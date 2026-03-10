Antifraude abre expediente sancionador al alcalde de Almussafes y exige devolverle el empleo a la denunciante de acoso

La Agencia Valenciana Antifraude ha emitido este lunes una resolución en la que abre un expediente sancionador al alcalde de Almussafes y a los responsables de la empresa pública municipal EMPSA, en la que trabajaba y de la que ha sido despedida la mujer que denunció por acoso laboral y sexual al alcalde, Toni González.

La AVAF, con este informe, echa un capotazo a la dirección del PSPV, que acaba de expulsar al alcalde por su comportamiento tras la denuncia, y señala “un patrón de represalias” y hostigamiento a la denunciante. “No estamos ante un hecho aislado”, resume el expediente, que dibuja una secuencia. Primero, la trabajadora denuncia irregularidades y obtiene protección de la Agencia ante el riesgo de represalias. Luego, no se neutraliza el contexto hostil contra ella y sigue el descrédito. La Agencia pide que cesen los “actos lesivos”; y continúa la escalada hasta el despido.

Para la Agencia, el despido habría sido una venganza que, además, se sostiene en un relato falso. La presunta revelación de datos privados que argumentó la empresa pública por distribuir documentos internos estaría injustificado ya que, señala Antifraude, “el documento ya estaba publicado por la propia empresa en su web antes del reenvío”.

La responsablidad de González, pendiente de concreción

Sobre todos estos hechos, Antifraude acuerda iniciar un procedimiento sancionador por infracción muy grave contra la empresa municipal, los miembros del consejo de administraciones que votaron el despido y contra el propio alcalde, Toni González, como “presunto responsable provisional”, pendiente de concreción. Y es que la Agencia vincula también a la alcaldía en la operación de “hostigamiento dirigido a castigar a la trabajadora”.

Como medidas provisionales, Antifraude acuerda requerir la suspensión del acuerdo de despido disciplinario acordado el 13 de febrero, y la reposición en su puesto de trabajo de la trabajadora. También se acuerda “requerir a Empsa y al ayuntamiento de Almussafes para que se abstengan de realizar nuevos actos de presión, descrédito, exposición pública, hostigamiento o alteración perjudicial de las condiciones de trabajo” de la persona protegida mientras se instruye este expediente sancionador.

Ahora, dentro de las nuevas pesquisas, AVAF va a requerir entre otras pruebas, conocer la posición institucional del alcalde respecto a la empresa pública. González siempre se ha desvinculado de las decisiones de la empresa, en cuyo organigrama no aparece.

Antifraude recuerda que entre las posibles sanciones de una infracción muy grave como la que tipifica, podrían imponerse multas de 30.001 euros a 300.000 euros a las personas físicas, y de 600.001 euros a 1.000.000 a la empresa.