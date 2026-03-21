Pánico a un mundo con las reglas de Trump

“Europa no puede ser guardiana del antiguo orden mundial”. Estas palabras, pronunciadas ni más ni menos que por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hicieron saltar las alarmas. No fueron pocos los que pensaron que Europa marcaba el camino para mantener la tradicional convergencia con los Estados Unidos en el momento más crítico. En el momento en el presidente Donald Trump marca una partitura estridente y, para muchos, regresiva.

El hecho de que Europa pueda acercarse a estas nuevas reglas, definida por la falta de consenso derivada de las acciones bélicas unilaterales, de un lenguaje abrupto y de un desprecio manifiesto a los valores democráticos, no podía generar sino inquietud. Tanta que Von der Leyen, tan solo un día más tarde, rectificó en el Parlamento Europeo. “Nuestro compromiso inquebrantable con la búsqueda de la paz, con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional es tan fundamental hoy como lo era en el momento de nuestra creación”, dijo esta vez.

⬇ "Trump ha tomado la decisión de dinamitar un sistema que sus predecesores han liderado durante 80 años" Manuel Desantes Catedrático de Derecho Internacional Privado por la Universidad de Alicante

La autoenmienda generó tranquilidad, pero no apagó el nerviosismo. Mientras el presidente norteamericano actúa a su manera, el mundo gira alrededor de la primera potencia mundial entre el rechazo, la neutralidad y la tentación del seguidismo, bien por motivos ideológicos o bien por identificar pragmatismo en esta última opción.

“Trump ha tomado la decisión de dinamitar un sistema político, económico y social que sus predecesores, y sobre todo el pueblo norteamericano, ha liderado durante 80 años”, dice Manuel Desantes, catedrático de Derecho Internacional Privado por la Universidad de Alicante, que añade que “el debate interno en Estados Unidos no ha hecho más que empezar y no me extrañaría que se agudizara”.

⬇ "Trump representa la sustitución de la tradicional política liberal del Partido Republicano por una política nacionalista, populista, proteccionista y contraria al orden internacional" José Manuel García-Margallo Exministro de Asuntos Exteriores

Que el presidente estadounidense está propiciando un cambio de época es una sensación generalizada. José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores en la etapa presidencial de Rajoy y exdiputado en el Congreso por Alicante, cree que Trump significa “la sustitución de la tradicional política liberal del partido republicano por una política nacionalista, populista, proteccionista y contraria al orden internacional caracterizado por reglas universales garantizadas por organismos multilaterales y volcada en la promoción de los valores democráticos”.

El orden mundial

Este orden internacional, citado por Margallo, es justamente lo que Trump quiere cambiar y ante lo que Von der Leyen pareció mostrarse dispuesta en su intervención posteriormente rectificada. Y el propio Margallo, pese a su visión negativa del presidente norteamericano, cree que dicho orden no ha funcionado a pleno rendimiento. “Los principios de Naciones Unidas son válidos, pero no han funcionado”. “No hay normas universales sin una autoridad capaz de imponer su ejecución”, dice, a la vez que desea que España y Europa “colaboren en el diseño de un orden nuevo que hay que hacer con normas internacionales, valores democráticos y multilateralismo”.

El director del Instituto de Economía Internacional de la Universitat de València, Vicente Pallardó, coincide y afirma que “Europa tiene la obligación de ofrecer al mundo un modelo alternativo apoyado en la negociación y en el derecho internacional”. Aun así, el experto cree que hacer prevalecer este derecho “va a ser extremadamente complicado, pero ese es el papel de Europa”. Recuerda, de hecho, que la Unión Europea “es importante en términos económicos, demográficos y de atracción para otros países” en términos políticos sociales, algo a lo que “no se debe renunciar”.

El cambio de orden y asumir las reglas de Trump conduciría Europa a un escenario inédito. “Un mundo sin normas tiene otras normas, la ley del más fuerte”, afirma Dámaso de Lario, diplomático y experto en política internacional que habla a título personal y que se muestra preocupado ante la posibilidad de que el presidente norteamericano se perpetúe durante más mandatos. “No sé cómo podremos acabar”.

⬇ "EE UU desarrolla una política incapaz de atraer alianzas debido a la visión de Trump, y eso solo le debilita" Vicente Pallardó Director del Instituto de Economía Internacional de la Universitat de València

Sin embargo, este mismo diplomático define a Trump como una persona “carente de un pensamiento coherente, que va a golpe de impulsos y nadie sabe si lo que dice hoy lo mantendrá mañana”. Eso, matiza, tiene aspectos ventajosos, como “la rebaja de sus amenazas contra Groenlandia después de que la Unión Europea mostrara su oposición”, aunque “meter miedo a la gente e ir amenazando no debe ser sostenible a largo plazo”.

