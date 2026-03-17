Pradas vuelve a la carga contra la jueza de la dana e insta al Poder Judicial a investigarla tras el rechazo del TSJ

Nueva reclamación de la defensa de la exconsellera Salomé Pradas, una de las dos investigadas en la causa de la dana, al Consejo General del Poder Judicial para investigar a la jueza que instruye el caso en Catarroja. Apenas 24 horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana inadmitiera la querella del abogado y youtuber Rubén Gisbert contra la magistrada por supuesta injerencia de su marido en el proceso, Pradas vuelve a la carga con un escrito ante el máximo órgano del Poder Judicial para que se activen estas pesquisas contra Nuria Ruiz Tobarra.

En concreto, la defensa de la exconsellera de Justicia ha reclamado al CGPJ que requiera los audios y el contenido del chat de WhatsApp de familiares de víctimas que se incluían en la querella de Gisbert, abogado personado en la causa, presentada contra la jueza y su marido (también juez) inadmitida por el TSJCV. La sala de lo Civil inadmitió a trámite y archivó la querella por no haberse aportado un principio de prueba que permita sostener la comisión de los delitos que se enumeran.

En su querella, Gisbert pedía "apartar inmediatamente a la jueza" y declarar la nulidad de la instrucción por considerar que ha cometido "faltas muy graves", por "la implicación de delitos" y por "falta de imparcialidad y obstrucción" al haber permitido la práctica de diligencias por terceras personas, en concreto, su cónyuge.

Menos de 24 horas después de este archivo, la defensa de Pradas ha tenido conocimiento de esa decisión del TSJCV y, en un escrito al que ha tenido acceso este periódico, pide que se incorpore el material inadmitido a la queja que presentó el 14 de mayo de 2025 contra la instrucción de la jueza por la forma en que se está llevando a cabo la instrucción de la causa, en la que considera que hay frases "categóricas" y "afirmaciones incriminatorias propias de una sentencia condenatoria".

Pradas pide al Poder Judicial que investigue pruebas rechazadas sobre la jueza de la dana / Levante-EMV

En su escrito, el abogado de la exconsellera señala que en la querella presentada por Gisbert se aportaron como principio de prueba una serie de grabaciones de audio y la identificación de varias personas que habrían presuntamente presenciado los hechos, así como el contenido de un chat de WhatsApp de familiares de víctimas.

"Indebida intromisión"

Esos hechos, de probarse, pueden constituir faltas muy graves, según considera, al suponer "una indebida intromisión" de un magistrado en una causa conducida por otro y haberse producido "una indebida revelación de los hechos objeto de la instrucción", en favor de un magistrado, el esposo de la jueza instructora, carente de competencia sobre el procedimiento.

Por ello, reclama que se pida a Gisbert los audios señalados y se le tome declaración en el procedimiento abierto con motivo de la queja presentada ante el CGPJ, así como "a las personas que habrían prestado declaración ante el magistrado" esposo de la jueza y se aporte una copia del contenido del chat WhatsApp de familiares de víctimas, con el fin de determinar el alcance que puedan tener respecto al desarrollo de la instrucción en curso.

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No es la primera vez que la defensa de Pradas se dirige al Consejo General del Poder Judicial. Hace justo un mes, presentó otro urgiéndole a dar un "impulso efectivo" a la resolución de las quejas que tiene pendientes y adopte "las medidas necesarias para garantizar que la instrucción" de este procedimiento por parte de la jueza de Catarroja "se ajuste a los principios de imparcialidad, celeridad y justicia que deben regir todo Estado de Derecho".