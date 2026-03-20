Un niño pierde parte de los cuatro dedos de una mano al coger del suelo un masclet sin explotar en Torrent (Valencia)

Segundo accidente grave con menores heridos en estas Fallas 2026. Un niño de 12 años ha perdido las cuatro falanges de los dedos de una mano al explotarle un masclet que había cogido del suelo tras una mascletà y al que prendió fuego sin que le diera tiempo a arrojarlo. Ha sucedido en una falla de Torrent, durante la Nit de la Cremà y el menor continúa ingresado en el Hospital La Fe de València, tras ser intervenido de urgencia.

Según la información a la que ha tenido acceso Levante-EMV, los hechos sucedieron en Torrent, en torno a las 22.45 del jueves, Día de San José, durante la cremà de las fallas. En concreto, el accidente ocurrió en la plaza Pedro Iturralde Ochoa, donde estaban plantados los monumentos de la Falla Reina Sofía.

Cogió el masclet del suelo

Al parecer, el menor habría entrado en el recinto habilitado para la mascletà previa a la quema de la falla infantil para coger del suelo un petardo que no había explotado durante el disparo del artificio pirotécnico. El niño le prendió fuego, pero ya no le dio tiempo a lanzarlo, dado que ni el masclet está pensado para ser usado manualmente ni le quedaba mecha suficiente tras haberse desprendido de la secuencia de la mascletà.

La explosión le cercenó las falanges superiores de los cinco dedos de la mano -no ha trascendido si era la derecha o la izquierda-. De inmediato, varias personas llamaron a Emergencias 112, lo que hizo posible enviar medios sanitarios y policiales. Fuentes del CICU han confirmado que enviaron al lugar una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) y otra del SAMU, así como un equipo médico de Atención Primaria.

Intento de reconstrucción

Los facultativos atendieron al menor de las quemaduras y los traumatismos sufridos como consecuencia de la amputación de las falanges y la ambulancia del SAMU lo trasladó de urgencia al Hospital La Fe, donde continúa ingresado.

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Además, acudieron patrullas de la comisaría de la Policía Nacional de Torrent, que se hicieron cargo de las falanges amputadas, las cuales entregaron a los médicos. Según ha podido saber este diario, esas falanges fueron trasladadas al mismo tiempo que el niño al Hospital La Fe, aunque se desconoce si la reimplantación era posible y si los médicos llegaron a hacerla o si al menos se le pudo reconstruir parte de la mano.