En una línea similar se expresa Vicente Pallardó, que destaca la “falta de claridad estratégica de Trump y las disensiones internas en el movimiento MAGA (Make America Great Again)”. Recuerda, a su vez, que el orden mundial actual “no lo marcó Europa, sino Estados Unidos generando alianzas que los europeos aceptaron, mientras que actualmente desarrolla una política incapaz de atraer alianzas debido a la visión de Trump, en la que solo puede ganar él mientras que los demás pierden, y eso solo le debilita”.

La acción internacional

La periodista Lola Bañón, con 25 años de experiencia en Oriente Medio como enviada especial en el antiguo Canal 9 y profesora en la UV, contrapone las agresiones bélicas de Estados Unidos al papel de China, que “avanza de manera inexorable quedándose con bonos del estado de otros muchos países y procura una expansión no violenta, económica, que genera inquietud y ratifica su poder internacional”.

⬇ "Meter miedo a la gente e ir amenazando, como hace Trump no debe ser sostenible a largo plazo" Dámaso de Lario Diplomático

Desde que empezó el año Trump ha destacado por las intervenciones militares en suelo extranjero, empezando por la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y continuando con la situación generada en Irán tras el magnicidio del líder supremo del país, Alí Jameneí. Pese a que estos movimientos pretenden traducirse en hegemonía, Bañón tiene claro que “Estados Unidos no ganará esta guerra”, ya que “Irán es un estado sólido que no es fácil de abatir, que controla la circulación de la energía y es capaz de generar catástrofes en el comercio internacional, como ha hecho con el bloqueo del estrecho de Ormuz”.

⬇ "Trump es la prueba de que en este mundo no mandan los gobernantes, sino las corporaciones invisibles que colocan a actores para obedecer intereses" Lola Bañón Profesora de Periodismo en la UV

Por otra parte, la periodista no se imagina una escalada militar ilimitada y sin capacidad de contención. “Una guerra generalizada obligaría a Estados Unidos a hacer un esfuerzo que no se puede permitir, pero sí que puede optar por acciones puntuales, como acostumbra a hacer Israel” y con consecuencias como las que ya se están empezando a notar, tales como la subida de los carburantes.

De hecho, en el plano económico, las inquietudes son manifiestas. José Vicente Morata, presidente de la Cámara de Comercio de València, admite que "es pronto para hacer cálculos", pero "en el corto plazo las más de 3.000 empresas valencianas que comercian con países de Oriente Medio han de afrontar acciones de contingencia para sus operaciones de exportación e importación con esta zona". Además, añade que "las cadenas de suministro de las empresas se enfrentan a aumentos de costes por los cambios en las rutas marítimas y el alza de los precios energéticos". En este sentido, "la resiliencia de la empresa valenciana ha quedado demostrada en el último quinquenio, pero hay que seguir trabajando de forma conjunta para que puedan afrontar las consecuencias futuras de esta nueva crisis energética", concluye.

Pallardó cree que "lo que más debe preocupar és el encarecimiento de la energía, más incluso que los aranceles", y pronostica "un repunte de la inflación", a la vez que aconseja al Banco Central Europeo "no subir los tipos de interés". El diplomático Dámaso de Lario, además, se muestra tajante en su análisis. "Lo vamos a pasar mal, eso es inevitable".

En el aspecto bélico, un militar experimentado como Francisco José Gan Pampols, que fue vicepresidente segundo de la Generalitat en 2025 y se encargó de dirigir la reconstrucción de las localidades afectadas por la dana, tampoco se imagina una escalada del conflicto en toda la zona, fundamentalmente por “la superioridad del agresor en comparación con el agredido”. “Otra cosa es que la inestabilidad sea alta y que haya que establecer acuerdos para navegar a través del estrecho de Ormuz”.

⬇ "No se puede pretender un orden unipolar sin una cantidad de países con un peso específico con los que converger " Francisco José Gan Pampols Militar y exconseller

La actitud del presidente norteamericano, según el exconseller, sí que “es capaz de generar incertidumbre, introducir factores de riesgos y que los países inviertan más en defensa”, y duda de que las acciones bélicas beneficien los intereses de Trump. “No se puede pretender un orden unipolar sin una cantidad de países con un peso específico con los que converger”, y marca la cita electoral de noviembre en Estados Unidos, para elegir la Cámara de Representantes, como una fecha clave para el futuro del presidente.

