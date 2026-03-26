El Gobierno llevará a la Fiscalía la exclusión de las mujeres de la Semana Santa de Sagunt

El Gobierno trasladará a la Fiscalía la exclusión de las mujeres en la Semana Santa de Sagunt porque la decisión de los cofrades de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, en una polémica votación celebrada el pasado lunes, supone una "vulneración de derechos y libertades esenciales constitucionales, reconocidas en las leyes y en la jurisprudencia". Así lo ha anunciado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras la reunión que ha mantenido con representantes de la Asamblea por una Semana Santa Inclusiva de Sagunt. En sus declaraciones, la titular de Igualdad ha calificado la entidad como "un reducto machista", algo que "no es admisible"; no, al menos, para el Gobierno de coalición. En el encuentro, también han participado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; y el alcalde de Sagunt, Darío Moreno.

Emprender la vía judicial es una de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo para acompañar a las mujeres saguntinas en su lucha "justa y democrática". Las otras dos ya eran conocidas: una revisión de la inscripción de la cofradía en el registro de entidades religiosas, ya que los estatutos de 1878 de la entidad no vetaban la entrada a las mujeres; y la incoación para revocar la declaración del festejo como Fiesta de Interés Turístico Nacional, una decisión que sería inédita en España y de la que no hay precedentes conocidos.

El Gobierno toma la decisión de recurrir a la Fiscalía basándose en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el cual dictó una sentencia en el año 2024 frente aun caso similar, un fallo en el que expresó que estos ámbitos, el religioso entre ellos, "no están exentos de la aplicación constitucional y democrática", ha asegurado Redondo. "El Tribunal lo ha dejado muy claro -, ha proseguido-. Y este ámbito no puede ser diferente y estar al margen de los principios constitucionales básicos y la igualdad esencial". Para reforzar la decisión del Ejecutivo, además de la sentencia de hace dos años, Redondo ha recordado el artículo 14 de la Constitución Española, el referente a la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley "sin que pueda prevalecer discriminación por razón de sexo" y el 9.2, por el que los poderes públicos tienen la obligación "de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad" sean "reales y efectivas".

Las ministras Diana Morant y Ana Redondo, con los representantes de la Asamblea por una Semana Santa Inclusiva en Sagunt; también están Pilar Bernabé y Darío Moreno. / José Manuel López

Seguir el ejemplo del resto

"Estamos hablando de mujeres, de hermanas, de hijas, de nietas que se ven discriminadas por el simple hecho de ser mujer -, ha defendido la titular de Igualdad-. No es lo que merece, desde luego, la sociedad saguntina, ni el conjunto amplísimo de ciudadanas que abrazan la igualdad y la no discriminación en todos los ámbitos de su vida".

El componente de la tradición es el principal alegato de los que abogan por seguir impidiendo la participación de las mujeres. La polémica votación del pasado lunes acabó con 267 votos en contra, pero la ministra cree que el progreso y la igualdad no están reñidos con el arraigo. Ha mentado el ejemplo de muchas cofradías del siglo XVI y XVII de Valladolid (su tierra), "de larguísima tradición que se han constitucionalizado y han abrazado la igualdad". La inclusión de las mujeres les ha permitido "enriquecer la vida de la cofradía y mejorarla sustancialmente" a través de las "reglas democráticas". "Solo estamos pidiéndoles lo que ya se ha hecho en la inmensa mayoría de cofradías de España en los últimos años -, ha concluido-. No hay tradición que no se tenga que acomodar a los que son las reglas básicas de las que nos hemos dotado".

Blanca Ribelles, representante de Sagunt: "Estamos desoladas y decepcionadas" Las mujeres de Sagunt se sienten "desoladas, decepcionadas y tristes" por la decisión de los cofrades, sobre todo porque, en esta ocasión, ha habido 114 votos a favor, 21 menos que los registrados hace cuatro años cuando tuvo lugar la última votación. La anterior y primera fue en 1999. La voz de todas ellas -también de ellos porque aseguran representar a todos- la ha tomado, al finalizar la reunión con la ministra Blanca Ribelles, portavoz de la Asamblea por una Semana Santa Inclusiva en Sagunt, quien ha agradecido la llamada del Ejecutivo y el encuentro con la ministra Ana Redondo. "Llevamos muchos años denunciando esta situación de desigualdad -, ha recordado-, por lo que es de agradecer la voluntad del Gobierno de reunirse con nosotros y buscar soluciones". "Hay mucha gente que lo está pasando mal en Sagunt debido a toda esta situación -, ha expresado- por una situación que no hemos provocado nosotros". Ha reconocido que el ambiente está "un poco crispado", aunque se muestra optimista en que la tensión decaiga en los próximos días. "Yo salgo mucho más motivada de la reunión que después de la votación, cuando estaba muy derrotada", ha afirmado. Al margen de la decisión del Gobierno, la asociación meditará bien los pasos a tomar en el futuro -uno de ellos puede ser llevar la discriminación a la vía judicial como acusación- y esperarán a que pase la Semana Santa para emprender cualquier decisión. Tampoco han decidido aún -lo harán en los próximos días- si repetirán la concentración del Martes Santo, como llevan haciendo desde hace unos años.

Cuatro días después

La representante del Ejecutivo ha aterrizado en València solo cuatro días después de la polémica votación, en la que por tercera vez los cofrades de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo han vetado a la participación de las mujeres en los actos litúrgicos. Las anteriores fueron en 1999 y 2022. La decisión del lunes ha llevado al Gobierno a anunciar la apertura de un procedimiento de revocación de su denominación como 'Fiesta de Interés Turístico Nacional', la que podría ser la primera en España. Este jueves publicaba Levante-EMV que no hay precedentes conocidos de un caso similar; en el Ministerio de Turismo, de quien depende la concesión, tampoco los han encontrado por el momento, aunque no se atreven a asegurar que sea el primer caso.

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La Semana Santa saguntina tiene esta denominación desde al año 2004 y la comparte con otras 27 fiestas de la Comunitat Valenciana, entre ellas tres Semanas Santas: la Marinera de València, la de Gandia y la de Alzira; así como las fallas de la capital del Camp de Morvedre. Según el artículo 13 de la Orden Ministerial ICT/851/2019, que regula las declaraciones de este tipo, la denominación de Fiesta de Interés Turístico Nacional tiene una vigencia "indefinida mientras se mantengan las condiciones determinantes de su concesión".