El alcalde de Almussafes vuelve a cargar contra Morant y Torró: "No tenemos más remedio que emprender otro proyecto político"

El alcalde de Almussafes, Toni González, expulsado del PSOE tras un caso de presunto acoso, ha publicado este martes en sus redes sociales una carta de agradecimiento por el apoyo recibido de “muchísimos vecinos y, sobre todo, vecinas de Almussafes” en estas últimas y durísimas semanas.

El alcalde, que hoy ha conocido la decisión de la Agencia Antifraude de abrir un expediente sancionador contra él por el despido de la primera mujer que le denunció por acoso, vuelve a cargar contra Diana Morant, secretaria general del PSPV, y Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE que ha firmado su expulsión del partido.

“Son muchos los compañeros y compañeras que me han mostrado su apoyo en privado y que lamentan no poder hacerlo en público por miedo a las represalias. A estos extremos estamos llegando: el pánico a una denuncia anónima y sin pruebas para acallar las voces críticas. Esta vez he sido yo, pero mañana le puede suceder a cualquier otro compañero que quiera tener criterio propio, pensar en el futuro del partido y discrepar de la línea sucursalista en que se ha convertido el PSPV de Diana Morant”, señala en su carta.

Y continúa: “Desde las direcciones que encabezan Diana Morant y Rebeca Torró se ha construido un caso contra mí, convirtiéndome en cabeza de turco y sirviendo de aviso a navegantes al mismo tiempo, con un mensaje muy claro: quien se atreva a discrepar y salirse de la línea marcada será juzgado, condenado sin pruebas y expulsado”.

Noticias relacionadas

González también incide en lo que ya ha anunciado: que va a montar otro partido. “Si son estos los valores del PSOE de Diana Morant y Rebeca Torró, no tenemos más remedio que, de momento, emprender otro camino con otro proyecto político, que recupere la libertad y haga realidad ese lema de 'Un militante, un voto', un lema en el que Diana Morant no cree, ya que no quiso aplicárselo a ella misma. Sus motivos tendría”, añade.