El negocio de la iluminación: cuánto mueve el mercado espiritual

La espiritualidad se ha convertido en un negocio. Hace 40 años el único centro que ofertaba retiros espirituales en València (más allá de la Iglesia) era el Centro Budista de Valencia. Hoy hay plataformas online que sirven de conexión entre quienes buscan un retiro y quienes lo ofertan. El negocio crece y la oferta se diversifica de manera que basta con buscar un retiro que conlleve la actividad elegida. Yoga, meditación... El fin es el mismo: cuidar la salud mental, el crecimiento personal y la paz interior. Y para conseguirlo hay retiros para todos los gustos y los bolsillos.

Una de las características fundamentales de cualquier retiro es el contacto directo con la naturaleza, lo que convierte a la Comunitat Valenciana en uno de los destinos favoritos para el negocio de la iluminación. De hecho, en la Comunitat Valenciana se realizan entre el 12 % y el 15 % de los retiros de toda España. Así lo aseguran en Inspyria, plataforma especializada y central de reservas de retiro en España. "Hay mucha diversidad porque tanto el interior como la costa permite disfrutar de un entorno en contacto directo con la naturaleza", explica Sergi Arribas, socio fundador de Inspyria junto con Antonio Izquierdo.

Los precios oscilan entre los 200 y los 400 euros el fin de semana y dependen, entre otras cosas, del alojamiento elegido. Hay retiros de 170 euros y los hay que superan los 500 por dos noches y actividades similares. Y es que no hay epígrafe ni licencia para una actividad en auge que solo precisa de un alojamiento rural para poder funcionar. "Esta actividad se asemeja al turismo rural y la diferencia consiste en la actividad complementaria que se oferte", explica Arribas.

Desde Sensación Rural aseguran que el precio medio para este tipo de actividades es de 31 euros por persona y día, que es la media del sector (entre 30 y 35 euros). "Hay que tener en cuenta que son alojamientos rurales de gran capacidad y que cuanta más capacidad tienen, tiende a descender el precio medio por persona. La media de capacidad de nuestros alojamientos es de 22 personas, si bien es cierto que tenemos 3-4 alojamientos por encima de las 55 personas que desvirtúan ese dato. Teniendo en cuenta que lo habitual son retiros entre 12 y 20 personas, el coste diario de alquiler una casa para retiros suele oscilar entre los 360 y los 620 euros", explican.

Los retiros son una realidad al alcance de la mayoría desde hace una década y una experiencia que se ha tornado moda desde la pandemia mundial que puso la salud metal en primera fila y su cuidado, como una prioridad. "Hace tres años empezamos a detectar la tendencia que había en este tipo de experiencias. Hay un nicho concreto y está en auge. Valencia es el tercer destino más buscado en España para participar en un retiro porque en 3 kilómetros tienes playa y montaña", recalca Nacho García, de Sensación Rural. "Para organizar un retiro hay que alquilar un alojamiento, abrir una inscripción y organizar las actividades. El otro modelo es menos común y consiste en complejos o alojamientos de un propietario que vive ahí todo el año y organiza él mismo los retiros en ese espacio. Lo cierto es que cualquiera puede organizar un retiro espiritual", explica. Y esa es la cuestión.

¿Cómo distinguir la calidad?

Si cualquiera puede organizar un retiro espiritual y la actividad no está reglada ni precisa de formación... ¿Cómo distinguir la calidad?, ¿cómo asegurarse de que la experiencia no será una estafa?

Alma acumula 20 años de experiencia en retiros y hace unos años decidió organizarlos en Valencia. Tiene formación (es terapeuta Gestalt en parejas, familias e individual y experta en arte terapéutico) y afirma que "la espiritualidad se ha convertido en un negocio". "Hoy en día hay retiros de cualquier cosa. Toda la espiritualidad se ha convertido en un negocio y se ha convertido en una moda. Cualquiera se siente con la capacidad suficiente de poder organizar un retiro y, lamentablemente, no es así. Ahora hasta los influencer organizan retiros", explica la experta.

Por ello, la única manera de "elegir" un retiro "que funcione" es "ver los comentarios de las plataformas, porque ahí ves lo que funciona y lo que no". "En los retiros que yo hago trabajo las heridas de la infancia. Consiste en ir al núcleo, porque lo que ocurre en la infancia condiciona tu vida, sin saberlo. Organizo otros retiros, pero este es el más exitoso. Al recordar, al abrirse y entender se puede empezar a trabajar las heridas. La gente que viene lo hace porque a otros les ha ido bien. Pero también he asistido a otros retiros que me han parecido... en fin. Lo que yo recomiendo es rebuscar en internet en las opiniones porque es lo más fiable", asegura Alma, conocida como 'Alma Calma'.

¿La espiritualidad mejora la salud?

Lo cierto es que la espiritualidad está de moda y la búsqueda de toda actividad que mejore el bienestar es una realidad que va a más. La catedrática de Estadística y del Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la Universitat de València Amparo Oliver explica "que la pandemia, las catástrofes naturales y las crisis geopolíticas nos han ido situando en un entorno de más incertidumbre que nunca" y una forma de reacción ante esto es "buscar el sentido en nosotros mismos, replegarse hacia la coherencia, el sentido a través de la espiritualidad en su triple vertiente: interior, social (en las relaciones con los demás) y de trascendencia".

De hecho, el equipo interdisciplinar ARMAQoL --que dirige Oliver en la Universitat de Valéncia junto con el profesor Ransome, responsable de un organismo en la Universidad de Yale, EE UU-- han encontrado relaciones "entre la práctica de la espiritualidad y una menor depresión y soledad". "Esta investigación se inició a finales de 2025 con datos de miles de estadounidenses y aporta evidencias de una integración entre la espiritualidad y la conexión social. Algo de interés porque a menudo la espiritualidad ha quedado relegada a algo personal, íntimo. Abriendo esta vía conectamos con posibilidades de intervención en organizaciones, empresas, instituciones para mejorar el bienestar y resultados a diferentes niveles. Se ha encontrado impacto de la espiritualidad sobre la salud (en términos de reducción de depresión, ansiedad, soledad...), el bienestar psicológico y sobre indicadores de funcionamiento", explica la catedrática.

Y añade: "Cuando profundizamos en la espiritualidad que solemos denominar interior, se asocia más con prácticas contemplativas, meditación… y es ahí donde estamos viendo proliferar oferta de actividades, retiros... Aunque exista evidencia científica de estas intervenciones, el propio equipo ARMAQoL lleva más de una década aportando evidencias de su utilidad en pacientes con dolor crónico, cáncer, fibromialgias… Y en entornos laborales de alta demanda emocional como unidades de paliativos y crónicos, UCIs, policía... e incluso, más recientemente, con el doctor David Martínez-Rubio trabajando con profesionales del sistema sociosanitario valenciano tras la dana".

Para Oliver, es importante subrayar que para este tipo de programas de intervención y/o retiros, "las personas monitoras expertas necesariamente han de estar acreditados". "Se requiere seriedad y hoy en día se ha desacreditado la imagen de las prácticas contemplativas porque se han organizado pseudoretiros. Por el contrario, también se han hecho cosas con sentido y rigor. Los retiros pueden ser una buena alternativa tanto para las personas como para el tejido empresarial, siempre que se cumplan los estándares y sea riguroso", concluye.