a la población, desde las 17.15 horas y las 18 horas). El testigo recordaba el debate que produjo entre la consellera y los funcionarios sobre el contenido del Es Alert (evitar alarmar a la población) pero no recordaba que se hablara si suponía confinar en el seno del Cecopi.