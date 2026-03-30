Savia se consolida como referente en innovación residencial con la incorporación de BiGTv

Savia Residencias ha incorporado en sus centros la plataforma digital BiGTv, convirtiéndose en el primer grupo residencial en implantar esta solución en toda su red. Se trata de una aplicación diseñada como un “Netflix” para personas mayores, enfocada a promover el envejecimiento activo, la salud y la autonomía personal. Esta solución digital refuerza el compromiso del grupo con la innovación aplicada a la atención residencial y con la mejora continua de la calidad de vida de las personas usuarias.

Concretamente, es una aplicación que ofrece una amplia plataforma de contenidos digitales accesibles a través de las pantallas interactivas con las que cuentan todos los centros residenciales Savia. A través de esta tecnología, las personas usuarias pueden participar en actividades tanto en directo como a la carta, combinando intervención terapéutica, estimulación cognitiva, ejercicio físico y propuestas de ocio adaptadas a diferentes niveles de autonomía.

Savia Residencias ha incorporado en sus centros la plataforma digital BiGTv. / ED

BiGTv va más allá de un sistema audiovisual convencional y se concibe como una herramienta con contenidos terapéuticos y saludables, además de promover la interacción social. Entre las actividades disponibles, se incluyen dinámicas como gerontogimnasia, bingo musical, karaoke, baile o juegos tipo trivial, además de programas específicos de estimulación cognitiva, psicomotricidad y bienestar emocional. Asimismo, la plataforma permite adaptar los contenidos a las necesidades individuales, fomentando una atención centrada en la persona, al tiempo que combate la soledad no deseada y refuerza las relaciones sociales dentro de los centros residenciales.

Alfredo Sanmartín, responsable del Comité de Innovación de Savia Residencias, afirma que “la incorporación de BiGTv responde a nuestra apuesta por una innovación útil, con impacto real en el día a día de las personas usuarias. No hablamos solo de tecnología, sino de una herramienta que nos permite fomentar la autonomía, la estimulación y el bienestar emocional, integrando la actividad terapéutica con el ocio y la participación social”.

La incorporación de este servicio también supone un apoyo relevante para los equipos profesionales de Savia Residencias. “Su mayor valor es la versatilidad para trabajar en grupo y con un abanico amplio para los usuarios, así como para las familias. A la vez, permite la interacción individualizada y la pauta y prescripción de contenidos por parte de los profesionales”, explica Sanmartín.

Con la implantación de BiGTv, Savia Residencias continúa avanzando en su estrategia de innovación y digitalización, incorporando soluciones tecnológicas que mejoran la experiencia residencial y refuerzan su modelo de atención centrada en la persona, combinando calidad asistencial, bienestar y compromiso social.