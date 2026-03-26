Los empresarios aplauden el nombramiento de Arcadi por su "profundo conocimiento" de la realidad económica de la Comunidad Valenciana

Las reacciones al nombramiento del valenciano Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda en sustitución de Mª Jesús Montero no han tardado en llegar desde el mundo empresarial. La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), presidida por Vicente Lafuente, ha trasladado "nuestra más sincera enhorabuena a Arcadi España por su nombramiento como Ministro de Hacienda". Su trayectoria y su experiencia al frente de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, así como "su profundo conocimiento de la realidad económica valenciana, son una buena base para afrontar los retos del nuevo cargo con sensibilidad territorial y rigor".

La infrafinanción

Desde la CEV valoran especialmente que, como valenciano, España conoce de primera mano la situación estructural de infrafinanciación que sufre la Comunidad Valenciana. "Este conocimiento previo supone una oportunidad para avanzar con mayor agilidad en la corrección de desequilibrios históricos que afectan a la competitividad, a los servicios públicos y al desarrollo económico del territorio", afirma la confederación

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Para el empresariado valenciano "es prioritario dar respuesta a cuestiones urgentes como la autorización del crédito extraordinario destinado a afrontar los gastos derivados de la dana, que ha quedado fuera de recientes medidas estatales". En necesario, aseguran, "avanzar en esta línea, junto con una reforma justa del sistema de financiación, será clave para dotar a la Comunitat Valenciana de los recursos necesarios". "Desde la CEV, le trasladamos nuestros mejores deseos en esta nueva etapa, confiando en que su gestión venga acompañada de importantes avances y aciertos en beneficio del conjunto de los ciudadanos".