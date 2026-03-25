Lío por el traslado en comisión de servicio de la mujer de Pérez Llorca a la Diputación de València

El acuerdo de la Diputación de Valencia de 'fichar' a través de una comisión de servicios a la pareja del president, funcionaria en el Ayuntamiento de Finestrat, ha provocado un enorme revuelo que ha obligado a Juanfran Pérez Llorca a dar explicaciones. Tras el pleno de las Corts de este miércoles, el jefe del Consell ha justificado el traslado de su pareja en comisión de servicio a la Diputación de València por razones de "conciliación" familiar y ha negado "trato de favor".

Ha explicado Llorca que cuando fue elegido president decidió trasladar su domicilio a València y su pareja, que "es funcionaria desde hace más de 20 años", decidió hacer lo mismo y para ello pidió una comisión de servicio "como haría cualquier funcionario que quiere conciliar su vida laboral y familiar". Ha explicado que su pareja es administrativa, un grupo C1, y ha pedido una comisión de servicios dentro de su escala.

La pareja de Llorca empezó a trabajar en la diputación hace unas semanas tras superar, ha precisado el president, un proceso de "libre concurrencia" y "ajustado a la legalidad", por el que percibe una remuneración "exactamente igual a la de cualquier administrativo de su rango".

Dicho todo esto, Llorca ha cargado contra los periodistas y políticas que han denunciado el traslado a la corporación que preside el popular Vicente Mompó: "La noticia creo que es que ella es la mujer de...". Llorca ha acusado a la oposición de hacer una "política sucia, rastrera y machista". "Quiero dejar claro que lo que ha hecho mi pareja es lo que hace cualquier funcionario que quiere conciliar, sin ningún trato de favor". "Ella tiene su funcionariado, porque se lo trabajó y se lo curró". "Me niego -ha continuado- a participar de la cacería del machismo que están teniendo hoy muchísimos políticos, e incluso, algunos periodistas o algunos comentaristas de opinión pública".

Por su parte, el PSPV y Compromís han denunciado la contratación por la Diputación de Valencia de la pareja del president y los socialistas no descartan emprender acciones legales, mientras que el PP y Vox han defendido "la legalidad" y el derecho de cualquier funcionario público a pedir un traslado.

Así se han referido a la información que publican este miércoles 'elDiario.es' y 'El País', según la cual, la Diputación de Valencia ha contratado a través de una comisión de servicios a la pareja del president, funcionaria en el Ayuntamiento de Finestrat, por "urgente necesidad", con un sueldo de 52.000 euros anuales.

El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, ha defendido que esta persona lleva 20 años de funcionaria y "simplemente ha habido una comisión de servicios por conciliación familiar", pero "es curioso" que la izquierda diga sí a la conciliación, pero cuando se refiere a la pareja del "president de la Generalitat del PP no hay derecho".

"Solo para ustedes y sus amigos", ha acusado el conseller a la oposición durante su intervención en el pleno de Les Corts, donde ha explicado que los administrativos de la Diputación ganan más que un administrativo de un Ayuntamiento pequeño.

El síndic del PP, Nando Pastor, ha manifestado que la comisión de servicios "es una práctica habitual en la Función Pública" y que consiste en trasladar una plaza de un puesto público que uno tiene en propiedad a otra administración, y ha preguntado "dónde está el problema".

"No sé si quienes están intentando generar polémica en este tema tienen en su mente a Begoña Gómez", ha dicho Pastor, para quien ambos casos no tienen nada que ver pues la mujer del presidente del Gobierno "se dedicaba a hacer negocios desde Moncloa", y tampoco se parece al caso del hermano Pedro Sánchez para el que se creó "una plaza fantasma que no existía".

El doble de sueldo

Para el síndic socialista, José Muñoz, el Partido Popular está "repleto de jetas", y ha avanzado que no cierran "ninguna puerta" para acudir "a diferentes órganos, sean judiciales o no, para investigar si el traslado es correcto y legal".

"Tienen que acreditar una urgente necesidad que a mi modo de ver no aparece por ningún lugar", ha manifestado, y ha reprochado a Pérez Llorca que se mostrara muy enfadado con los "jetas" que habían sido adjudicatarios de viviendas públicas de Alicante sin cumplir los requisitos, y ahora vaya a ser también "un jeta".

"Su pareja está trabajando a 30 metros de él en una institución pública cobrando el doble de lo que cobraba en el ayuntamiento del que el propio Pérez Llorca era alcalde", ha denunciado, algo que también ha destacado el síndic de Compromís, Joan Baldoví, quien ha calificado la situación de "vergüenza".

