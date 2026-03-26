Ni inspectores de VPO ni Aemet valenciana ni las donaciones de la dana: la izquierda topa con un muro en las Corts

Entre las dos bancadas que componen el hemiciclo de las Corts, una ocupada íntegramente por la derecha de PP y Vox, y otra donde además de todos los diputados de PSPV y Compromís hay dos escaños sueltos de los voxistas, no hay muros físicos que las separen, sin embargo, cada vez que se activa la pantalla de votaciones, este panel se erige como una valla casi insalvable de superar para las propuestas de la izquierda; un obstáculo que pierde altura cuando la dirección es la contraria, una divergencia de cota que ha quedado patente en el pleno de esta semana.

Porque sea vía Proposición de ley, vía creación de comisión de investigación o vía Proposición No de Ley, la izquierda lo intenta, aunque sea por apuntarse algún tanto desde la siempre difícil bancada de la oposición, pero nada. Los 53 votos que disponen PP y Vox en el parlamento valenciano, cuatro por encima de la mayoría absoluta, se elevan como un listón difícil de superar, una cumbre que de nuevo esta semana volverán a ver con el resultado de 'rechazada' respecto a sus planteamientos.

Y mira que en este pleno la temática ha sido más que variado: una ley Aemet valenciana que complemente a la agencia estatal sobre la que tantas críticas ha vertido el Consell, una comisión de investigación sobre presunto desvío de fondos o una moción para impulsar un cuerpo de inspectores en la Generalitat que controle las irregularidades en la adjudicación de las Viviendas de Protección Pública, cuestiones que podrían haber generado alguna brecha entre populares y voxistas. Pero nada.

Tampoco se esperaba algo diferente. De hecho, en el caso de la ley de Meteorología presentada por Compromís su rechazo estaba prácticamente anunciado tras el criterio negativo emitido por el Consell semanas antes. Esta negativa se confirmó durante el debate del pleno. "No es una propuesta seria, es otro de sus numeritos", afirmó la diputada del PP Verónica Marcos, frente a la defensa de Joan Baldoví de que la norma habría permitido crear el Servicio Valenciano de Meteorología (MeteoVAL) con el fin de mejorar la predicción de fenómenos extremos e "intentar salvar vidas".

El diputado del PSPV, Benja Mompó, interviene en las Corts, este miércoles. / José Cuéllar/Corts

Vetado el camino legislativo, la otra posibilidad abierta ha aparecido en una investigación, en concreto, al "paradero" de los fondos recolectados por la asociación juvenil Revuelta, vinculada a Vox, para ayudar a los afectados de la dana. La exigencia del PSPV para "desenmascarar el falso patriotismo de Vox" y conocer dónde acabaron 100.000 euros de donaciones acabó en rechazo de los exsocios del Consell que aseguraron que no tenía sentido que las Corts investigara a una asociación privada cuando no había dinero público de por medio.

Sin efecto espejo

Y como no hay dos sin tres, también decaerá la PNL de los socialistas. "Os pediría que por una vez aceptaran una propuesta socialista en vivienda", acabó diciendo Benja Mompó, diputado del PSPV al defender su moción. Era casi el final del debate y ya veía que ni PP ni Vox le votarían a favor. Los populares indicaron que su petición de crear un cuerpo de inspectores de la Generalitat sobre las VPP era "un circo para borrar su vergonzosa gestión" mientras Vox le afeó "aprovechar el escándalo de Les Naus" para pedir un cuerpo de inspectores que el Botànic aprobó "pero no pusieron en marcha porque no había vivienda que inspeccionar".

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Claro que el marcador podría haber sido todavía más abultado de haberse debatido la Proposición No de Ley de Compromís sobre medidas para hacer frente a la inflación por la guerra de Irán, punto aplazado por indisposición del diputado encargado de defenderla. La negativa con la que se ha encontrado la izquierda en todos sus puntos, sin embargo, no ha tenido efecto espejo y, por ejemplo, Compromís ha anunciado que apoyará la moción del PP para pedir más examinadores de conducir al Gobierno. También apoyará la izquierda el decreto ley del Consell para deducir las compras musicales. Y eso que, en ambos casos, sus votos serían irrelevantes. Cosas de la minoría.