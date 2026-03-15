Sanidad activa un segundo equipo nuevo contra el cáncer de mama dos años y medio después de recibirlo

El Hospital Universitario de Elx tiene ya una nueva herramienta activa contra el cáncer de mama. Se trata de un acelerador lineal robotizado de última generación que permite incorporar la radioterapia intraoperativa a sus tratamientos, siendo el primer centro sanitario de Alicante que cuenta con esta tecnología, y el segundo público de la Comunitat Valenciana después del Hospital Clínico de València. La cuestión es que, para tal estreno, se ha necesitado esperar tres años y medio desde su compra, casi tres años desde su recepción y 10 meses y medio desde que se recibieran los permisos.

Fuentes de la Conselleria de Sanidad informan que la semana pasada se puso en marcha el segundo de los tres aceleradores de electrones móviles dentro del sistema valenciano de salud, una maquinaria que permite en los tratamientos contra el cáncer de mama aplicar una dosis altamente focalizada de radiación durante la propia intervención quirúrgica, una vez extirpado el tumor, integrando así la radioterapia en el mismo acto quirúrgico para optimizar el tratamiento en casos seleccionados. Entre sus ventajas resulta menos invasivo y mejora la recuperación con menos visitas postoperatorias.

Como reveló Levante-EMV, los equipos se compraron en noviembre de 2022, con el Botànic en el Consell, en un contrato de 3,8 millones, se recibieron en el Clínico de València, el Hospital General de Castelló y el de Elx entre marzo y julio de 2023, respectivamente, pero hasta final de 2025 solo se habían realizado cuatro intervenciones quirúrgicas, todas en el Clínico, mientras los de Castelló y Elx estaban inactivos.

Esa información la facilitó el propio departamento que encabeza Marciano Gómez al PSPV en una respuesta parlamentaria, donde se quitó responsabilidades en la demora. "Los retrasos en la operatividad de estos equipos obedecen a causas técnicas, normativas y estructurales objetivas, derivadas fundamentalmente de una planificación insuficiente en la fase inicial del procedimiento de contratación y de los estrictos requisitos de seguridad radiológica exigidos por el organismo regulador, sin que resulte atribuible dicha demora a la gestión del actual equipo de la conselleria", explicó la conselleria.

Tratamiento con radioterapia intraoperativa en el Clínico, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

En ese momento, el único que estaba en funcionamiento era el del Clínico de València que logró el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear el 14 de abril de 2025 y del que se informó del inicio de las operaciones dos meses después, en junio. Desde entonces y hasta final de diciembre se realizaron con este cuatro intervenciones quirúrgicas, según el departamento de Marciano Gómez que especifica que su tratamiento "es muy diferente a un acelerador normal", señalando que su uso no es para todos los pacientes ni puede usarse de "manera extensiva", lo que explicaría que en seis meses se haya utilizado estas cuatro veces.

Autorización en abril

Casi tres meses después de esa respuesta, y a preguntas de este periódico, Sanidad actualiza la situación e informa que se ha puesto en marcha el segundo de estos equipos, el de Elx, la semana pasada. Según indicó a los socialistas, "los retrasos se debieron principalmente a los requerimientos adicionales del CSN, a la falta inicial de autorización para realizar mediciones experimentales —no se obtuvo hasta diciembre de 2024— y a la necesidad de ejecutar adaptaciones estructurales y de seguridad radiológica en el quirófano".

No obstante, y también según Sanidad en la misma contestación , el 24 de abril de 2025, apenas 10 días después que el del Clínico, recibió el Acta de Inspección del Consejo de Seguridad Nuclear "que incluía la correspondiente autorización de funcionamiento del equipo". Esto no impidió que terminase el año sin usarse. "Hasta el momento, debido a que para la puesta en marcha es necesario completar diversas actuaciones, no se han realizado intervenciones", indicó en diciembre Sanidad. Tres meses después, la situación ha cambiado y ya lo ha podido activar.

Más atrasada va la situación del Hospital General de Castellón, aún sin estrenar ni con fecha prevista camino de cumplir los tres años de su recepción. Según explica la conselleria, el actual equipo "ha tenido que iniciar y gestionar desde cero todos los trámites administrativos y la adaptación de infraestructuras en zona de quirófanos para la adecuada instalación del acelerador de electrones, debido a la ausencia de previsión y planificación antes de su adquisición". De hecho, una de las actuaciones es trasladarlo al búnker de radioterapia del Hospital Provincial de Castellón.

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Allí, aseguran fuentes de la conselleria, se realizará la "fase de calibrado" para la que, añaden, ya se han publicado los expedientes de mantenimiento y equipamiento. Asimismo, se ha recibido la notificación por parte del Consejo de Seguridad Nuclear para poder avanzar con la tramitación, a la espera de recibir fecha para la inspección de este organismo y del consiguiente documento de notificación para la puesta en marcha del acelerador, aunque sin fecha prevista.