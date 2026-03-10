Un tren Barcelona-Alicante se queda parado a oscuras en un túnel por un fallo eléctrico en Castellón

Un problema de falta de suministro eléctrico ha provocado que se interrumpa la circulación de trenes en Castellón. La incidencia se ha solucionado al cabo de unos 35 minutos.

Cercanías València informaba de que la circulación se había interrumpido entre Vila-real y Castelló por esta causa. "Los trenes irán recuperando paulatinamente su frecuencia de paso", indican desde la Línea C6.

La caída de tensión también afectó, al menos, a otro tren, el Euromed 01071 que cubría el trayecto entre Barcelona y Alicante. En este caso, se quedó parado a oscuras en medio de un túnel.

Noticias relacionadas

Estamos trabajando para ampliar esta información.