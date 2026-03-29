«Pretenden debilitar al Síndic y acallar su voz. Es un ataque a la democracia»

Un ombusman. Eso dice la literatura jurídica que es un defensor del pueblo: una magistratura de autoridad moral. Para Ángel Luna, a punto de los 74 años y de cumplir su mandato en la Sindicatura de Greuges, eso ya no sirve hoy, cuando la autoridad «va por barrios». La razón está ahora, afirma, en ser útil y eso pasa por «la defensa del derecho a una buena administración», que significa asimilar que el problema no es nunca el expediente administrativo, sino el ciudadano que está detrás. Ese le gustaría que fuera su legado. Esta semana ha presentado el informe de 2025 en Corts. No sin polémica.

¿Ha sido leal a las Corts y a la Generalitat? El PP le acusa de presentar sus propias quejas y no las de la ciudadanía.

Para defender a los ciudadanos hay que tener una institución fuerte. No se puede proteger a la ciudadanía atacando a las instituciones que, como el Síndic, tienen la misión expresa de defender sus derechos. Donde no hay instituciones democráticas fuertes, no se respetan los derechos.

¿Se está debilitando la Sindicatura de Greuges?

Se pretende debilitar al Síndic y no es un secreto: Vox ha dicho desde el principio que no cree en estas instituciones, quiere eliminarlas y como no puede, quiere estrangularlas. Eso se ha dejado sobre la mesa en la reciente reforma del reglamento de las Corts.

¿Lo están consiguiendo?

Lo está intentando y la amenaza es seria. Me sorprende que el PP, que formó parte del consenso estatutario, ahora se desmarque, supongo que a rastras como peaje por su pacto. Han reformado el reglamento para que el informe anual se exponga en comisión y no en el pleno para acallar la voz del Síndic. Y esa voz no es la mía, sino la de las 5.006 quejas de ciudadanos con nombres y apellidos.

Ha dicho que eso es una regresión democrática.

Sin duda. La independencia es imprescindible para cumplir el papel de las entidades estatutarias.

El PP ha planteado como respuesta que los remanentes presupuestarios del Síndic vuelvan a la Generalitat. ¿Hay mucho en la caja?

Depende. Pensamos en la ampliación del edificio [en Alicante], que teníamos que pagar, e hicimos un esfuerzo de recortar por ello. Pero con el teletrabajo no necesitamos ya ampliar. El remanente de 2025 fueron 150.000 euros, llevamos una vida austera y lo necesitamos como colchón.

¿La frase la toma como una amenaza?

Claro. Pero no van a poder, porque la ley del Síndic está por encima. Intentar tocar los remanentes es una vuelta atrás.

Ángel Luna, durante la entrevista / Francisco Calabuig

¿Lo grave es que no sea algo que solo afecta al Síndic, sino que se dijo algo similar de la Acadèmia Valenciana de la Llengua?

Lo dijeron: «Vamos a estrangularla». Vox no cree en estas instituciones y van a intentar el estrangulamiento y que se oigan cada vez menos. Eso es un ataque al estado de derecho y a la democracia. No pueden modificar la ley a las bravas y mediante amenazas presupuestarias: si te portas bien, te doy más.

¿Puede ser eso porque que ahora hay en esas instituciones mayorías contrarias a la parlamentaria?

El Síndic tiene dos funciones: por un lado, la defensa de la democracia y del estado de derecho, que afecta a concejales de todos los partidos, incluso de Vox nos piden de protección, y, por otro, la defensa del derecho a una buena administración, que es un área puramente instrumental, que tiene que ver con resolver los problemas de los ciudadanos en plazo razonable y darles una respuesta, no tiene contenido político. El Síndic es una figura molesta, porque no está para cantar las alabanzas.

Ha de serlo necesariamente.

Claro. He tenido enfrentamientos con el gobierno anterior y el actual. Es nuestro papel. Si 1.900 ciudadanos dicen que tienen derecho a la dependencia en seis meses y llevan dos años esperando, eso es una realidad palpable.

¿Se ha sentido arropado por la oposición al exponer estas denuncias de arrinconamiento?

No he buscado un arropamiento porque no lo necesito. El Síndic es un instrumento de los ciudadanos. No necesita más arropamiento que ese.

Termina mandato en diciembre. ¿Da por hecho que en 2027 continuará dada la situación política?

No debería ser. Lo razonable es que las instituciones cumplan. Sin embargo, viendo que el Sindic de Comptes o el Consell Jurídic Consultiu llevan años en funciones, creo que será difícil.

"Al Síndic que venga le aconsejo que aplique el ‘deber de ingratitud’: no agradezcas a nadie que te hayan elegido"

¿No tiene planes para el día después?

Voy a hacer 74 años y mis planes son retirarme a leer, que es lo que me apetece.

¿Algún consejo al que venga después?

Que asuma el cargo con fortaleza y aplique el ‘deber de ingratitud’: no le agradezcas a nadie que te hayan elegido, porque eso condicionará tu actuación.

Crecen mucho en el último año las reclamaciones sobre empleo.

