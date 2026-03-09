El robot cirujano de Alicante opera al paciente más joven en la Comunidad Valenciana: un bebé de un año

Un bebé de un año, con un peso de poco más de diez kilos, se ha convertido en el paciente más joven de la Comunidad Valenciana en ser operado con cirugía robótica. Una exitosa intervención con el sistema Da Vinci que ha sido realizada por el Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante.

A este niño se le ha practicado esta intervención para solucionar un problema congénito renal. El menor se encuentra en perfecto estado de salud tras un seguimiento después de su paso por el quirófano. Además de intervenir a niños tan pequeños, el robot se utiliza para operaciones graves, radicales y complicadas en adultos como cánceres ginecológicos, de páncreas, próstata e incluso tumores pulmonares, además de cirugía bariátrica para casos de obesidad severa, entre otras.

En dos años han pasado por quirófano 30 menores con esta tecnología

El jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Universitario de Alicante, el doctor Jerónimo Gonzálvez, destaca que «la posibilidad de realizar este tipo de cirugías en niños de tan corta edad abre nuevas perspectivas de tratamiento para estos pacientes». Este sistema robótico fue implantado en el centro en diciembre de 2022 con una inversión de 2,3 millones de la Conselleria de Sanidad.

La plataforma robótica permite visualizar con detalle el interior del cuerpo y facilita la labor al cirujano / INFORMACIÓN

Precisión

El doctor destaca que «la precisión, la visión ampliada que ofrece al cirujano y la reproducción de los movimientos de las manos que realiza el robot permiten intervenciones de gran complejidad con resultados excelentes y una recuperación temprana de los niños, que son dados de alta entre 24 y 48 horas después de la cirugía».

El gerente del Departamento de Salud Alicante-Hospital General, Francisco Soriano, subraya que «el éxito de esta intervención refleja el compromiso del Hospital Doctor Balmis con la innovación y la excelencia en la atención pediátrica. El equipo de Cirugía Pediátrica ha situado al hospital entre los referentes nacionales en técnicas quirúrgicas avanzadas para niños».

Desde la puesta en marcha del programa de cirugía robótica para pacientes infantiles en el centro a mediados de 2024, el Servicio de Cirugía Pediátrica ha intervenido a más de una treintena de menores con este sistema.

El éxito de esta intervención refleja el compromiso con la innovación y la excelencia en la atención pediátrica Francisco Soriano — Gerente del Hospital General de Alicante

Pionero

El Hospital Doctor Balmis se convirtió en el primero de la Comunidad Valenciana en aplicar esta técnica en niños y se sitúa entre los pioneros de España en cirugía robótica pediátrica, junto a centros como el Reina Sofía de Córdoba, el Universitario Vall d’Hebrón de Barcelona, el Clínico San Carlos de Madrid y el Universitario Central de Asturias.

Estos hospitales han sido precursores, operando con éxito a bebés de apenas 10 meses, marcando hitos en la medicina pediátrica. Aunque el coste es mayor y requiere formación especializada, sus beneficios en la recuperación del niño son significativos.

Las patologías más frecuentes que tratan con el robot Da Vinci en niños en el hospital alicantino incluyen colecistectomías, que consiste en la extirpación de la vesícula biliar; algunos casos de cirugía antirreflujo; teste intraabdominal, que es cuando un testículo no ha descendido al escroto y permanece dentro del abdomen; así como patología renal congénita.

Las primeras cirugías se realizaron en mayores de siete años, pero conforme el equipo ha adquirido experiencia, la edad de los pacientes ha ido disminuyendo Doctor Jerónimo Gonzálvez — Jefe de Cirugía Pediátrica del Hospital General de Alicante

«Recientemente también hemos incluido esplenectomías o extirpación del bazo. Las primeras cirugías se realizaron en mayores de siete años, pero conforme el equipo ha adquirido experiencia, la edad de los pacientes ha ido disminuyendo», sostiene el doctor Gonzálvez.

Este equipo de cirujanos pediátricos que está acreditado para la cirugía robótica está formado por los doctores Gonzálvez, Patricia Deltell, Natalia Gallego y Carlos Hernández.

Cirugía mínimamente invasiva

La cirugía robótica representa la evolución más avanzada de la cirugía mínimamente invasiva, tras la laparoscopia.

El sistema utilizado en pacientes pediátricos es el denominado Da Vinci Xi, que consta de una parte compuesta por cuatro brazos robóticos, una torre de visión y una consola que el cirujano principal controla en todo momento.

Esta técnica permite una disección más precisa, preservando estructuras pequeñas y vitales, lo que reduce complicaciones como sangrado y dolor, acorta la estancia hospitalaria y acelera la recuperación del paciente, con mejores resultados funcionales y una reincorporación más temprana del menor a su vida cotidiana.

Más de un millar de operaciones en la provincia Los robots cirujanos Da Vinci y Hugo han alcanzado el millar de operaciones en los hospitales de Alicante y Elche, los únicos de la sanidad pública alicantina que cuentan con estos equipos que no sustituyen al médico a la hora de operar pero sí le guían para una mayor precisión, de ahí su uso para extirpar el cáncer, desde el más letal, como es el de pulmón, al de colon: fue el Hugo del hospital ilicitano el primero que hizo una resección de este último tumor en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, el Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante estrenó en la provincia este tipo de programación quirúrgica. En diciembre de 2022 la cirugía robótica entró en quirófano con el Da Vinci, una tecnología que ha demostrado mejorar la calidad asistencial. La Conselleria de Sanidad gastó 2,3 millones de euros en este equipo, incluyendo el suministro y el mantenimiento. Se creó una Comisión de Cirugía Robótica en el centro, que desarrolló un programa formativo con el personal de quirófano para poder acreditar a todos los profesionales implicados. La integración del robot en el área quirúrgica requirió la creación de un equipo específico integrado por personal de Enfermería, entrenado en esta tecnología puntera.

Actualmente, son cinco los servicios que utilizan el robot Da Vinci en el Hospital Doctor Balmis: Cirugía General, Urología, Ginecología y Obstetricia, Cirugía Torácica y Cirugía Pediátrica, en colaboración con el Servicio de Anestesiología y Reanimación y Enfermería del área quirúrgica.

Desde la implantación del sistema, el hospital ha contabilizado más de 600 intervenciones robóticas en estos cinco servicios, consolidando su posición como centro puntero en cirugía robótica en España.

En el caso de la pediátrica es especialmente útil puesto que ofrece mayor precisión, visión 3D superior y movimientos articulados delicados para operar en espacios pequeños. Es ideal para procedimientos complejos urológicos, torácicos y digestivos, permitiendo incisiones mínimas (8 milímetros), menos dolor, cicatrices casi invisibles y una recuperación rápida (alta en 24 horas), por lo que suele ser cada vez más utilizado para cirugías reconstructivas complejas en lactantes y niños pequeños.