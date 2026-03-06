La borrasca Regina se desplaza a la mitad norte de la Comunidad Valenciana después de dos días de lluvia persistente

La borrasca Regina seguirá descargando este fin de semana en la Comunitat Valenciana, aunque el temporal se desplazará claramente hacia la mitad norte con avisos activos de nivel amarillo en toda la provincia de Castellón por "chubascos localmente fuertes o persistentes" y probabilidad de "tormentas", según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En el resto, especialmente en la provincia de Valencia, lloverá de forma generalizada, aunque con lluvias "débiles o moderadas".

Cantidad de lluvia estimada para mañana sábado en la Comunitat Valenciana según la Aemet. / Aemet

En la provincia septentrional, ya llovió ayer con fuerza -"de forma generalizada", según - en Castellón, donde se registró el mayor acumulado de la jornada: los 58,8 l/m2 en La Pobla de Benifassà. El frente mantuvo un segundo foco activo en el sur de la provincia de Valencia, donde ha llovido de forma persistente durante los últimos dos días. En Llutxent, por ejemplo, se han registrado casi 100 l/m2 en 48 horas.

Según los datos de las estaciones de la Aemet, los mayores acumulados del viernes se produjeron, además del ya mencionado, en Villafranca del Cid (53,2 l/m2), Morella (44,6 l/m2), Miramar (25,2 l/m2) y Torreblanca (23,2 l/m2). Por su parte, la red de la Associació Valenciana de Meterologia (Avamet) registró 93,9 l/m2 en Catí y acumulados por encima de los 70 litros en casi una veintena de sus estaciones. Fue el caso de Xert (82,4 l/m2), Sant Mateu (77 l/m2), Vallibona (75 l/m2) o Tírig (75 l/m2).

Lluvia este viernes en València con una mujer paseando por el puerto. / JM LOPEZ

Qué pasará los próximos días

La Aemet ya anunciaba el jueves que no se espera un cambio del tiempo "a medio plazo". Es cierto que las precipitaciones darán una pequeña tregua el domingo y el lunes, pero regresarán el martes con "precipitaciones moderadas y persistentes" en la mitad norte. València volverá a mirar al cielo cada mediodía para saber si la mascletà se celebra o no, pero se prevén unas prefallas con lluvia prácticamente todos los días. El tradicional 'tiempo de fallas' es cada vez menos habitual.

Las precipitaciones serán persistentes el miércoles en toda la Comunitat Valenciana con posibilidad de generarse tormentas en el sur de la provincia de Valencia y, para el jueves, las previsiones actuales contemplan lluvias en toda la mitad sur de la autonomía.

Previsión meteorológica para el miércoles 11 de marzo en la Comunitat Valenciana. / Aemet

Temperaturas diurnas frías

Después de un mes de febrero cálido, las temperaturas han regresado a valores cercanos a las medias históricas, pero con un cariz a señalar. Las máximas diurnas están siendo "frías" por la elevada nubosidad con medias de dos grados por debajo de lo habitual para el mes de marzo. El martes será, previsiblemente, el día más frío con una diferencia de hasta seis grados por debajo con respecto al promedio entre 1991 y 2020. En València ciudad, están entre tres y cuatro grados inferiores y las previsiones no atisban "una clara recuperación térmica durante la próxima semana".

En cambio, las mínimas nocturnas están siendo superiores a lo habitual con hasta cinco grados por encima del promedio. Según la Aemet, las noches en el 'cap i casal' no "han sido muy frías" desde principios de marzo. Esto cambiará a partir del domingo cuando estos valores caigan hasta cuatro grados y se muevan entre los siete y nueve grados de mínima. Las noches de plantà serán frías.

Situación hidrológica

Pese a la persistencia de las lluvias, los caudales de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se mantienen "en situación de normalidad", aunque Avamet reportaba que algunos barrancos en la Plana Alta estaban "llenos" ayer al mediodía. De los embalses de la cuenca, el de Contreras seguía desaguando a un ritmo de 15 metros cúbicos por segundo y ayer se abrieron las compuertas del de Ulldecona que alivia a 14 m3/s, aunque no se preveían "afecciones aguas abajo". En València, el nuevo cauce del Túria bajaba ayer con un caudal notable.

Noticias relacionadas

Embalse de contreras desde el aire, en el punto donde la A3 pasa por encima. / ED/Estepa

La persistencia de la borrasca repercutirá positivamente en los embalses valencianos que pueden vivir sus mejores datos en 35 años, si superan los 1.700 hectómetros cúbicos de agua acumulada. Según el último informe semanal de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) del pasado lunes, la cantidad actual de agua disponible en los embalses explotados por la CHJ es de 1.657 hm3, solo 41 por debajo de la mejor marca registrada a principios de marzo de 2011, hace década y media; y levemente por encima de las 1.644 hm3 de principios de marzo de 2014.