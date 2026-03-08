La candidatura de l’Albufera de València a la Reserva de la Biosfera Unesco supera la primera revisión del Gobierno

La candidatura de l’Albufera para ser Reserva de la Biosfera ha superado ya la revisión técnica de la documentación presentada en diciembre por las instituciones valencianas. Primer escollo salvado en el complejo trámite que supone el proceso para alcanzar la designación de la Unesco. El Ministerio para la Transición Ecológica, que ejerce la secretaría del comité español del programa ‘Hombre y Biosfera’, ha comprobado que el formulario de propuesta enviado «incluye todos los requisitos exigidos». En el mismo, redactado en inglés, francés y español, se desgrana la planificación del territorio, los futuros órganos de gobernanza y el compromiso de las instituciones en elaborar un plan estratégico para el enclave.

Supervisión administrativa

Desde el departamento que dirige la ministra Sara Aagesen se apunta que una vez completada esta supervisión administrativa inicial, la candidatura va a ser remitida próximamente al consejo científico del comité español, un órgano asesor integrado por investigadores y especialistas que evaluará si se cumple con los criterios científicos y técnicos establecidos. Tras ese primer examen se elaborará un informe sobre si l’Albufera, con su nueva zonificación, recoge lo estipulado para optar a ser Reserva de la Biosfera. Si el resultado es favorable, la propuesta se elevará a la reunión anual del comité español, prevista para el próximo 25 de septiembre. En ese encuentro se decidirá si España presenta oficialmente la candidatura valenciana ante la Unesco.

El 25 de septiembre es cuando se decidirá si España presenta la candidatura al alto organismo de la ONU

Una vez enviada a la Unesco se entrará en la fase de evaluación internacional. Es cuando se pueden solicitar mejoras o aclaraciones antes de continuar el procedimiento, recuerdan fuentes del ministerio consultadas por Levante-EMV. Posteriormente, el expediente será analizado por el consejo consultivo del programa ‘Hombre y Biosfera’, que suele reunirse entre febrero y marzo de cada año. Si se continúa avanzando sin trabas, la decisión del organismo podría conocerse en primavera o verano de 2027.

Cuatrocientas páginas

A lo largo de más de cuatrocientas páginas se realiza una de las más amplias radiografías de lo que es el Parc Natural de l’Albufera, deteniéndose en la función de conservación pero también en los servicios ambientales de los distintos ecosistemas del humedal. El trabajo, coordinado y elaborado por la Fundació Assut, incide también en las actividades que se desarrollan en las casi 22.000 hectáreas que comprenden el espacio protegido por la Generalitat en el año 1986, desde las agrícolas a las turísticas o las tradicionales.

Pero también dedica un apartado a evaluar cuáles contribuyen de una manera positiva o negativa al desarrollo local sostenible, incluyendo el impacto o la influencia que la Reserva de la Biosfera propuesta tiene fuera de unas fronteras que excederán las del parque natural propiamente dicho. Con la nueva área de transición se ganaran 23.784 hectáreas.

Uno de los capítulos más extensos es el que hace mención a la gobernanza y la gestión futura

Uno de los capítulos más extensos es el que hace mención a la gobernanza y la gestión futura de este enclave situado a escasos diez kilómetros de la ciudad de València y que implica a otros doce ayuntamientos: Albal, Albalat de la Ribera, Alfafar, Algemesí, Beniparrell, Catarroja, Cullera, Massanassa, Sedaví, Silla, Sollana y Sueca. La batuta la llevará un órgano gestor que, en cierto modo, profesionalizará la gestión del complejo equilibrio del parque, encabezado por un gestor profesional, independiente, al que se sumarán dos personas expertas de las dos universidades públicas de València: la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València.

En ese punto se incide en la participación de todos los actores implicados en el territorio y que uno de los resultados ha sido la propuesta de continuar con la elaboración de un Plan de Gestión a diez años mediante un proceso participativo profundo. Una herramienta centrada en gran medida en los recursos hídricos y los caudales ecológicos que requiere el lago para evitar las crisis ambientales que viene sufriendo periódicamente, y que aumentarán por efectos del cambio climático.

Contradicciones evidentes

El documento elevado al Organismo Autónomo de Parques Naturales (OAPN) hace hincapié también en algunas contradicciones evidentes y que afloraron en esa consulta. «Mientras parte de la normativa vigente tiende a flexibilizar la protección de la huerta, el proceso participativo ha mostrado un fuerte deseo de salvaguarda del paisaje agrario, de su función ecológica y productiva, y de su vínculo histórico con l’Albufera», se incide en uno de los puntos.

El turismo es otro de los parámetros sobre los que ha profundizado el formulario, tanto en sus aspectos negativos como los positivos. Entre los primeros, el impacto sobre el suelo, el agua, la flora, el paisaje o el patrimonio cultural.

Entre los segundos, «la posibilidad de proporcionar recursos económicos locales que incluso permitan mejorar el grado de conservación de determinadas zonas de manera sostenible». «Las actividades turísticas pueden suponer una oportunidad y un medio del que poder obtener una fuente adicional de ingresos, en generar nuevos puestos de trabajo, además de a contribuir así a la mejora de la calidad de vida y el desarrollo de la población de la zona», se apunta. El periodo de evaluación institucional que ahora se abre se prolongará durante más de un año y la decisión final corresponderá ya a la Unesco.