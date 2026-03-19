Seis niños heridos en la Cremà de una falla infantil en Alberic (Valencia) al salir contra el público los fuegos artificiales
Uno de los menores ha sido trasladado al hospital de la Fe por precaución
Pascual Fandos
La nit de la Cremà ha arrancado en Alberic (Valencia) con un susto monumental. Los integrantes de la Comissió Local Fallera se disponían a quemar su falla infantil cuando la caja de fuegos artificiales que se suele disparar como preámbulo al encendido de la traca aparentemente se ha partido -una hipótesis inicial apunta a que pudiera estar defectuosa- y los artificios pirotécnicos han salido contra el público concentrado para presenciar la Cremà y, en concreto, contra un grupo de niños de edades diversas.
Fuentes consultadas confirman que el incidente ha dejado media docena de heridos por quemaduras, todos menores, y en principio, de carácter leve.
Los niños han sido conducidos con rapidez al centro de salud para fueran atendidos y uno de ellos ha sido evacuado al Hospital la Fe de Valencia, por precaución, según apuntan las mismas fuentes.
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