Compromís pone deberes al nuevo ministro para cumplir la "agenda valenciana"
Los valencianistas celebran que Arcadi España conozca la problemática autonómica y le quitan el margen de los 100 días de gracia
Apenas unos minutos después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diera el nombre de Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda, Compromís ya le estaba poniendo deberes. Para ello, se ha apoyado en su conocimiento de la "situación de los valencianos" y las problemáticas que le afectan, que no son pocas y varias tienen que ver con la cartera que asumirá el dirigente nacido en Carcaixent.
Lo ha reclamado el portavoz de Compromís-Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, en unas declaraciones enviadas por la coalición valencianista. En estas, en primer lugar, Ibáñez felicita a España como "nuevo ministro". Ambos coincidieron en el Consell en las dos legislaturas del Botànic como altos cargos dentro de las respectivas estructuras de Presidencia que dirigía Ximo Puig y la Vicepresidencia primera que encabezaba Mónica Oltra.
Felicitaciones aparte, el diputado de Compromís ha mostrado su satisfacción porque España "conoce bien la situación de los valencianos" por lo que ha indicado que no hace falta "esperar 100 días para que cumpla con la agenda valenciana" que Ibáñez ha desgranado en "tres ejes".
El primero y más importante es el de la reforma del sistema de financiación autonómico, un modelo que lleva caducado más de 10 años, y del que María Jesús Montero ya presentó una primera propuesta a principios de enero. De hecho, Ibáñez ha indicado que este ha de sacarlo adelante "conforme a lo acordado" y ha citado también la asunción por parte del Estado de la "deuda histórica". Experiencia en la materia no le falta tras haber sido conseller del ramo y conocer de primera mano las cuentas de la Generalitat.
"Inversión territorial"
El segundo punto es la exigencia de que presente unos Presupuestos Generales del Estado "que no hagan que Alicante sea la última provincia en inversión territorial". No será una cuestión sencilla ya que no ha habido cuentas en toda la legislatura debido a la precaria mayoría que sostiene al Gobierno central en el Congreso.
Por último, el dirigente de Compromís ha remarcado que dado que la vivienda es el principal problema de la ciudadanía de la Comunitat Valenciana le ha reclamado que apruebe una fiscalidad que obligue a que los especuladores "paguen más" mientras que se beneficie a autónomos y trabajadores.
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