Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Responsabilidad penal MazónDana AlicanteBarcala caza "topo"Borrador arreglo escolarVecinos Miguel HernándezLesión ColominaNiño ataque perro
instagramlinkedin

Tribunales

La Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana no descarta la responsabilidad penal de Mazón pero pide a la jueza de Catarroja que investigue más

El Fiscal Superior José Francisco Ortiz Navarro considera que "en este momento, no se cuenta con datos o indicios con suficiente solidez para justificar la imputación del ex president" de la Generalitat

Las imágenes inéditas de la llegada de Carlos Mazón al CECOPI el día de la dana

Las imágenes inéditas de la llegada de Carlos Mazón al CECOPI el día de la dana

Lucía Feijoo Viera

Laura Ballester

Ángeles Vázquez

Cristina Gallardo

València

La Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana pide al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que devuelva la causa de la dana al juzgado de Catarroja, según informan fuentes de la Fiscalía General del Estado respecto al escrito de alegaciones a la exposición razonada presentada por la magistrada Nuria Ruiz Tobarra el 24 de febrero para que el alto tribunal valenciano investigue a Carlos Mazón.

En el escrito de alegaciones firmado por el fiscal Superior, José Francisco Ortiz Navarro, solicita la devolución del procedimiento al Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, para que continúe con la investigación. En su informe, la fiscalía dice que “no puede obviarse que a lo largo del procedimiento se puedan producir declaraciones “ o que “puedan aparecer elementos documentales que pudiesen avalar la tesis de que el ex president de la Generalitat Valenciana hubiese dado órdenes o instrucciones concretas y referidas a la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024”.

Noticias relacionadas

La fiscalía no descarta una eventual responsabilidad penal del expresidente de la Generalitat Valenciana, pero considera que “en este momento, no se cuenta con datos o indicios con suficiente solidez para justificar la imputación del ex president". En consecuencia, estima que “procede acordar la devolución del procedimiento al órgano instructor”, “sin perjuicio del resultado que puede deparar la instrucción”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta por posible dana en la Comunidad Valenciana entre el 11 y el 13 de julio
  2. Aemet prevé que la Comunidad Valenciana viva la Noche de Reyes más fría de los últimos 40 años
  3. Ya es oficial: esta es la ubicación de los nuevos radares que te pueden multar a partir de hoy en la Comunidad Valenciana
  4. PP y Vox pactan permitir instalaciones comerciales y de ocio en suelo no urbanizable
  5. Mazón dimite sin convocar elecciones y apela a Vox para nombrar un nuevo 'president'
  6. José María Ángel utilizó un título falso para lograr una plaza de funcionario, según la Agencia Antifraude
  7. Maribel Vilaplana, en el hospital tras sufrir una crisis
  8. Un posible infarto y otra muerte en directo: dos vaquillas fallecen en las fiestas de 'bous' de esta localidad de la Comunidad Valenciana

La Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana no descarta la responsabilidad penal de Mazón pero pide a la jueza de Catarroja que investigue más

La Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana no descarta la responsabilidad penal de Mazón pero pide a la jueza de Catarroja que investigue más

La exconsellera imputada en la dana, Salomé Pradas, pide que el TSJCV asuma la causa y la archive

La exconsellera imputada en la dana, Salomé Pradas, pide que el TSJCV asuma la causa y la archive

Los padres del niño de dos años hospitalizado en la Fe: "Al final ha sido el susto, porque el ataque del perro a mi hijo podía haber acabado mucho peor"

Los padres del niño de dos años hospitalizado en la Fe: "Al final ha sido el susto, porque el ataque del perro a mi hijo podía haber acabado mucho peor"

“Está hecha a la medida del sector privado”: Per l’Horta esgrime un informe jurídico contra la Ley del Suelo

“Está hecha a la medida del sector privado”: Per l’Horta esgrime un informe jurídico contra la Ley del Suelo

El PPCV señala el reparto de examinadores de conducir como un nuevo agravio valenciano con Cataluña y Euskadi

El PPCV señala el reparto de examinadores de conducir como un nuevo agravio valenciano con Cataluña y Euskadi

El exsecretario de Emergencias imputado por la dana pide que el TSJCV asuma la causa tras la "investigación prospectiva a Mazón"

El exsecretario de Emergencias imputado por la dana pide que el TSJCV asuma la causa tras la "investigación prospectiva a Mazón"

Pérez Llorca resta importancia a la comisión de investigación de la vivienda en las Cortes: "Últimamente sirven para poco"

Pérez Llorca resta importancia a la comisión de investigación de la vivienda en las Cortes: "Últimamente sirven para poco"

Una asociación de víctimas de la dana pide al TSJCV que no aplique el aforamiento a Mazón

Una asociación de víctimas de la dana pide al TSJCV que no aplique el aforamiento a Mazón
Tracking Pixel Contents