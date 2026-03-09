Tribunales
La Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana no descarta la responsabilidad penal de Mazón pero pide a la jueza de Catarroja que investigue más
El Fiscal Superior José Francisco Ortiz Navarro considera que "en este momento, no se cuenta con datos o indicios con suficiente solidez para justificar la imputación del ex president" de la Generalitat
La Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana pide al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que devuelva la causa de la dana al juzgado de Catarroja, según informan fuentes de la Fiscalía General del Estado respecto al escrito de alegaciones a la exposición razonada presentada por la magistrada Nuria Ruiz Tobarra el 24 de febrero para que el alto tribunal valenciano investigue a Carlos Mazón.
En el escrito de alegaciones firmado por el fiscal Superior, José Francisco Ortiz Navarro, solicita la devolución del procedimiento al Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, para que continúe con la investigación. En su informe, la fiscalía dice que “no puede obviarse que a lo largo del procedimiento se puedan producir declaraciones “ o que “puedan aparecer elementos documentales que pudiesen avalar la tesis de que el ex president de la Generalitat Valenciana hubiese dado órdenes o instrucciones concretas y referidas a la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024”.
La fiscalía no descarta una eventual responsabilidad penal del expresidente de la Generalitat Valenciana, pero considera que “en este momento, no se cuenta con datos o indicios con suficiente solidez para justificar la imputación del ex president". En consecuencia, estima que “procede acordar la devolución del procedimiento al órgano instructor”, “sin perjuicio del resultado que puede deparar la instrucción”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta por posible dana en la Comunidad Valenciana entre el 11 y el 13 de julio
- Aemet prevé que la Comunidad Valenciana viva la Noche de Reyes más fría de los últimos 40 años
- Ya es oficial: esta es la ubicación de los nuevos radares que te pueden multar a partir de hoy en la Comunidad Valenciana
- PP y Vox pactan permitir instalaciones comerciales y de ocio en suelo no urbanizable
- Mazón dimite sin convocar elecciones y apela a Vox para nombrar un nuevo 'president'
- José María Ángel utilizó un título falso para lograr una plaza de funcionario, según la Agencia Antifraude
- Maribel Vilaplana, en el hospital tras sufrir una crisis
- Un posible infarto y otra muerte en directo: dos vaquillas fallecen en las fiestas de 'bous' de esta localidad de la Comunidad Valenciana