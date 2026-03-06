Así se configura la inversión hotelera: nuevas fórmulas flexibles en Alicante y superlujo en Valencia

El sector hotelero movilizó 300 millones de euros en inversiones el año pasado. Los datos son estimación que Hosbec ha realizado en un contexto en el que los activos se consolidan como una de las opciones fijas en las apuestas de los inversores. La consolidación de los diferentes destinos se visibiliza en sus cifras. Mientras la provincia de Alicante acapara el 40 % de ese total (120 millones), la de Valencia se dispara hasta los 174 millones (58 %) y Castellón, con los restantes 6 millones (2 %).

Las cifras que ha aportado el presidente de la patronal hotelera, Fede Fuster, en el Investor Day dejan también claras las pistas de hacia donde mira el dinero y por lo tanto, de los productos que, dentro de la incertidumbre global, están marcando un rumbo fijo. Las apuestas pasan por cuatro puntos. El primero es el crecimiento de los modelos flexibles dentro de la hotelería con Benidorm como principal exponente. Por otra parte, está la apuesta del superlujo con la ciudad de València como caso claro de éxito y proyectos al alza; así como los nuevos hoteles en la capital alicantina.

La tercera conclusión es la fortaleza que ha detectado el sector en la reforma de los establecimientos y, en especial, la transformación de los 'hostels' y albergues para diseñar una oferta alojativa más económica y evite la fuga hacia otros segmentos. Por último, está el posicionamiento de algunas entidades financieras de acudir a respaldar solo aquellos proyectos que cumplan con requisitos de sostenibilidad.

Un momento de la jornada Investor Day organizada por Hosbec en València. / INFORMACIÓN

Alicante, objetivo

En la esfera local, destacan las dos grandes capitales. Aunque por motivos muy diferentes, Alicante y València siguen siendo objetivo inversor prioritario. El origen es el mismo: la infradotación de plazas que se venía acusando desde hace años. La secretaria general de Hosbec, Nuria Montes, explica que la jornada certificó ese apetito inversor en la localidad alicantina que se puede comprobar con los nuevos proyectos.

Además, ha destacado la apuesta por introducir en la ciudad valenciana lo que podríamos identificar con superlujo. En concreto, la concejala de Turismo del Ayuntamiento de València, Paula Llobet, confirmó las 40 nuevas licencias hoteleras desde 2003, 7.000 plazas operando en la ciudad y 174 millones de inversiones en 2025. Un dato que apuntala el lujo es el argumento expuesto por los expertos en Turismo de Cajamar, Sergio Rodríguez y Andrés Seijo. "La Comunitat Valenciana es una fuerte de oportunidades: tiene todavía una importante capacidad de crecimiento en valores económicos, porque está por debajo de las ciudades de su categoría. El segmento ‘luxury’ también está presente en el brazo financiero: el 3 % de las tarjetas de crédito corresponde a este segmento, pero suponen el 20% del gasto total".

En este ámbito, el responsable de Meridia Capital, Luis Amezola, señaló que el sector ha incorporado un elemento de oferta alternativo al luxury que es ese tipo de alojamiento que, sin perder esa impronta de la calidad, ofrece un producto a un precio muy competitivo, que llega a un consumidor mucho más numeroso y mucho más diversificado, como el nuevo modelo de hostels o de flexliving.

Más de cien personas asistieron a la jornada sobre inversión en el sector hotelero. / INFORMACIÓN

De puertas adentro

Otra de las propuestas que atrae a los inversores son las reformas de hostels y albergues en propuestas más actuales y de mayor calidad que buscan un perfil de cliente joven, que busca opciones más económicas al viajar y, de acuerdo con los criterios de estos centros, no le importan compartir habitación o el servicio. La propuesta también se ha visto como una alternativa a otros segmentos. Montes señala que es un enfoque que está funcionando y que está posibilitando la modernización de la planta hotelera de la Comunidad.

En las tendencias, también está la apuesta por hoteles cercanos a puntos estratégicos cercanos como pueden ser los aeropuertos y donde el planteamiento está enfocada a una menor operativa de servicios atendidos por personas y más procesos automatizados como pueda ser el checking online o máquinas de vending. En este marco, Hosbec ha vuelto a denunciar la rigidez de la normativa española que se ha quedado antigua y que, por lo tanto, impide la adaptación a nuevas fórmulas flexibles.

Benidom o cómo encajar los modelos flexibles en la legislación española Dentro de los casos reales, Benidorm siempre es un laboratorio perfecto. De hecho, el grupo Nealis ha iniciado la transformación de un inmueble en un nuevo producto donde expone la denominada fórmula alternativa conocida como "flexliving". Se trata del proyecto Blusphere, que combina "viviendas independientes, servicios de alto valor añadido y espacios comunes diseñados para fomentar una vida activa y conectada", es decir, que gira alrededor de la propuesta de una residencia, pero actualiza y moderniza la oferta final. El complejo contará con 89 apartamentos y amplias zonas comunes. Este primer desarrollo marca el inicio de una hoja de ruta ambiciosa que contempla nuevas localizaciones en puntos estratégicos del Mediterráneo. Con Blusphere, los socios fundadores -Grupo Gimeno, Talvion (antes White Investing), Topcal y MoZaïC Asset Management- protagonizan una apuesta por un modelo en el que la localidad benidormense fue pionera en España vía "Ciudad Patricia". Este "resort senior" cuenta con más de 170 apartamentos y hace cuatro años fue adquirida por la firma Adriano Care, gestionada por Azora.

Las otras cifras

Además, los bancos como Cajamar que estuvo en Investor Day ya hablan abiertamente de financiar solo proyectos que cumplen con requisitos de sostenibilidad y no solo rentabilidad a la hora de financiarlos. Durante la exposición, Sergio Rodríguez y Andrés Seijo, de Cajamar, comentaron a los asistents que "la banca no es ajena a la filosofía del proyecto de inversión: todo lo que esté alineado con la sostenibilidad turística tiene cabida en las políticas de financiación".

El capítulo inversor hotelero deja otros muchos indicadores relevantes. Desde Deloitte, Alberto Puente apunta a que, en España, la propiedad continúa siendo el modelo más implantado en el mercado (46 %) y los hoteles independientes siguen siendo el 30 % de total si bien la gestión y la franquicia (modelos asset light) empiezan a ganar peso (15 %) con crecimientos de 5 puntos.

Desde Hosbec, Fuster puso en valor que "en 2025, los hoteles de la región superaron por primera vez la barrera de los 10 millones de clientes y registraron más de 31,6 millones de pernoctaciones. El sector se ha consolidado como el principal motor económico regional, generando un gasto turístico que roza los 18.000 millones de euros y aportando el 16% del PIB de la Comunitat, tres puntos por encima de la media nacional".