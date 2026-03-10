Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un tren Barcelona-Alicante se queda parado a oscuras en un túnel por un fallo eléctrico en Castellón

La caída de tensión obligó a interrumpir la circulación entre Vila-real y Castelló durante unos 35 minutos y afectó a un Euromed que viajaba hacia Alicante

Tren de Cercanías en la estación de Castelló.

Tren de Cercanías en la estación de Castelló. / Mediterráneo

Aitor Tezanos

Castellón

Un problema de falta de suministro eléctrico ha provocado que se interrumpa la circulación de trenes en Castellón. La incidencia se ha solucionado al cabo de unos 35 minutos.

Cercanías València informaba de que la circulación se había interrumpido entre Vila-real y Castelló por esta causa. "Los trenes irán recuperando paulatinamente su frecuencia de paso", indican desde la Línea C6.

La caída de tensión también afectó, al menos, a otro tren, el Euromed 01071 que cubría el trayecto entre Barcelona y Alicante. En este caso, se quedó parado a oscuras en medio de un túnel.

Estamos trabajando para ampliar esta información.

