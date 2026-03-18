El Consell rechaza crear un 'Aemet valenciano' pese a desconfiar del estatal

"Aemet falló estrepitosamente", "no hubo previsión ni información", "el constante baile de los avisos genera desconcierto y confusión", "o "Aemet no fue capaz de preverlo". Son algunas de las críticas que han ido lanzando desde el 29 de octubre de 2024 cargos del Consell y del PPCV contra la Agencia Estatal de Meteorología, no solo por la gestión de la dana del 29-O sino por otros temporales, reproches de "mentiras" y hasta reclamaciones de "información fiable y contrastada" y "protocolos claros" que, sin embargo, no han impedido que la Generalitat se pronuncie en contra de crear un servicio valenciano propio.

El Ejecutivo autonómico ha rechazado apoyar la ley de Meteorología propuesta por Compromís y que tiene entre sus medidas la puesta en marcha del Servicio Valenciano de Meteorología (Meteoval), una "entidad de derecho público" que se integraría en el sector instrumental de la Generalitat y que tendría entre sus funciones "programar y operar un sistema de predicción de fenómenos meteorológicos", "efectuar el pronóstico y la vigilancia de situaciones de riesgo" o "realizar el tratamiento, el análisis y la divulgación" de los datos obtenidos.

Según consta en el Boletín Oficial de las Corts, el Consell ha remitido su criterio desfavorable contra la norma planteada por los valencianistas. Lo hizo en la reunión de principios de marzo, una decisión que pese a no impedir la tramitación de la ley en el parlamento autonómico, la aboca, salvo sorpresa mayúscula, al fracaso cuando se tenga que debatir y votar en el hemiciclo ya que es difícil que Vox se desmarque del PPCV para apoyar una medida de Compromís.

Pero más allá de la previsibilidad de que los partidos de la derecha se opongan a una ley diseñada por uno de los grupos de la izquierda, lo llamativo de la cuestión está en la justificación dada por el Ejecutivo autonómico para esta negativa. Así, y pese a todas las críticas que el Consell ha vertido contra la Aemet en estos 15 meses o defender la tesis del "apagón informativo" el 29-O, el propio Gobierno valenciano explicita: "La Generalitat dispone en la actualidad de diferentes instrumentos que aportan información meteorológica relevante, no siendo necesaria la creación de un servicio meteorológico propio".

Los tres diputados de Compromís presentan la Llei Valenciana de Meteorologia / Levante-EMV

En este sentido, el Consell expone que pese a que la Comunitat Valenciana "puede establecer su propio servicio meteorológico, como ya lo han hecho otras CCAA (Cataluña, País Vasco y Galicia)", la Agencia Estatal de Meteorología "es la única autoridad oficial para la emisión de predicciones y avisos de fenómenos meteorológicos adversos con validez legal en todo el territorio español" y que es con esta con quien la Generalitat tiene un convenio de colaboración "evitando duplicidades", un acuerdo impulsado en 2018 y renovado en 2023 hasta dentro de justo un año: 22 de marzo de 2027.

Convenio con Avamet

También remarca la "colaboración activa con la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet)", creada en 2011 y con una red de cerca de 800 estaciones y 350 cámaras por todo el territorio, lo que facilita "una vigilancia más precisa, crucial para eventos meteorológicos de escala local". De esta red, Emergencias recibe desde agosto de 2025 datos meteorológicos "en tiempo real para desarrollar modelos predictivos ante fenómenos adversos e incendios". A ello se ha de sumar el "apoyo técnico" y la "investigación científica" del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (Ceam), una fundación creada en 1991 por la Generalitat y Bancaja, y con 40 estaciones meteorológicas.

Todos estos "instrumentos" y acuerdos son los que para el Consell son suficientes frente a las peticiones de Compromís de crear un nuevo servicio. Son, de hecho, los que estaban vigentes en uno de los últimos temporales en la Comunitat Valenciana, a mediados de octubre, y ante los que el Ejecutivo autonómico no cejó en sus reproches a la Aemet. "Estas imprecisiones nos condenan", dijo el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, en una rueda de prensa después de uno de los temporales cargando contra el organismo estatal.

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Es más, en septiembre del año pasado, durante del Debate de Política General, cuando el síndic de Compromís, Joan Baldoví, citó la creación de este servicio como una de sus propuestas, Carlos Mazón, que todavía era 'president', aseguró que se podía estudiar. De hecho, aprovechó este planteamiento para criticar a Aemet e insistir si dudaban de su eficacia. Poco más de medio año después, esa posibilidad de pacto está cerrada y la propuesta de la coalición de izquierdas va encaminada a su rechazo.