Es empleo público. Han crecido porque ha habido procesos de estabilización y son problemas relativos a ello.

La cruz constante son los servicios sociales. ¿Por qué fallan de forma tan constante?

Hay un error de diseño desde 2019. Se ha burocratizado el funcionamiento de tal manera que el sistema es un trasiego de papeles de ida y vuelta entre ayuntamientos y conselleria y, además, los servicios sociales municipales dependen de un contrato programa que lleva periódicamente a un colapso. Es un procedimiento farragoso y retardatario. Lo mismo pasa con la Renta de Inclusión.

"Ha habido dos planes Simplifica y ninguno ha corregido la burocracia de los Servicios Sociales"

¿Y el plan Simplifica no ha arreglado esta burocracia?

Lo dije y la consellera Camarero dijo que yo no entendía nada. Ha habido dos Simplifica y ninguno ha corregido este procedimiento burocratizado.

¿No es solo una cuestión de dinero, entonces?

El dinero creció mucho ya en la anterior legislatura. Es un problema de burocracia.

¿Los menores migrantes, los llamados menas, están protegidos y bien atendidos hoy en día?

Hemos tenido ahí un rifirrafe epistolar con la conselleria, que nos planteó el día antes de una reunión de la conferencia sectorial que el gobierno iba a aprobar un decreto de reparto sobre el que no estaban de acuerdo y que hiciéramos algo. Contestamos diciendo “la competente es usted”. La posición nuestra es clarísima: los menores son niños y nos debemos a esa calificación. Lo digo no solo por la dignidad, sino desde el punto de vista del interés económico del país de acoger a esos niños, formarlos e integrarlos cuando hay un déficit de natalidad.

Ángel Luna. / Francisco Calabuig

La vivienda es la gran preocupación, pero no les llegan tantas quejas.

Seamos claros. Los que gobiernan piensan que con una ley se resuelve un problema y aquí se aprobó una [durante el Botànic] que declaraba la vivienda como derecho subjetivo sin tener la capacidad para cumplirlo, porque la Generalitat no tiene viviendas suficientes. Significa que si estás en situación vulnerable te han de dar una alternativa. Héctor Illueca se lo tomó en serio y logró programas para situaciones de urgente necesidad. Lo más grave es que en el presupuesto de 2025 ha desaparecido el procedimiento para solicitar esas ayudas extraordinarias de alquiler fuera de las convocatorias anuales. Nos dicen que es un error, pero no está. Es un retroceso para las familias vulnerables.

"La dana ha desnudado completamente la falta de coordinación, la falta de medios y la ausencia de planes detallados"

¿Sobre la dana, el principal problema ha sido la falta de coordinación entre administraciones?

La dana nos ha desnudado completamente. Elaboramos un informe de 170 páginas que recoge la falta de coordinación absoluta, la falta de medios y la ausencia de planes detallados para una emergencia de esta naturaleza.

¿Ha cambiado algo con la comisión mixta?

No lo sé. Habrá que ver. La del volcán de La Palma se creó al mes. Esta ha tardado 15 meses. Me da rabia.

"Por favor dejen a la jueza de la dana trabajar en paz, que se está dejando la vida"

¿El Síndic tiene algo que decir sobre la jueza de la dana?

Nada.

¿Y Ángel Luna?

Lo único es que por favor la dejen en paz, que la dejen trabajar, que se está dejando la vida en el trabajo y eso es muy de agradecer.

¿Y sobre el clima de confrontación partidista permanente?

Que es muy malo para el país. Tengo que citar al profesor Joan Romero, que dice que es imposible ser eficaz en un estado con competencias compartidas si no hay un grado mínimo de cooperación y coordinación.

"He firmado ya la apertura de oficio de una investigación sobre el veto a las mujeres cofrades de Sagunt"

¿El Síndic va a actuar por el veto a las cofrades de Sagunt?

He firmado ya la apertura de oficio. Hemos preguntado al ayuntamiento si la cofradía recibe alguna subvención o beneficio público y qué actuaciones ha adoptado con respecto a esta situación.

¿Cómo se define ideológicamente en 2026?

Hoy me defino como independiente por convencimiento racional y moral.

"La ideología queda en segundo plano hoy: no quiero pensar con los anteojos de ninguna ideología"

¿No como socialdemócrata?

En estos momentos la ideología queda en segundo plano, porque no quiero pensar con los anteojos de ninguna ideología. Busco analizar las cosas desde la racionalidad para encontrar la mejor solución a cada problema.

¿De ahí su alejamiento de las estructuras del PSOE?

Estoy obligado legalmente, pero también lo he hecho voluntariamente.

Conoció Gürtel bien. ¿No le sorprende que tras toda esa eclosión de corrupción sigan produciéndose casos?

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No, porque lamentablemente esas cosas están en la naturaleza humana y en el ejercicio del poder. Por eso lo más importante es la transparencia y defender la arquitectura institucional, los contrapesos que dicen los sajones. Por eso me voy a dejar la vida defendiendo la institución el tiempo que me quede.