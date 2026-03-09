Morant enseña la puerta de salida a los concejales díscolos del PSPV de Almussafes

El PSPV enseña la puerta de salida del partido a todo el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almussafes después de que sus concejales hayan apoyado públicamente al alcalde de esta localidad, Toni González, tras ser expulsado de la formación por el trato a dos mujeres que le denunciaron por acoso sexual y laboral, y planteado su marcha a otro partido junto al primer edil.

La líder de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Diana Morant, afirmó este domingo, tras el anuncio de los regidores de crear un nuevo partido tras la «injusta» expulsión de González, que «si militas en el Partido Socialista, en el Partido Socialista Valenciano, con esta secretaría general, sabes que o cumples con los valores del partido o búscate otro partido». Los concejales, que insisten en cuestionar las denuncias presentadas por dos mujeres ante el órgano interno delPSOE, fueron muy duros en su comunicado, en el que llegaban a tachar alPSPV de Morant de «mafia» o «secta destructiva».

«Yo no voy a estar en términos electoralistas. Yo no voy a perder nunca los valores, ni por tres votos ni por cuatro», recalcó la secretaria general a preguntas de los periodistas en València al inicio de la marcha del 8M, Día Internacional de la Mujer.

Este pasado sábado, los concejales del PSPV de Almussafes, localidad que gobiernan con mayoría absiluta, criticaron la expulsión del alcalde de la formación y anunciaron la creación de un nuevo partido político «alejado del funcionamiento, al estilo de una secta destructiva», que consideran que Morant y la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, «están imponiendo».

La dirección estatal del PSOE expulsó el pasado viernes a Toni González del partido, después de que ya le hubiera abierto expediente tras las denuncias contra él presentadas por dos empleadas municipales por acoso sexual y laboral, al considerar que el primer edil ha «revictimizado» a las denunciados con los comentarios vertidos durante las últimas.

Preguntada por el anuncio de los concejales, Morant ha recalcado que «el Partido Socialista es un partido con 146 años de vida, y la igualdad es uno de los valores fundacionales»: «Ser militante socialista es un derecho, pero también tiene obligaciones. Se tienen que honrar los valores estatutarios, y desde luego esos valores han ido evolucionando».

«Los socialistas fuimos los que sacamos la violencia de las casas y la pusimos en las calles para que la gente la combatiera de manera conjunta. Y también somos ese partido, el único, que la está combatiendo dentro del propio partido. No cabe ningún militante que sea un acosador, que sea un putero o que tenga esas actitudes machistas frente a las mujeres que trabajan para ellos. No cabe. Ya no cabe», enfatizó Morant.

Los díscolos no se mueven

Pese a la invitación de la líder del PSPV a que abandonen el partido, por ahora los regidores no prevén mover ficha y mantendrán el puso a la dirección, a quien desafían a expulsarles también como han hecho con González.

Fuentes cercanas al alcalde, de hecho, ya adelantan a este diario que el órdago va para largo y que su idea es continuar en el grupo socialista municipal hasta final de la legislatura, incluso en caso de ser expulsados de la formación.

Según la interpretación del reglamento que realizan, y que aseguran está avalada por el secretario del ayuntamiento, un regidor no está obligado a pasar al grupo de no adscritos tras perder la afiliación de su partido salvo que lo pida una mayoría del grupo original, un extremo altamente improbable ahora mismo visto el apoyo férreo que le dan a González.