⬇ "En el corto plazo las más de 3.000 empresas valencianas que comercian con países de Oriente Medio han de afrontar acciones de contingencia para sus operaciones de exportación e importación con esta zona" José Vicente Morata Presidente de la Cámara de Comercio de València

Más allá de su figura, para Gan Pampols “no hay que achacarle a Trump todo lo que ocurre en Estados Unidos”, ya que “la actualidad tiene un trasfondo que va más allá de su persona”. La periodista Lola Bañón, de hecho, cree que el presidente norteamericano “es la prueba de que en este mundo no mandan los gobernantes, sino las corporaciones invisibles que colocan a actores en el sistema para obedecer determinados intereses”.

⬇ "La previsión es que todo puede saltar por los aires, y eso va en contra de nuestra razón de ser" Heidy Senante Responsable de la Cátedra Jean Monnet en la UA

Intereses que pueden hacer quebrar el orden mundial establecido desde 1945, hecho que preocupa a quienes han estudiado esta etapa para definirla como la más próspera de la historia. “La previsión es que todo puede saltar por los aires, y eso va en contra de nuestra razón de ser”, dice Heidy Senante, responsable de la Cátedra Jean Monnet en la Universidad de Alicante, que lleva el nombre de uno de los precursores de la actual Unión Europea.

El exministro Margallo, para resumir el momento actual, cita una frase del papa León XIV. “No estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época”. Y con una visión optimista, Manuel Desantes analiza que “paradójicamente, la situación creada por Trump puede ser una magnífica oportunidad para cristalizar la integración europea”. “A largo plazo, tiene la batalla perdida”, concluye.

España en el tablero

Los ataques norteamericanos sobre Irán han motivado al Gobierno de España y particularmente a su presidente, Pedro Sánchez, a entonar el “no a la guerra” de 2003, cuando se produjo la invasión de Irak por parte de Estados Unidos. La reacción no ha generado indiferencia, aunque hay un contexto a analizar más allá del eslogan.

El catedrático Manuel Desantes cree que España “no se va a quedar aislada levantando la voz frente a la arbitrariedad”, y echa de menos “un debate sereno en el Consejo de Europa para adoptar una hoja de ruta”.

Para Dámaso de Lario, “un país medio en el concierto internacional, como lo es España, por si solo puede hacer poco más allá de mantenerse al margen de la ofensiva”, aunque sí que cree que hay capacidad de ejercer “cierto liderazgo moral”. Vicente Pallardó entiende que el país “debe buscar coaliciones”, porque “significarse de manera individual puede estar bien desde el punto de vista del interés político puntual, pero no es efectivo”. Por eso, entiende que “España debe reforzar una posición común europea e intentar aportar la idea del primer ministro de Canadá, Mark Carney, para la alianza de las potencias medias si la potencia hegemónica renuncia al papel de garantizar el orden mundial”. Una inspiración, la de Carney, que también recoge Desantes en sus reflexiones. Sin embargo, continúa Pallardó, “ahora mismo Sánchez busca un rédito político y no un consenso generalizado”.

Por su parte, el exconseller Gan Pampols cree que la postura del Gobierno español es "éticamente irreprochable, pero materialmente inoperante", en tanto que "no es posible adoptar una postura sin ofrecer una alternativa viable a la realidad existente". Y además, añade que "la solidez del orden internacional y del derecho que lo ampara se basa en la posibilidad de restituirlo cuando se vulnera, y eso por desgracia es imposible en este momento, porque no hay quien pueda hacerlo ni la firmeza necesaria para crear equilibrios o recuperarlos por la fuerza si es necesario".

Margallo aumenta la crítica y recuerda las contradicciones del Gobierno Sánchez en política internacional, como cuando “abandonó al pueblo saharaui a través de una carta que ni siquiera fue debatida en el Consejo de Ministros o en las Cortes Generales”. Considera que su actitud es “una sobreactuación para protegerse en Moncloa” y se pregunta “qué sentido tiene que el de España sea el único gobierno que no se compromete a alcanzar el 5 % del gasto militar para no depender de Estados Unidos”.

El futuro de España en el tablero dependerá de muchos factores, más allá de la evolución del conflicto recientemente desatado en Irán y de los que continúan en Ucrania, Gaza y otros lugares del planeta. Mientras tanto, el deseo generalizado es el de adquirir relevancia a través del consenso internacional más allá de posicionamientos políticos a menudo más presentes en clave interna, donde el consenso parece altamente improbable.