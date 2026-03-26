Morant elige a Ciprià Císcar como presidente del PSPV tras ocho meses con el cargo vacante

Ciprià Císcar será el nuevo presidente del PSPV. Tras ocho meses con el cargo vacante desde que José María Ángel abandonara todos los cargos políticos por la polémica en torno a su currículum, los socialistas valencianos nombrarán este viernes en su ejecutiva al veterano dirigente socialista, exconseller de Educación y exsecretario de Organización del PSOE entre otras responsabilidades, como nuevo presidente del partido.

Tal y como ha podido saber este periódico, la decisión se aprobará en la reunión que la formación llevará a cabo este viernes en Alicante. Este nombramiento supondrá cubrir un hueco que está pendiente desde que el 31 de julio Ángel dejase su puesto como comisionado del Gobierno central ante la dana y también abandonara la presidencia de la formación para la que había sido elegido seis meses atrás, en el congreso que supuso la reelección de Diana Morant como líder de la federación.

El cargo de presidente del PSPV tiene un carácter más honorífico y simbólico que ejecutivo. De hecho, es formalmente el que se sitúa en la cúspide de la organización. Así, para ello se suele elegir a un dirigente con largo recorrido. Con la designación de Císcar se manda un mensaje de reivindicar a uno de los padres de la Llei d'ús i ensenyament del valencià así como a quien ha sido alcalde de Picanya, una de las localidades más afectadas por la dana de hace año y medio.