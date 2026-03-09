Las juventudes del PPCV se hacen mayores sin renovación a la vista

El congreso autonómico para elegir nuevo líder del PPCV no es el único proceso orgánico que tiene pendiente la formación de Juanfran Pérez Llorca, que preside la gestora designada por Génova para pilotar la transición post Mazón. La organización juvenil del partido en la C. Valenciana, conocida como Nuevas Generaciones (NNGG), también tiene atascada la celebración de ese cónclave desde el año 2022, cuando caducó el mandato de su actual líder, Juan Carlos Caballero.

El presidente de las juventudes populares accedió al cargo en 2012, cuando tenía 23 años y Alberto Fabra lideraba el PPCV. Ahora va camino de los 37. Caballero fue reelegido en 2018 para los siguientes 4 años, según mandan los estatutos, pero vencido el plazo, el partido no ha convocado el congreso ni tiene previsión de hacerlo en el futuro próximo. Por el camino, el líder de Nuevas Generaciones ha visto pasar a otros tres presidentes regionales de la formación: Isabel Bonig, Carlos Mazón y ahora Llorca.

Caballero también ha ido ganando peso en el PP valenciano y coleccionando cargos en este tiempo, algo poco habitual. Mano derecha de María José Catalá, es concejal y portavoz en el Ayuntamiento de València, secretario general del PP municipal y coordinador autonómico de la organización, un puesto en el que le situó Mazón en sustitución de la propia Catalá tras dejar esta la ejecutiva del PPCV después de ganar la alcaldía en 2023.

Los partidos suelen ser reacios a que sus 'notables' acumulen cargos. Hay pocas excepciones, de hecho: a la exalcaldesa Rita Barberá, como a Catalá ahora, se le permitía el privilegio de compatibilizar escaño en las Corts con el acta de regidora. Lo mismo ocurre en el ámbito orgánico. La norma no parece operar para Caballero, que aparece en casi todos los organigramas del partido.

Fuentes de la dirección de NNGG achacan la no convocatoria del congreso en los plazos estipulados a las “cuestiones electorales y orgánicas” acontecidas en los últimos tiempos, que “han ido aplazando la renovación” pendiente. Entre otras, el ciclo electoral de 2023, la dana de octubre de 2024 y reciente la dimisión de Mazón y la consiguiente puesta en marcha de una gestora. “Han sido muchos cambios dentro del PPCV en muy poco tiempo”, remarcan.

Las voces consultadas señalan que Caballero “llevaba tiempo” planteando la necesidad de convocar el cónclave, “desde mucho antes de elecciones”, si bien ahora esta opción está en el congelador, al igual que el cónclave del PPCV para poner fin a la gestora: “Lo más importante ahora es la estabilidad, la unidad orgánica y recuperar la fuerza para afrontar el calendario electoral”.

El bloqueo se ramifica a las provinciales

El bloqueo del congreso, cuya convocatoria debe acordarse desde la dirección del PPCV, impide a su vez que las organizaciones juveniles provinciales puedan renovar a sus presidentes, pues como sucede en el partido ‘senior’ los procesos orgánicos deben tener lugar en cascada, desde el ámbito autonómico hacia abajo.

Esa imposibilidad de celebrar cónclaves provinciales sin que tenga lugar antes el regional no frena que algunos en NNGG vayan haciendo camino ante la cercanía de las urnas. La semana pasada, la organización provincial de Valencia que preside Javier Camarasa reunió a sus máximos órganos de decisión para renovar cargos “de cara a las elecciones de 2027” porque “el partido no puede estar parado”.

Es una situación casi idéntica a la que se vive en el ámbito del PPCV, donde ante la ausencia de noticias sobre el congreso pendiente desde el año pasado, el líder provincial Vicent Mompó reunió recientemente a su comité de dirección para cambiar caras pensando también en las urnas.

"No se hace nada desde hace siglos"

Más allá del congreso en sí, lo cierto es que la actividad de la organización autonómica tampoco es muy boyante. Un vistazo a las redes sociales apunta a que esas organizaciones provinciales se están moviendo más que la autonómica. La vida orgánica -reuniones de la dirección, jornadas de trabajo, actos públicos...- parece bajo mínimos, algo que confirman algunos miembros de la organización juvenil, algunos de los cuales aseguran que “no se hace nada desde hace siglos”.

En esos perfiles digitales de NNGG no se publicita un encuentro de la ejecutiva desde hace años y el foco parece puesto en actuar como caja de resonancia de la acción del Consell más que en abordar asuntos de especial relevancia para los jóvenes, algunos de máxima relevancia como la vivienda. También destaca el protagonismo que asume en esas redes Candela Anglés, diputada en las Corts y mucho más presente en ese día a día digital que el propio presidente Caballero.

Choque interno por las cuotas

No parece casualidad. Anglés, según ha podido saber este diario, era la elegida por Mazón para suceder al actual líder juvenil. El expresident trató de promover la celebración del congreso tras acceder al Palau con la idea de impulsar a esta dirigente de Càlig (Castellón), considerada muy cercana al equipo de Mazón en Presidencia. Junto a Anglés, la candidatura de Mazón también daba cuota a Alicante y a Catalá, incluyendo a las también diputadas autonómicas Lucía Peral y Andrea Gigante.

Sin embargo, esa propuesta quedó aparcada después de que chocara con el criterio de las provinciales. Según explican fuentes conocedoras del proceso, entendían que los equilibrios de poder quedaban descompensados al dar demasiado peso a perfiles afines del entonces president y olvidar a los barones territoriales.