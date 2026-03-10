El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana recupera casi 900.000 euros tras subastar dos pisos del caso Blasco en Miami

"La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha recuperado para las arcas públicas 1.015.379,28 dólares (878.735,85 euros al tipo de cambio actual) tras la subasta de dos apartamentos en Miami (Estados Unidos) embargados por la primera sentencia de la pieza 1 del caso Blasco", que juzgó el desvío a las ayudas a la cooperación, según acaban de informar fuentes del TSJCV. El siete veces conseller, Rafael Blasco, y el empresario colaborador, Agusto César Tauroni, fueron condenados a penas de cárcel, que ya han cumplido.

La subasta judicial de los dos pisos de lujo adquiridos por el empresario Augusto César Tauroni con dinero de las ayudas a la cooperación se hizo en el verano de 2024 y permitió obtener 1,8 millones. El destino de este dinero era abonar la responsabilidad civil de la primera sentencia firme del caso. Una cantidad que, tras abonar la cantidad pendiente de la responsabilidad civil, arrojaba un saldo positivo de un millón de euros que no tiene destinatario, según señalaron a Levante-EMV fuentes de las defensas, en julio de 2024. El TSJCV aseguró desconocer entonces la celebración de la subasta.

Ahora, el TSJCV señala que "las gestiones del Alto Tribunal valenciano con las autoridades estadounidenses llevadas a cabo durante años en coordinación con la magistrada española de enlace en ese país, que se intensificaron durante las últimas semanas, han fructificado y el Tesoro norteamericano transfirió el dinero [los 1.015.379,28 dólares] a la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales el pasado viernes".

Desde el TSJCV explican que "la cuantía [los 1.015.379,28 dólares] será destinada a liquidar las responsabilidades perseguidas en esta pieza del caso Blasco, en la que fueron condenados en 2015 siete acusados -entre ellos el exconseller de Inmigración y Ciudadanía Rafael Blasco- a penas de entre dos y seis años y medio de prisión por delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental, por el desvío del dinero de subvenciones destinadas a mejorar las condiciones de vida de dos comunidades rurales en Nicaragua". Rafael Blasco cumplió tres años y siete meses antes de conseguir el tercer grado y quedar en régimen de semilibertad. El empresario Augusto César Tauroni cumplió íntegros los seis años de prisión a los que fue condenado.

"El TSJCV y después confirmó el Tribunal Supremo que del dinero invertido en esos proyectos por la Generalitat Valenciana (1,6 millones de euros) apenas llegó a su destino la cantidad del 3%, exactamente 47.953 euros, mientras que el 97 % restante los condenados lo aprovecharon para adquirir y reformar inmuebles en Valencia", recuerda el TSJCV.

En esta primera pieza del caso Blasco el TSJCV fijó en 2,7 millones la responsabilidad contable por el desvío de 1.623.819 euros en subvenciones pagados a la Fundación Cyes para proyectos en Nicaragua de los que solo llegaron a su destino los 47.953 euros citados.

Según fuentes oficiales, el TSJCV "embargó en su día diferentes bienes para cubrir las responsabilidades fijadas en de esta causa de corrupción, lo que permitió resarcir ya por el propio órgano judicial a la Administración autonómica con la cantidad de 633.123,55 euros, Entre esos bienes figuran los dos apartamentos de Miami propiedad de uno de los condenados, Augusto César Tauroni, cuya subasta ha permitido ahora recuperar otros 878.735,85 euros".

A fin de abonar las responsabilidades establecidas en la ejecución de esta sentencia, la Sala de lo Civil y Penal ha acordado librar un oficio al Tribunal de Cuentas para que le informe de la cantidad exacta que está pendiente de reintegrar por todos los conceptos a la Generalitat.