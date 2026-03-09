De Carmencita a PLD Space: estas son las empresas alicantinas que más se juegan en la guerra de Irán

Más allá de los efectos indirectos que el conflicto ya ha empezado a tener en el precio de los combustibles o de los fletes marítimos, la extensión de la guerra de Irán al conjunto de países de Oriente Medio puede tener importantes repercusiones para numerosas empresas de la provincia con intereses en la zona. Proyectos como el segundo puerto espacial que la ilicitana PLD Space ha anunciado en Omán o el nuevo SHA que se construirá en Emiratos Árabes también dependen en mayor o menor medida de que los enfrentamientos no escalen y deriven en una guerra regional de consecuencias impredecibles.

Por lo pronto, lo más inmediato son los efectos que el conflicto puede tener sobre el comercio exterior de la provincia. Los intercambios directos con Irán son ciertamente muy limitados -las exportaciones de las empresas alicantinas el año pasado apenas sumaron 810.000 euros, mientras que las importaciones fueron de 14,8 millones-, pero pueden repercutir muy negativamente en una industria muy concreta, la de las especias, que tienen en Novelda su epicentro.

Irán es el mayor productor mundial de azafrán, del que depende más de 90 % de la producción mundial, por lo que una extensión del conflicto durante meses dejaría desabastecidos de este condimento a las factorías de la provincia. Así lo advertía esta misma semana Jesús Navarro Navarro, presidente de la principal firma del sector, la popular Carmencita.

Así, basta señalar que casi un 85 % de todas las importaciones que la provincia realiza desde Irán -12,4 millones- corresponden al azafrán. En el caso de Carmencita, el llamado oro rojo -un kilo puede superar los 18.000 euros al por menor- es solo una pequeña parte de su producción, pero hay otras compañías que están especializadas en esta especia y que lo tendría muy difícil para continuar su actividad.

Mármol y calzado

Sin embargo, si se amplía el foco a la docena de países que forman la región de Oriente Medio -de los que solo Yemen se ha librado de recibir algún ataque por parte de alguna de las dos partes en conflicto hasta la fecha- la cifra de exportaciones ya asciende a 194 millones de euros, una cifra que empieza a ser significativa.

Y de nuevo Novelda es el epicentro de la industria que más se juega en ventas directas en la zona, la del mármol, que el año pasado ingresó hasta 26 millones de euros en este conjunto de países. No en vano, en general el mundo árabe es uno de los grandes mercados para los productores de piedra, debido al gusto de esta cultura por las piedras para ennoblecer sus interiores.

Una de las canteras de mármol de Levantina. / INFORMACIÓN

La gran referencia del sector que es la multinacional Levantina ha suministrado en los últimos años material para hoteles como el Grosvenor House, el Only Royal Mirage, o el JW Marriot Marquis en Dubai, o el palacio de justicia de Haifa, en Israel, entre otros edificios significativos.

También las firmas de calzado de lujo tienen en estos mercados a algunos de sus clientes más destacados, con ventas que suman más de 21 millones de euros, o los fabricantes de zumos y concentrados de la provincia, que vendieron por valor de 25,3 millones de euros. En conjunto, Arabia Saudí y Emiratos Árabes son los mayores destinos de los productos alicantinos en la zona.

Puerto espacial

Pero, con independencia de las exportaciones, también hay un puñado de compañías de la provincia que han anunciado o tienen en marcha importantes inversiones en esta área del planeta. Unas empresas que miran de reojo lo que ocurre, mientras tratan de mantener la calma y confiar en que todo se solucionará en un plazo no demasiado largo.

Entre estos proyectos destaca, por ejemplo, la construcción de la segunda base de lanzamiento que la ilicitana PLD Space ha anunciado en el puerto espacial de Etlaq, en Omán, y que se sumará a la que ya está levantando en la Guayana Francesa, en las instalaciones de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Firma del acuerdo para que PLD Space construya su puerto en Omán. / INFORMACIÓN

Como es lógico, desde la firma aseguran que, de momento, nada ha cambiado en sus intenciones y que mantienen el proyecto, que consideran estratégico para sus planes de convertirse en un operador global de lanzamientos espaciales. La elección de este país no es casual y con ella PLD Space pretende acercarse a los clientes de esta zona del mundo, donde prevé una importante demanda de la puesta en órbita de satélites, además de que esta ubicación facilita la llegada a determinadas órbitas de un elevado interés comercial.

El proyecto es a medio plazo, por lo que confían en que todo se calme antes de iniciar los trabajos y se pueda desarrollar todo sin problemas.

Resort de lujo

También confían en que la guerra no retrase sus planes los propietarios del SHA, la conocida clínica de bienestar de l'Alfàs del Pi, popular por la cantidad de famosos que la eligen para realizar diferentes tratamientos. Tras abrir el año pasado en el Caribe Mexicano, el tercer establecimiento del grupo se prevé en Emiratos Árabes, en concreto, en un tramo de costa virgen entre Abu Dhabi y Dubai.

Como suele ser habitual en esta zona del planeta, el proyecto se desarrollará de la mano de un socio local. Aunque se preveía para este 2026, los trabajos se han retrasado, por lo que no ha comenzado todavía su construcción. Desde la firma no han informado de si el estallido de la guerra ha afectado a la comercialización de las villas del complejo.

Instalaciones de la firma Embention en Alicante. / TONY SEVILLA

Quien ya tiene en marcha su fábrica en Emiratos Árabes es el productor de autopilotos para drones Embention, que eligió este destino para sus primeras instalaciones fuera de Alicante. Su fundador y CEO, David Benavente, señala que, por el momento, los únicos problemas que han tenido son los relacionados con la logística, derivados del cierre del espacio aéreo y el bloqueo del estrecho de Ormuz. Más allá de eso, asegura que están trabajando con normalidad.

De cara al futuro, Benavente también mantiene su apuesta por este emplazamiento, ya que los países del golfo son los que más están apostando por la industria de los drones y, por tanto, donde pueden tener uno de sus mayores mercados.

Desaladoras

Pero, sin duda, una de las firmas con más intereses en la zona es Cox, el grupo de agua y energía que, aunque tiene su sede en Sevilla, está presidido por el alicantino Enrique Riquelme. La división dedicada a la desalación de la firma tiene en el Golfo Pérsico uno de sus grandes mercados.

Una de las desaladoras de Cox en Abu Dhabi. / INFORMACIÓN

Así, Cox es la responsable de la puesta en marcha de las plantas de Rabigh III (600.000 metros cúbicos diarios) y Shuaibah III (250.000 metros cúbicos), en Arabia Saudí, de Salalah (114.000), en Omán; o de las de Dubal y Taweelah -esta última, la mayor desaladora de ósmosis inversa del planeta- en Emiratos Árabes.

Además, en el plan estratégico que presentó a los inversores el pasado mes de octubre, anunció la inversión de otros 950 millones de euros en diversos proyectos en esta zona y África.