Xilxes y ahora Torrevieja: Dos menores asesinados a manos de sus padres en lo que va de año en la Comunitat Valenciana

Consternación en la Comunitat Valenciana por un presunto caso de violencia vicaria que ha acabado con la vida de una niña de tan solo 3 años a manos de su padre en Torrevieja. Con este, son dos los menores asesinados por sus progenitores en la Comunitat Valenciana en lo que va de año. Xilxes aún no ha superado el episodio traumático que vivió hace tan solo un mes -el 17 de febrero- en el que María José Bou, de 48 años, y su hija Noemí, de 12, fueron asesinadas por la pareja y padre de éstas respectivamente. Torrevieja amanecía este sábado con la triste noticia de la muerte de una pequeña de 3 años hallada junto al cadáver de su padre, de 40, que la la Guardia Civil investiga como un posible caso de violencia vicaria.

Fue la madre quien dio la voz de alarma después de pasar horas sin poder contactar con su expareja y temer por la seguridad de la niña, que estaba con él puesto que compartían la custodia. Los agentes localizaron ambos cuerpos en la vivienda del hombre y la investigación ha quedado en manos del Equipo Mujer Menor de la Policía Judicial de Alicante.

Diferentes realidades

Xilxes y Torrevieja dibujan dos escenarios distintos dentro de la violencia contra las mujeres. Son dos casos que, si bien el desenlace ha sido el mismo, el de arrebatar la vida de sus hijos, difieren entre sí. La violencia vicaria, tal como la define el Ministerio de Igualdad, es aquella en la que los hijos son utilizados por el maltratador para causar el mayor daño posible a la madre. Si se confirman las sospechas de la Guardia Civil, el de Torrevieja encaja en esta descripción. Sin embargo, el asesinato de Xilxes no se puede calificar como tal dado que el asesino mató a ambas, madre e hija, y se ha trabajado como un caso de violencia machista.

ANTE LA VIOLENCIA MACHISTA, 016 El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica. En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.

La diferencia entre ambos casos también subraya dos realidades distintas de la violencia machista. En Xilxes sí existían antecedentes, denuncias y medidas de protección -el asesino tenía una orden de alejamiento en vigor en el momento del crimen-, y contaba con seguimiento dentro del sistema VioGén. De hecho, días antes del crimen se había apreciado un riesgo medio para la madre, tal como informó este diario. Tras las pesquisas, el agresor, que en un primer momento intentó colar que él se las había encontrado muertas en el domicilio tras recibir una foto en el móvil, fue detenido y la jueza decretó para él prisión provisional, comunicada y sin fianza. En Torrevieja, en cambio, la investigación se ha abierto sin constancia previa de denuncias por malos tratos.

Tres menores asesinados por sus padres en España en 2026

Dos de los tres casos de asesinatos de niños a manos de sus padres este año se han dado en la Comunitat Valenciana. El tercero ocurrió el pasado 20 de febrero en Arona, en el sur de Tenerife, cuando un varón mató con un machete a su hijo de 10 años y dejó muy grave a la madre, Almudena, de 26 años. En este caso, el asesino tampoco tenía denuncias previas ni antecedentes de ningún tipo.

Noticias relacionadas

Si el crimen de Torrevieja se confirma oficialmente como violencia vicaria, elevaría a 68 el número de menores asesinados por sus padres desde 2013. El 2026 deja el alarmante dato de tres niños que han perdido la vida a manos de sus padres en España, dos de ellos en la Comunitat Valenciana en apenas unas semanas.