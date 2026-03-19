Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suciedad víasPleno Diputación caso BañoTasazo basura AlicanteNiña excluida comedor escolarTienda campaña sendero CanteraTratamiento labios menor
instagramlinkedin

Seis niños heridos en la Cremà de una falla infantil en Alberic (Valencia) al salir contra el público los fuegos artificiales

Uno de los menores ha sido trasladado al hospital de la Fe por precaución

Monumentos de la Comissió Local Fallera de Alberic, en la Avinguda de la Glorieta, durnate estas fallas

Monumentos de la Comissió Local Fallera de Alberic, en la Avinguda de la Glorieta, durnate estas fallas / Facebook

Pascual Fandos

La nit de la Cremà ha arrancado en Alberic (Valencia) con un susto monumental. Los integrantes de la Comissió Local Fallera se disponían a quemar su falla infantil cuando la caja de fuegos artificiales que se suele disparar como preámbulo al encendido de la traca aparentemente se ha partido -una hipótesis inicial apunta a que pudiera estar defectuosa- y los artificios pirotécnicos han salido contra el público concentrado para presenciar la Cremà y, en concreto, contra un grupo de niños de edades diversas.

Fuentes consultadas confirman que el incidente ha dejado media docena de heridos por quemaduras, todos menores, y en principio, de carácter leve.

Noticias relacionadas

Los niños han sido conducidos con rapidez al centro de salud para fueran atendidos y uno de ellos ha sido evacuado al Hospital la Fe de Valencia, por precaución, según apuntan las mismas fuentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta por posible dana en la Comunidad Valenciana entre el 11 y el 13 de julio
  2. Aemet prevé que la Comunidad Valenciana viva la Noche de Reyes más fría de los últimos 40 años
  3. El asesino de Sueca, a su hijo: 'Tranquilo, que no me suicido. Voy al cuartel para pagar en años de cárcel lo que he hecho
  4. Ya es oficial: esta es la ubicación de los nuevos radares que te pueden multar a partir de hoy en la Comunidad Valenciana
  5. PP y Vox pactan permitir instalaciones comerciales y de ocio en suelo no urbanizable
  6. Mazón dimite sin convocar elecciones y apela a Vox para nombrar un nuevo 'president'
  7. José María Ángel utilizó un título falso para lograr una plaza de funcionario, según la Agencia Antifraude
  8. Maribel Vilaplana, en el hospital tras sufrir una crisis

Seis niños heridos en la Cremà de una falla infantil en Alberic (Valencia) al salir contra el público los fuegos artificiales

Seis niños heridos en la Cremà de una falla infantil en Alberic (Valencia) al salir contra el público los fuegos artificiales

El abogado de un lesionado en la dana pide al TSJCV que revoque el archivo e investigue la conducta de Carlos Mazón el 29-O

El abogado de un lesionado en la dana pide al TSJCV que revoque el archivo e investigue la conducta de Carlos Mazón el 29-O

La natalidad repunta en la Comunitat Valenciana: registra 3.205 nacimientos en enero, un 3,15% más que en ese mes en 2025

La natalidad repunta en la Comunitat Valenciana: registra 3.205 nacimientos en enero, un 3,15% más que en ese mes en 2025

José Antonio Sobrino, experto en teledetección: “En materia de cambio climático, las imágenes de satélite mandan ante las opiniones”

Los referentes de Vox en la Comunitat Valenciana cierran filas con Abascal frente a los críticos

Los referentes de Vox en la Comunitat Valenciana cierran filas con Abascal frente a los críticos

El Consell del PP se dispara a casi 90 asesores: treinta más que cuando comenzó hace dos años y medio

El Consell del PP se dispara a casi 90 asesores: treinta más que cuando comenzó hace dos años y medio

Los ayuntamientos 'salvan' las oficinas de vivienda de la Generalitat ante su falta de presupuestos

Los ayuntamientos 'salvan' las oficinas de vivienda de la Generalitat ante su falta de presupuestos

Los partes de baja de Muface permiten a la administración acceder a datos médicos del profesorado

Los partes de baja de Muface permiten a la administración acceder a datos médicos del profesorado
Tracking Pixel Contents