Morant elige a Ciprià Císcar como presidente del PSPV tras ocho meses con el cargo vacante
Los socialistas nombrarán al exconseller para un cargo honorífico que estaba vacante desde la dimisión de José María Ángel
Ciprià Císcar será el nuevo presidente del PSPV. Tras ocho meses con el cargo vacante desde que José María Ángel abandonara todos los cargos políticos por la polémica en torno a su currículum, los socialistas valencianos nombrarán este viernes en su ejecutiva al veterano dirigente socialista, exconseller de Educación y exsecretario de Organización del PSOE entre otras responsabilidades, como nuevo presidente del partido.
Tal y como ha podido saber este periódico, la decisión se aprobará en la reunión que la formación llevará a cabo este viernes en Alicante. Este nombramiento supondrá cubrir un hueco que está pendiente desde que el 31 de julio Ángel dejase su puesto como comisionado del Gobierno central ante la dana y también abandonara la presidencia de la formación para la que había sido elegido seis meses atrás, en el congreso que supuso la reelección de Diana Morant como líder de la federación.
El cargo de presidente del PSPV tiene un carácter más honorífico y simbólico que ejecutivo. De hecho, es formalmente el que se sitúa en la cúspide de la organización. Así, para ello se suele elegir a un dirigente con largo recorrido. Con la designación de Císcar se manda un mensaje de reivindicar a uno de los padres de la Llei d'ús i ensenyament del valencià así como a quien ha sido alcalde de Picanya, una de las localidades más afectadas por la dana de hace año y medio.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Semana Santa invernal en la provincia de Alicante?
- Así es el proyecto de Orenes para el nuevo gastromercado de La Plasa de Torrevieja
- Cientos de caravanas invaden la primera línea litoral de Orihuela y Torrevieja y del parque natural de las lagunas
- La Universidad de Alicante se sitúa entre las mejores del mundo en siete disciplinas
- Tabarca amplía sus plazas para pernoctar con la reapertura del albergue
- Las diez condiciones que pone Educación a los sindicatos para mejorar la enseñanza pública
- La Aemet avisa: los termómetros se vuelven locos en Alicante este miércoles
- El gobierno de Barcala responde a la Generalitat y hará festivo local en Alicante el 24 de junio de 2027