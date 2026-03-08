Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Levante-EMV celebra el III Foro ALIA sobre competitividad empresarial e inteligencia artificial

La jornada impulsada por el Centro de Inteligencia Digital de la Comunitat Valenciana reunirá a expertos en inteligencia artificial, empresa y tecnología el próximo 10 de marzo

Diego Perino, director del AI Institute del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación, será el ponente principal de la jornada.

Diego Perino, director del AI Institute del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación, será el ponente principal de la jornada. / BSC

Sara García

València
Cintillo Foro Alia

Cintillo Foro Alia / ED

Los diarios del grupo Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, Levante-EMV, Información y Mediterráneo, celebran junto al Centro de Inteligencia Digital de la Comunitat Valenciana (Cenid) el III Foro ALIA, un encuentro que se llevará a cabo el próximo martes 10 de marzo y que se centrará en el papel de la inteligencia artificial en la competitividad empresarial.

El evento tendrá lugar a partir de las 11 horas en la Sala Ausiàs March de la Fundación Bancajay contará como ponente principal con Diego Perino, director del AI Institute del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación.

Bajo el título "ALIA y las factorías de IA: competitividad empresarial inteligente", Perino analizará el impacto de las infraestructuras de inteligencia artificial y las denominadas factorías de IA en la transformación del tejido empresarial y en el desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas para las organizaciones.

Programa

La jornada comenzará con la bienvenida de Manuel Palomar, director de Cenid, seguida de la apertura institucional a cargo de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). Tras la ponencia principa, se celebrará una entrevista moderada por Joan-Carles Martí, director de Levante-EMV, a Diego Perino. El encuentro concluirá a las 12.20 horas con un espacio de networking entre los asistentes.

El foro cuenta con el patrocinio de LynxView y la colaboración de CEV y ValgrAI y está financiado los Fondos NextGenerationEU de la Unión Europea. El evento busca consolidarse como un punto de encuentro entre empresa, investigación y administración para impulsar el desarrollo de la IA en la Comunitat Valenciana. Todavía puedes inscribirte a través de este enlace.

TEMAS
