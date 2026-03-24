La jueza de la dana cita a Carlos Mazón como testigo tras rechazar el TSJCV su imputación

La jueza de la Dana ha acordado la citación como testigo del expresident de la Generalitat, Carlos Mazón. La titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja ha decidido la comparecencia del exjefe del Consell después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechazara su imputación en la causa de la dana, el pasado 16 de marzo.

La magistrada, Nuria Ruiz Tobarra, asume el auto de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, que rechazó la existencia de indicios incriminatorios contra el extitular del Gobierno valenciano. La sala negaba la posición de garante de Mazón, por lo que, reconoce la magistrada, "la única posibilidad" para imputarlo, sería "su intervención activa" en la toma de decisiones aquella jornada. Algo que también rechazó el alto tribunal valenciano por falta de indicios.

Por tanto, la titular del juzgado asegura que "la situación procesal actual" de Mazón, tras el auto del TSJCV, "excluye la responsabilidad de forma completa en su vertiente omisiva, al no ostentar la posición de garante, y no aprecia tampoco el TSJCV indicios de delito en la acción del aforado en una eventual participación activa". De esta manera, para que Mazón aporte la información que tenga "sobre las decisiones que se iban a adoptando en el Cecopi o la ausencia de ellas, y el momento en que se adoptaron y su contenido, ha de efectuarse a través de su declaración testifical".

Del mismo modo, señala el auto de Ruiz Tobarra, “no es factible efectuar un juicio de futuro sobre la obtención durante la instrucción de indicios que derivaran en eventuales responsabilidades penales del Sr. Carlos Mazón". "Una eventualidad que se desconoce y que en ningún caso puede ser óbice, tras el auto del TSJCV, al objeto de acordar su declaración testifical”, recalca la magistrada al respecto.

El auto establece su declaración testifical y la comunicación al ahora diputado autonómico para que aporte voluntariamente a la causa los mensajes y llamadas telefónicos del 29 de octubre de 2024 relacionados con la dana, diligencias que se efectuarán una vez que el auto del TSJCV adquiera firmeza. La jueza recuerda que hasta ahora, se evitó pedir las comunicaciones que afectaran a Mazón para "garantizar sus derechos". Sin embargo, señala ahora, "carece de sentido en este momento procesal, en el que ya se le puede inquerir sobre dichos extremos, y siempre bajo la premisa de la aportación voluntaria".

En la misma resolución, la instructora acuerda la declaración testifical de la que fuera portavoz del Consell en esa fecha, Ruth Merino, así como requerir a diversos alcaldes para que aporten voluntariamente al órgano judicial los listados de sus llamadas entrantes y salientes y sus mensajes el 29-O con distintas autoridades y miembros del Cecopi.

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Finalmente, en una providencia, la jueza acuerda entre otras cosas citar de nuevo al subdirector general de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, para que realice aclaraciones a su declaración testifical anterior, así como a la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, investigada para realizar un cuerpo de escritura para hacer una prueba pericial caligráfica respecto del papel aportado por el propio Suárez y que supuestamente le entregó Pradas con el borrador del primer Es Alert enviado a las 20.11 horas del 29 de octubre.