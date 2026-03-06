Detenido en Alicante un fugitivo reclamado por robos violentos en Italia

Nueva captura de un fugitivo internacional en la provincia de Alicante. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a un hombre de 31 años sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) dictada por las autoridades de Italia por delitos de robo con violencia y lesiones graves, cometidos en 2024, ha informado la Comisaría Provincial. Por estos hechos podría enfrentarse a una pena máxima de hasta 20 años de prisión.

La orden de detención fue comunicada a la Policía Nacional después de que las autoridades italianas sospecharan que el fugitivo podría haberse desplazado a la provincia de Alicante para ocultarse de la justicia de su país.

A partir de esa información, los investigadores iniciaron diversas gestiones para localizarlo. Las pesquisas permitieron ubicarlo en la ciudad de Alicante, donde se estableció un dispositivo policial que culminó con su arresto.

Según la información facilitada, el detenido había huido de Italia tras ser condenado a 20 años de prisión por su participación en varios delitos de robo con violencia y lesiones graves.

Banda criminal

Los hechos se remontan a 2024 en la localidad italiana de Monza. El arrestado formaba parte presuntamente de una organización criminal dedicada al robo en viviendas, actuando con métodos violentos contra los moradores. Las víctimas eran personas de avanzada edad y algunas de ellas sufrieron lesiones graves durante los asaltos.

La Policía Nacional destacó que la detención fue posible gracias al intercambio de información y a la coordinación entre las autoridades policiales de distintos países.

Tras su arresto, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, encargado de tramitar su posible extradición a Italia.