Las Cortes extingue por inoperante la investigación de PP y Vox sobre la gestión del Botànic

El llamamiento a "conocer la verdad" y "analizar las gravísimas irregularidades" que PP y Vox lanzaron en enero de 2024 sobre la gestión del sector público instrumental de la Generalitat durante los gobiernos del Botànic ha acabado dos años después con dos reuniones, algo de ruido político y ninguna aclaración. El mayor trabajo ha sido un informe jurídico de las Corts que ha servido para, vista su falta de trabajo e interés, dar carpetazo al asunto y dar por concluidas estas pesquisas.

El parlamento valenciano ha acordado "declarar extinta" la comisión de investigación que PP y Vox aprobaron en el pleno en febrero de 2024 para conocer "las irregularidades cometidas en el sector público instrumental de la Generalitat Valenciana entre los años 2016 y 2023". Así consta en una resolución firmada este jueves por la tarde por parte del letrado mayor de las Corts en la que comunica la disolución de la comisión y el "archivo de sus actuaciones".

Según esta resolución, la decisión viene tomada a raíz de un informe de la asesoría jurídica de las Corts sobre el estado de los trabajos de esta comisión. En él analiza que la propuesta que se aprobó para constituir la comisión daba un plazo de 18 meses "para elaborar y presentar su dictamen ante el pleno". "Y atendiendo que el 10 de marzo de 2026 concluirá este término y no se cumplen los requisitos para ampliarlo, la Mesa de las Corts ha acordado declarar extinta esta comisión de investigación y resolver el archivo de las actuaciones", indica el texto.

La diputada del PPCV, Mari Carmen Contelles, elegida presidenta de la comisión de investigación, en abril de 2024. / José Cuéllar/Corts

La extinción de esta comisión no habla excesivamente bien de los trabajos parlamentarios realizados por PP y Vox. Esta investigación la presentaron a bombo y platillo en las Corts con el objetivo de "conocer la verdad" y "analizar las gravísimas irregularidades". Y pese a la grandilocuencia de la empresa, dos años después solo han celebrado solo dos sesiones de esta, la de constitución y la de aprobación de un plan de trabajo ambicioso que incluía la citación de varios exaltos cargos del Botànic, incluidos Vicent Marzà o Gabriela Bravo.

Así, 18 meses después, sea por no haber encontrado nada en la petición de documentación realizada o sea porque no se han puesto las pilas a tiempo, la investigación ha decaído. Y eso que la capacidad para convocarla era exclusiva de PP y Vox que contaban con mayoría en la Mesa, el órgano encargado de dirigir los trabajos. Pero ni aún así. Desde que se aprobara el plan de trabajo en julio de 2024 este organismo no ha vuelto a reunirse. De ahí el aviso de los servicios jurídicos de la cámara y la decisión tomada por la dirección del parlamento.

Sin informe de Intervención

El fin de esta comisión de investigación se da cuando todavía se está esperando a que la Generalitat publique el informe de auditoría de la Intervención sobre el sector público del primer ejercicio de gestión exclusiva del Consell con el PP a los mandos (y compartido a mitad con Vox): el de 2024. Este debería haberse publicado, según las fechas habituales de los trabajos de años anteriores, en abril de 2025. Once meses después, todavía sigue pendiente.

Noticias relacionadas

Tampoco hay noticias de la auditoría que anunció el president de la Generalitat, Carlos Mazón, sobre el sector público instrumental y que acabó derivando, como un brazo extra, la comisión parlamentaria. Mazón ya no está en el Palau igual que tampoco está el síndic del PP, Miguel Barrachina, que anunció en rueda de prensa junto a su homólogo voxista, José María Llanos, esta propuesta parlamentaria. En ese momento aún compartían gobierno y a Juanfran Pérez Llorca aún le quedaba medio año para ser portavoz del PPCV en las Corts, paso previo a sustituir a Mazón.