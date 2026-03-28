Miles de personas recorren València en la primera manifestación contra Mazón tras su citación como testigo

La ciudad de València acoge este sábado 28 de marzo una nueva manifestación contra el expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, en una convocatoria que adquiere especial relevancia al ser la primera movilización ciudadana desde que esta misma semana ha sido citado a declarar como testigo por la jueza de Catarroja en el marco de la investigación judicial relacionada con la gestión de la dana. Miles de personas han partido desde la Plaza del Ayuntamiento al ritmo de dolçainers para exigir responsabilidades a Mazón. La marcha acaba de arrancar y los manifestantes se dirigen hacia la calle de la Paz. Entre las reivindicaciones, claman contra el aforamiento del expresidente.

La protesta, impulsada por diversos colectivos sociales y asociaciones vecinales, recorre el centro de la ciudad con el objetivo de que el expresident pierda sus “privilegios” económicos y judiciales de estar en las Corts, exigir responsabilidades políticas y reclamar mayor transparencia en la actuación de las administraciones durante el episodio meteorológico que afectó gravemente a varios municipios de la provincia.

Una de las pancartas contra Carlos Mazón / Laura Florentino

La convocatoria llega en un contexto marcado por la actualidad judicial. La titular del juzgado de Catarroja ha decidido citar a Mazón como testigo dentro de las diligencias abiertas para esclarecer posibles irregularidades en la gestión de la emergencia. Este movimiento ha reavivado el debate político y social, generando una mayor movilización ciudadana en los últimos días. Aunque la citación se produce en calidad de testigo y no implica imputación, los convocantes consideran que el hecho “refuerza la necesidad de dar explicaciones públicas”.

Los organizadores esperan una alta participación, similar a la de anteriores protestas celebradas en la capital valenciana en las últimas semanas. Desde el Consell se insiste en que la actuación durante la dana se realizó conforme a los protocolos establecidos y se ha pedido “respeto a los tiempos judiciales”, evitando hacer valoraciones sobre el proceso en curso.

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La manifestación de este sábado se perfila así como un nuevo termómetro del clima social en la Comunitat Valenciana, en un momento en el que la combinación de presión ciudadana y evolución judicial sitúa el foco sobre la gestión política de la crisis.