El Consell lanza 100 millones en créditos a empresas por la guerra de Irán y estudiará ayudas sociales a petición de los sindicatos

Pasado más de un mes del inicio de la guerra de Irán, el Consell pone sobre la mesa su primera ayuda a los sectores económicos más expuestos al conflicto bélico en Oriente Medio, aunque reivindica otras para elevar la cifra total desembolsada, como sus propias rebajas de impuestos. La Generalitat ha anunciado este lunes la próxima apertura de una línea de crédito, a través del IVF, de 100 millones de euros a la que podrán acogerse las empresas con problemas de liquidez provocados por la guerra. El president Pérez Llorca, que vuelve a aplazar las medidas sociales, ha cifrado las ayudas desplegadas por su gobierno en más de 350 millones, al incluir en el paquete las reducciones en la renta o la parte proporcional de la rebaja del IVA a carburantes aprobada por el Gobierno y que aportan las comunidades autónomas.

La línea de crédito del IVF ha sido la única novedad acordada en la reunión del Observatorio de Industria y los sectores económicos celebrada hoy en el Palau entre el Consell, la patronal, la Cámara de Comercio y los sindicatos mayoritarios UGT y CC OO, además de otros actores clave del tejido empresarial autonómico, en un contexto marcado por la incertidumbre internacional y el encarecimiento de costes energéticos, logísticos y de materias primas.

El president y los agentes sociales se han citado a un nuevo encuentro, la próxima semana, en el que los sindicatos y la patronal llevarán algunas reivindicaciones adicionales con las que "complementar" el decreto de respuesta al conflicto, que la oposición en las Corts ha denunciado que llega tarde.

Llorca, sin embargo, ha justificado la tardanza, al entender que habría sido "ilógico" reunir a los agentes sociales "antes" de que el Gobierno central aprobara su paquete de ayudas, lo que se produjo el jueves pasado. "Si esto es tarde, la reacción del Gobierno también ha llegado tarde, ¿no?", se ha preguntado el jefe del Consell, que ha indicado aludiendo a la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez que hasta final de la semana pasada "no sabíamos si saldría" la iniciativa en el Congreso de los Diputados.

En cualquier caso, Llorca ha defendido que la Comunidad Valenciana fue "la primera en adelantarse a los acontecimientos" con su "apuesta por las rebajas fiscales", y en concreto en IRPF. Según ha explicado, en lo que va de legislatura los valencianos "se han ahorrado 400 millones" por esta vía, 100 millones en el último ejercicio. Y esos 100 millones es la primera cantidad que la Generalitat se imputa en sus ayudas: "Ya es una medida en sí", ha defendido el president.

Asimismo, contabiliza también la disminución de ingresos a través del IVA autonómico y que derivan de la rebaja aprobada por el Gobierno en el IVA de los carburantes. Una "merma" de 153 millones al trimestre para la Comunidad Valenciana y que el Consell también se anota en su haber de ayudas.

El president ha anunciado también la "flexibilización" de ayudas ya diseñadas a través de la Conselleria de Industria, tanto para la industrialización como para internacionalización, con el objetivo de "reorientarlas" y que puedan sumarse empresas afectadas por la guerra. Se trata de dos paquetes de 49 y 15 millones de euros respectivamente.

Por último, Llorca ha apuntado que se está ultimando una línea de ayudas a autónomos "especialmente expuestos" a la crisis, como transporte, reparto o pesca, cuya cuantía está pendiente de fijar. Y ha abierto también la puerta a incrementar el módulo de vivienda de protección pública para que la subida de costes "no paralice" la dinámica de construcción actual.

El presidente de la patronal CEV, Vicente Lafuente, ha celebrado la reunión y también el decreto aprobado por el Gobierno, si bien ha señalado que "ahora hace falta un escudo a las empresas". Por ello, ha considerado "muy positivo" que la Generalitat haya acudido "con propuestas" que, ha avisado, pueden ser "solo el principio" si el conflicto se extiende.

Los sindicatos, por su parte, han reclamado más ayudas sociales, las cuales presentarán en esa reunión de la mesa del diálogo social de la próxima semana. El secretario general de UGT, Tino Calero, ha pedido un "escudo social" autonómico que amplíe las medidas de apoyo empresarial, las cuales ha considerado también necesarias.

Calero ha incidido en la importancia de la soberanía energética, que ha permitido estar ahora en "mejor situación" que tras el estallido de la guerra de Ucrania, y ha llamado a la Generalitat a tener diseñados mecanismos para complementar los ERTE en caso de que el conflicto se alargue. Ha pedido también implementar ayudas a través de la Renta Valenciana de Inclusón o el Bono Térmico.

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Por último, la secretaria general de CC OO, Ana García Alcolea, ha anunciado que su sindicato llevará a esa próxima reunión más medidas sociales como la gratuidad del transporte público o mejoras en el bono social térmico. También ha pedido diseñar ya esos complementos a posibles ERTE y que el incremento de la recaudación de ciertos tributos como el carburante se pongan "a disposición de las familias más vulnerables".