La jueza de la dana de València cita a declarar a la jefa de Meteorología de À Punt el 15 de abril

La jueza de la dana de València, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja ha citado a declarar a Victòria Rosselló Botey, la jefa de Meteorología de À Punt el próximo 15 de abril, a las 9.30 horas, según una diligencia de ordenación (dior) notificada hoy a las partes. La comparecencia de la meteoróloga estaba acordada desde mayo de 2025, junto al resto de alcaldes de las poblaciones afectadas por la dana, aunque el intenso calendario de la causa de la dana ha retrasado la comparecencia de la licenciada y doctora en Física por la Universitat de València, que es un referente en la información meteorológica de À Punt. Es además, hija de Vicenç Rosselló, el catedrático de Geografía referente y tótem para todos los geógrafos valencianos.

La comparecencia de Victòria Rosselló será decisiva para desmentir las informaciones falsas que aún se sostienen y distribuyen como la supuesta falta de avisos de la Agencia estatal de meteorología (Aemet) el día de la dana, la falsa idea de que los umbrales anunciados se quedaron "cortos" o la "idea fuerza" de que el temporal del 29 de octubre se iba a desplazar a Cuenca y se suavizaría "a partir de las 18 horas", entre otras inexactitudes defendidas para justificar la lenta respuesta de la administración autonómica en la gestión de la emergencia.

Rosselló ya explicó todos estos detalles en la sesión de la comisión de la dana del Congreso celebrada el pasado 23 de febrero. La doctora en Física señaló que los meteorólogos advertían desde días antes del 29 de octubre de una situación de "alto impacto", por lo que se avisó a la dirección de la cadena de que se preparase para lo que iba a producirse el fatídico martes 29 de octubre que acabó con la muerte de 230 personas. "Era muy probable que la lluvia cayera en las cabeceras de los ríos y el riesgo de riadas era muy elevado".

Sobre la alusión a "la serranía de Cuenca", que desde la Generalitat se intenta introducir desde el mismo día de la dana para justificar que minimizara la intensidad del episodio de lluvias, cabe recordar que fue Carlos Mazón quien intervino en directo en À Punt a las 11.47 horas del 29 de octubre para trasladar que "según la previsión, el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca, por lo que se espera que en torno a las 18.00 horas disminuya su intensidad”. Incluso grabó un vídeo que publicó en sus redes sociales, pero que después borró.