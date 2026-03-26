Diana Morant sobre el nombramiento de Arcadi España como ministro de Hacienda: “No había una persona mejor”

“No había una persona mejor como ministro de Hacienda. Así ha reaccionado la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, al nombramiento del valenciano Arcadi España como ministro de Hacienda, tras la salida del Ejecutivo de Mª Jesús Montero ante la convocatoria electoral en Andalucía donde es la candidata socialista. La secretaria general de los socialistas valencianos ha reconocido la labor de España como conseller y, también al frente de la Secretaría de Estado de Política Territorial, cargo que ocupaba hasta esta tarde.

Según Morant, el paquete de ayudas para los afectados y damnificados de la dana, de 16.700 millones; o el escudo social de 5.000 millones por la guerra de Oriente Próximo, aprobado hoy en el Congreso de los Diputados; tienen el nombre, entre otros, de Arcadi España. También el de M.ª Jesús Montero, evidentemente.

La socialista ha destacado la “relevancia” de una cartera como la de Hacienda en el Ejecutivo, que necesita de una persona capaz de realizar “una buena gestión” para disponer de recursos “para el progreso”. Ha recordado el paso de España como conseller, durante un tiempo en que demostró “que tenía toda la capacidad profesional y humana para acercarse a los problemas de la ciudadanía y solucionarlos”.

Entre los méritos del ahora Ministro ha recordado los paquetes de España y Ximo Puig en momentos tan cruciales como la pandemia, cuando dispusieron ayudas adicionales a las del Gobierno Central. Y lo ha contrastado con el inmovilismo y el bloque del Consell del PP de Pérez Llorca en la actual situación de la guerra en Oriente Próximo.

“Los valencianos nos vamos a dormir hoy más tranquilos, más contentos porque tenemos a un gran valenciano como ministro -, ha añadido-. Una persona que entiende la defensa de la patria desde las políticas que abogan por el progreso de la vida y la ciudadanía”.

Frente a Camarero

La ministra también ha tenido palabras para la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, que está mañana ha tenido una desafortunada intervención en las Corts al decir que "el Gobierno de España está lleno de prostitutas", unas palabras por las que se ha disculpado después. Morant no acepta estas disculpas y recuerda que ha llamado "prostitutas" a las vicepresidentas y ministras del Ejecutivo, que son las únicas mujeres en el Ejecutivo. "Las palabras importan -, ha remarcado-. Yo no me creo esas disculpas porque, en ellos (en referencia al PP), es intrínseco el desprecio con todo lo que tiene que ver con este Gobierno y una administración progresista a la que llevan deslegitimando e insultando desde el primer día".