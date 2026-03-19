La natalidad repunta en la Comunitat Valenciana: registra 3.205 nacimientos en enero, un 3,15% más que en ese mes en 2025

El número de nacimientos en el primer mes del año en la Comunitat Valenciana ascendió a 3.205, lo que supone un 3,15% más que los 3.104 registrados en el mismo periodo de 2025, según la estimación mensual de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al mes de enero. Del total de nacimientos en lo que va de año en la región, 1.524 han sido niñas y 1.681 niños. De estos nacimientos, la mayor parte, 3.095, fueron de madres entre los 30 y los 39 años --en concreto, 1.037 tenían entre 30 y 34 años y 971 tenían entre 35 y 39 años--. Por su parte, 573 nacimientos fue de madres de entre 25 y 29 años. Los nacidos de mujeres de más de 40 a 44 años años se elevan a 295; entre 45 y 49 fueron 33 y hubo dos nacimientos de madres mayores de 50 años y una de menos de 15. En cuanto a defunciones, en el primer mes del año fallecieron 9.656 personas en la Comunitat Valenciana.

A nivel nacional, los nacimientos repuntaron en el primer mes de 2026, en los que nacieron 648 niños más que en el mismo periodo de 2024 pero 4.296 menos que en el mismo mes de 2018. En total, 27.476 bebés han nacido en España en enero. En este sentido, el INE señala que en el primer mes de 2026 hubo 27.476 nacimientos y 46.379 defunciones en España. Por lo tanto, el saldo vegetativo en ese periodo fue negativo en 18.903 personas.

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En cuanto a los nacimientos registrados en España en el primer mes de cada año se produjeron 27.476 en 2026 (estimación); 26.828 en 2025; 27.125 en 2024; 27.033 en 2023; 27.724 en 2022; 23.902 en 2021; 30.425 en 2020; 31.016 en 2019 y 21.772 en 2018. Respecto a las defunciones, en el primer mes de 2026 fallecieron en España 46.379 personas, 229 más que en el mismo periodo de 2024, según la estimación del INE.