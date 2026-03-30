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Compromís denuncia que Camps gastó 15.000 euros en gasolina en 2025: "Esto tiene un nombre: corrupción"

Baldoví insiste en reformar el Estatuto de los Expresidents de la Generalitat para retirar privilegios

Francisco Camps, en una imagen de cuando era presidente.

Francisco Camps, en una imagen de cuando era presidente. / Levante-EMV

José Luis García Nieves

José Luis García Nieves

València

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha denunciado que el 'expresident' de la Generalitat Francisco Camps gastó 15.000 euros "de todos los valencianos" para gasolina durante el pasado año 2025, se ha preguntado "para hacer qué" y ha deslizado que si lo ha hecho "para hacer su campaña" en su deseo de aspirar a liderar del nuevo el PPCV. "Esto no es hacer su trabajo como 'expresident'. Esto tiene un nombre: corrupción", ha remarcado.

Así lo ha desvelado este lunes, en declaraciones a los medios, en las que ha especificado que el 'expresident' Camps gastó durante el pasado año 40 euros al día en gasolina, lo que significa 1.200 euros al mes, "prácticamente lo que es un sueldo habitual de un ciudadano". "Se está gastando el dinero de los valencianos para pagar su campaña. Y si quiere hacer una campaña, que se la pague él, no que la tengan que pagar todos los valencianos", ha argumentado.

Baldoví, en el contexto de las consecuencias económicas de la guerra en Irán, ha lamentado que a quien "los problemas de la energía no afectan en absoluto" sea a Camps, quien "puede gastar 40 euros al día, 1.200 euros al mes, 15.000 euros al año en gasolina que no paga él". "Ese no tiene problema", ha cuestionado.

Oficina, coche, asesores y chófer

Frente a ello, ha defendido la apuesta de la coalición por reformar el Estatuto de los Expresidents de la Generalitat para, entre otras cosas, quitarles privilegios como estos. "Entendemos que la dignidad de un 'expresident' no va de que pueda gastar 15.000 euros al año, gastos absolutamente personales que se los deberían pagar ellos", ha indicado.

Precisamente, Compromís se volvió a quedar solo el pasado marzo en el pleno de Les Corts en su propuesta para modificar dicho estatuto, con el objetivo de "quitar privilegios" a exdirigentes como Carlos Mazón o Francisco Camps, como ser miembros natos del Consell Jurídic Consultiu (CJC) con un sueldo anual de alrededor de 75.000 euros o disponer de una oficina de 'expresident' y de un asesor y un chófer.

La iniciativa, contó con el criterio desfavorable del Consell, recibió el voto en contra tanto de PP y Vox como del PSPV, grupo que rechazó "meter en el mismo saco" a Mazón y a 'expresidents' como Ximo Puig o Joan Lerma. Se trata de una propuesta que ya que fue debatida el año pasado, meses antes de la dimisión de Mazón como jefe del Consell, y también contó con el único voto a favor de Compromís.

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A juicio de Compromís, el apoyo a los 'expresidents' se debe limitar a ofrecerles un vehículo para actos protocolarios, medios para garantizar su seguridad y apoyo económico y material para actividades, publicaciones o conferencias relacionadas con su actividad o el fomento del autogobierno.

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