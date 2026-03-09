Los padres del niño de dos años hospitalizado en la Fe: "Al final ha sido el susto, porque el ataque del perro a mi hijo podía haber acabado mucho peor"

“Al final fue más el susto que lo que realmente ha sido, porque podía haber sido mucho peor”. El niño que el domingo por la tarde sufrió la mordedura de un perro en la cara cuando se encontraba con sus padres en la calle Albuixarres de Alzira regresó esa misma noche a casa tras las curas recibidas en el Hospital la Fe de València, donde un cirujano plástico les reconstruyó la zona afectada, le aplicó una decena de grapas entre el labio inferior y la barbilla y un punto de sutura en el pómulo.

"Hubo un momento en que a mi hijo se le cerraban los ojos y creía que se me moría, yo estaba en schock”

Los padres, Luis y Andrea, relatan a Levante-EMV los momentos de "enorme tensión" vividos cuando vieron que un coche se detenía muy cerca de ellos y, al abrirlo, un perro se escapaba para ir directamente en dirección a su hijo de dos años y medio que iba sentado en una sillita: “La dueña lo intentaba coger, pero se le escapó y no dio tiempo a nada, fue todo muy rápido”, explican. “Fue un momento de mucha angustia, hubo un momento en que a mi hijo se le cerraban los ojos y creía que se me moría, yo estaba en schock”, relata la madre, mientras el progenitor incide en que al final ha sido más el susto: “El niño estaba gritando, se tapó la cara con las manos y no veíamos la herida. Cuando se la destapó vimos el agujero debajo de la boca y se montó la de Dios”, agrega Luis para describir los nervios de su pareja y de las personas que presenciaron lo sucedido. El padre, que ha denunciado los hechos en la comisaría, señala que afortunadamente no ha sido tan grave como parecía y tras las curas recibidas “en un corte de unos seis centímetros” pudo volver a casa. “Iban a ponerle anestesia general, pero como acababa de comer, con la local pudieron ponerle las grapas y por eso no se ha quedado ingresado”. El niño pudo regresar a casa el mismo domingo por la noche.

"Mo sé si el perro tenía correa o no la tenía, pero el perro se escapó y fue directo a por mi hijo”

Luis se muestra sorprendido por la reacción del perro. Reconoce que en ese momento había gente tirando petardos en la calle, pero no sabe si fue eso lo que provocó que el perro se asustara y saliera corriendo. “Nosotros estábamos volviendo a casa y paró un coche delante de su vivienda. La dueña abrió la puerta del vehículo. Yo no sé si el perro tenía correa o no la tenía, pero el perro se escapó y fue directo a por mi hijo”, relata, mientras comenta: “Yo he tenido perros grandes y cuando mi perra se asusta lo primero que hace es dar una vuelta sin saber qué dirección tomar. Ese perro se escapó y fue directo por el niño, tomó solo una dirección, sabía a lo que iba”, comenta, mientras muestra su sospecha de que, posiblemente, no es la primera vez que mordía.

Una mujer que circulaba con su vehículo por esta calle y que, al parecer, presenció los hechos trasladó al niño y a su madre al centro de salud, donde tras aplicarle las primeras curas gestionaron el traslado en ambulancia a València. El padre del niño detalla que el propietario del perro salió primero en su búsqueda y con posterioridad les ofreció ayuda y gasas.

Los dueños del perro manifestaron a la policía que el lanzamiento de petardos habían provocado la reacción del animal.