El Consell da portazo a la tasa turística en la Comunitat Valenciana: "Las rebajas fiscales son nuestro santo y seña"

El debate de la tasa turística ha vuelto a la primera línea de la actualidad política en la C. Valenciana tras unas Fallas marcadas por la masificación, pero no ha entrado al pleno del Consell, que ha sido tajante este viernes de resaca fallera para confirmar que no se plantea establecer impuesto alguno a los turistas que visitan la autonomía. La alcaldesa de València, María José Catalá, había abierto la puerta a algún tipo de gravamen para compensar el gasto en servicios públicos que suponen estas visitas, que igualmente ha reclamado estos días Juan Roig y también recomienda la UE, pero el portavoz del gobierno valenciano, Miguel Barrachina, la ha cerrado de golpe. Incluso le ha pasado el pestillo hasta, por lo menos, la próxima legislatura.

El dirigente popular ha sido cristalino a la hora de señalar que el Consell "en ningún caso" baraja "imponer" una tasa autonómica para gravar el turismo, aunque ha dicho "respetar cualquier opinión municipal", en alusión a las palabras de la alcaldesa de València, quien en todo caso puso esta pelota en el tejado del Gobierno central en lugar del autonómico. Catalá consideró "interesante" el debate sobre la implantación de este impuesto, si bien abogó por hacerlo con el "consenso" del sector y vía una ley estatal. Roig, por su parte, señaló que "hay que obtener más recursos de los turistas que vienen".

Pese a la "imposición" que ha rechazado Barrachina, cabe recordar que la Generalitat, con el expresident Carlos Mazón al frente, derogó (con el voto de Catalá, que también es diputada en las Corts) nada más llegar al poder la ley del Botànic que dejaba en manos municipales la implantación de esta tasa, que finalmente no fue obligatoria. Ahora y pese al debate abierto, el Consell se reafirma en su posición contraria y no contempla recuperarla en lo que queda de legislatura.

"Decidimos acabar con el infierno fiscal y hemos hecho rebajas fiscales de todo tipo. No vamos a imponer ninguna tasa turística", ha señalado con rotundidad Barrachina, quien ha apuntado que las rebajas de impuestos de la Generalitat desde 2023 han convertido a la C. Valenciana en el territorio "con mayor número de deducciones en IRPF".

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"Las rebajas fiscales son el santo y seña de este gobierno", ha ahondado el portavoz. "No prevemos en esta legislatura hacer ninguna imposición de un tributo adicional (...) Respetamos cualquier opinión municipal, pero el Consell está en fase de eliminar tributos, en ningún caso de imponer ninguno adicional", ha defendido sin dar lugar al debate.