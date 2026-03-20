Compromís presenta una Proposición de Ley para recuperar la tasa turística en la Comunidad Valenciana tras el debate abierto en Fallas
La iniciativa va a obligar a retratarse al PP, después de que la alcaldesa de València se mostrara partidaria de estudiar un gravamen
La oposición no quiere que se enfríe el debate en torno a la tasa turística, una medida aprobada por el anterior Consell y cuyo debate ha crecido con fuerza los últimos días ante la evidencia de la masificación fallera y los impactos negativos en la ciudad.
La portavoz adjunta de Compromís en las Corts, Isaura Navarro, ha anunciado hoy la presentación de una Proposición de Ley para instaurar de nuevo el mecanismo que permite en los ayuntamientos establecer la tasa turística en sus municipios. El texto recupera el modelo aprobado por el Botànic y derogado por el PP y Vox, con el objetivo que los turistas contribuyan a los gastos públicos que genera su estancia y aligerar la carga fiscal de los valencianos y valencianas.
El PP, que se ha abierto a abordar el debate tras este ciclo fallero, va a tener que retratarse sobre esta medida. La alcaldesa Catalá se ha mostrado partidaria de debatir sobre un asunto que lleva años coleando en una ciudad cuyo impacto turístico no deja de crecer.
Navarro ha estado especialmente crítica con la situación vivida durante las fiestas de las Fallas, que ha calificado como el “paradigma de la necesidad de recuperar la tasa”. Según la diputada, la ciudad de València ha sufrido estos días una situación de “masificación, suciedad y maltrato” que requiere una inversión extraordinaria de recursos públicos para su recuperación.
La portavoz ha subrayado: "Los costes derivados de la limpieza, la seguridad y el impacto medioambiental no tienen que recaer exclusivamente en los vecinos. Este dinero no lo tenemos que pagar solo los valencianos y valencianas, lo tienen que pagar también todos los turistas que han venido a disfrutar de nuestra gran fiesta. Además, es una medida se aplica con total normalidad al resto de grandes ciudades europeas y que es imprescindible también para muchos municipios de un territorio con tanta presión turística como el valenciano".
Desde Compromís se invita al Partido Popular a “dejar atrás la demagogia y las campañitas absurdas para afrontar la realidad de la ciudad". "La alcaldesa de València, María José Catalá, tiene que apoyar esta ley si realmente cree que la tasa es necesaria para la limpieza y el mantenimiento municipal. Las Fallas sobrevivirán si hay gobiernos que entienden la responsabilidad que supone la gestión de la ciudad y las consecuencias que tiene en la fiesta la mala gestión", añade.
"La tasa turística tiene que estar en vigor para que los municipios que consideren que la necesitan, no solo València, puedan aplicarla y recuperarse de los efectos de la presión turística", ha concluido la parlamentaria.
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