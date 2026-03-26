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Una acusación pide aclarar las horas de un teletipo que informa del Es Alert 37 minutos antes de enviarlo y otro de Mazón antes de llegar al Cecopi

Acció Cultural del País Valencià solicita a la jueza que aclare la cronología de los teletipos de la agencia EFE y la información oficial de la Generalitat Valenciana durante la Dana por posibles discrepancias temporales

Carlos Mazón atiende las explicaciones de funcionarios y la exconsellera Salomé Pradas tras llegar al Centro de Coordinación de Emergencias a las 20.28 horas del 29 de octubre de 2024.

Carlos Mazón atiende las explicaciones de funcionarios y la exconsellera Salomé Pradas tras llegar al Centro de Coordinación de Emergencias a las 20.28 horas del 29 de octubre de 2024. / Levante-EMV

Pablo Plaza

Laura Ballester

València

Una acusación popular y paticular personada en la causa de la dana, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha pedido a la jueza que esclarezca con precisión la cronología de los hechos y la difusión de la información oficial durante la emergencia. La acusación pone el foco en los teletipos remitidos por la agencia EFE, cuyas asignaciones horarias han generado dudas sobre la gestión de la información por parte de la Generalitat Valenciana en plena catástrofe.

En el escrito, al que ha tenido acceso Levante-EMV, la representación procesal de Acció Cultural del País València que dirige Manolo Mata solicita diversas diligencias a partir del listado de teletipos de aquella tarde aportados por la agencia a la causa de la dana. Entre ellos, uno de las 19.36 horas bajo el titular “Emergencias activa el aviso Es-Alert a toda la población para que no se desplace”, que tenía carácter preventivo y llamaba a evitar desplazamientos en toda la provincia de València [la exconsellera Salomé Pradas aún defiende que sólo se enviaba para los municipios afectados por la presa de Forata] pero que se habría lanzado 35 minutos antes de que la Generalitat Valenciana enviara efectivamente el aviso masivo a la población, a las 20.11 horas.

ACPV también incide en otro teletipo difundido a las 20.25 horas. en el que la Generalitat Valenciana "aún no puede confirmar que la dana haya dejado víctimas mortales”. El teletipo recogía declaraciones del propio Mazón donde aseguraba que no se podía confirmar que hubiera ninguna pérdida humana causada por el temporal de lluvia y viento”, extremo que la acusación considera “especialmente llamativo” al situar esa comparecencia “a una hora en que, al parecer, no había llegado” al Cecocpi. Mazón, cabe recordar, llegó al Centro de Coordinación de Emergencias a las 20.28 horas, tal como confirmaron las cámaras de seguridad.

El documento también subraya la evolución posterior de la información oficial, destacando que a las 23.35 horas se difundió un teletipo con el titular “Mazón confirma la localización de un número indeterminado de cadáveres en zonas inundadas”, en el que se señalaba que “los servicios autonómicos de emergencias han encontrado un número indeterminado de cadáveres en las zonas que han sufrido inundaciones”. El expresidente declaró en su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados que "no hubo conocimiento de las primeras víctimas humanas hasta la madrugada".

La acusación que ejerce ACPV bajo la dirección letrada de Manolo Mata pone el acento en posibles discrepancias temporales detectadas en los metadatos de las propias noticias, al señalar que “la relativa a que el señor Mazón no podía confirmar pérdidas humanas es de las 19.29 horas, y aquella en [la que] manifiesta que se ha localizado un número indeterminado de cadáveres es de las 22.50 horas”. Ante es baile de horas, advierte de que “puede ser que haya algún tipo de error en indicar esas horas”, pero insiste en que la investigación “requiere contar con datos objetivos concretando al máximo las horas en que sucedieron los hechos y quién hizo qué”.

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Por este motivo, desde ACPV ha pedido a la jueza que remita un informe detallado que precise “la hora exacta en que se distribuyó cada uno de los teletipos”, así como “la hora exacta en que se redactó cada uno” de ellos. Asimismo, solicita que se aclare “si las manifestaciones que se atribuyen al señor Mazón las realizó él personalmente o alguien de su equipo”, incluyendo el momento exacto y el canal por el que se facilitaron dichas informaciones.

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