Baldoví ha preguntado "cuáles son las razones que han motivado" que esta persona ocupe esa plaza; qué méritos ha hecho o qué pruebas ha pasado, y ha acusado al PP de creerse que "esto es un cortijo".

Para el síndic de Vox, José María Llanos, es "absolutamente normal" y no les genera "ningún problema" que una persona que es funcionaria y "tiene que pasar a vivir a Valencia porque su marido tiene que pasar a vivir a Valencia" utilice "la opción legal" que tiene de solicitar una comisión de servicios. "Una comisión de servicios me parece absolutamente ético y absolutamente legal. No veo dónde está el problema", ha manifestado.

Bielsa abre la puerta a ir a Antifraude

También ha provocado asombro el aterrizaje de la compañera de Llorca en la propia Diputación de València. El portavoz socialista en la Diputació, Carlos Fernández Bielsa, ha mostrado "perplejidad y asombro" por esta contratación por procedimiento de urgencia, que ha relacionado con el funcionamiento de la corporación con el gobierno de Mompó "como su cortijo de enchufes, de dedazos y una forma de proceder ni ética ni estética", al ser una funcionaria de otra provincia que es pareja del 'president'.

Bielsa ha exigido "explicaciones contundentes" al presidente de la Diputació y ha avanzado que, de lo contrario, su grupo pedirá un pleno extraordinario para que, "con luz y taquígrafos", Mompó detalle esta contratación.

"Vamos a estar muy expectantes, a revisar el procedimiento que se ha seguido para la contratación de la pareja del 'president' de la Generalitat para conocer si se ha seguido con la legalidad correspondiente y tiene todos los informes favorables", ha explicado.

Respecto a cuándo se incorpora esta persona, Bielsa ha señalado que o ya lo estará o estará "a punto" y que "un dato muy importante es que la plaza es de nueva creación y se crea el mismo mes en el que se anunció que el 'president' de la Generalitat sería Pérez Llorca": "Curioso".

Preguntado por si irán a instancias como Antifraude, ha indicado que han pedido acceso este miércoles a "todos los informes, todos los pormenores y las justificaciones de por qué esta plaza se ha ocupado por un procedimiento de urgencia que nunca se ha visto en esta casa", y a partir de ahí decidirán "estratégicamente" qué pasos adoptar. Se ha preguntado "por qué no hay ningún funcionario de esta casa que tenga la capacidad y el mérito como para poder optar a un puesto de secretaría de dirección".

Además, ha criticado que esto suceda un día después de que una diputada del equipo de gobierno, en la aprobación de la relación de puestos de trabajo en el pleno provincial, dijera que "con la nueva RPT se habían acabado los dedazos en esta diputación".

"Volvemos a la etapa de Rus"

"Existen dedazos en esta diputación, existen trajes a medida y estamos volviendo a la peor etapa de la Diputació que vivimos con Rus", ha aseverado sobre el expresidente Alfonso Rus, que ha definido como "una etapa oscura, gris, donde todo se basaba en casos de corrupción".

Por otro lado, Bielsa ha criticado el "caos absoluto" en materia de contratación y de personal en la Diputació, con "tratos de favor" mientras "se está purgando y se está apartando a funcionarios de la casa que no opinan como el gobierno y que hacen informes contradictorios o que no gustan al presidente o al gobierno de la Diputació". Ha asegurado que "está pasando en el Consorcio de Bomberos, en el departamento de Cultura o en el Institut Alfons el Magnànim".

Por su parte, la portavoz de Compromís, Dolors Gimeno, ha tachado de "vergüenza democrática" el acceso de la pareja de Llorca a una plaza mientras "ayer Mompó perpetró una auténtica purga política en el departamento de Cultura al desplazar personal funcionario que simplemente no piensa como él, sin respetar la legalidad ni la eficiencia de los servicios públicos".

Tras señalar que la pareja del 'president' va a pasar a cobrar "el doble que antes" en Finestrat, ha subrayado que "es imposible encontrar una imagen más clara de lo que PP, Ens Uneix y Vox entienden por gobernar: purgar a quien trabaja con criterios profesionales y premiar quién forma parte de su entorno más próximo".

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"La Diputació de València, con el Partido Popular al frente, se ha convertido en un cortijo al servicio de los amigos, parientes y militantes", ha denunciado en un comunicado.