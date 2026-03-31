Bernabé, sobre las grabaciones manipuladas en la dana: "Es una de las cosas más graves que se ha producido en nuestra democracia"

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha calificado como muy grave los hechos que el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, ha reconocido en el juzgado de Lliria sobre que Presidencia pidió la llamada de Aemet en la dana que se filtró manipulada. "Es, quizás, una de las cosas más graves que se ha producido en nuestra democracia reciente. Les hemos pillado manipulando, tergiversando y sustrayendo una información que debían de proteger, cuidar y por supuesto no manipular".

En declaraciones en Alicante, donde ha mantenido una reunión con la Junta Directiva de CEV Alicante, la responsable autonómica ha reiterado que la Generalitat Valenciana faltó a sus obligaciones de custodiar las grabaciones de las llamadas del 112 y de todas las llamadas que se hacen en una emergencia."Rompieron la custodia y acutaron al más puro estilo del Partido Popular de romper discos duros. Llegaron, cogieron un pendrive y se lo llevaron y hoy el responsable, el subdirector de Emergencias ha confirmado que efectivamente le dijeron sus superiores que le dieran toda esa información de manera ilícita porque se la había pedido presidencia".

La delegada del Gobierno ha asegurado que la acción fue claramente "ilegal" y ha arremetido duramente contra el Partido Popular y el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, a quien le ha recriminar que "siga manteniendo el aforamiento del señor Mazón". "Son tan cómplices como el que más", en referencia también a toda la bancada popular en las Cortes Valencianas.

La responsable de la Delegación del Gobierno en la Comunidad ha extendido esa complicidad hacia la vicepresidenta Susana Camarero; el conseller de Agricultura y hoy portavoz, Miguel Barrachina, quien "era el responsable de la presa de Buseo y por la que murieron siete personas". "Por lo tanto, insisto: punto número uno, el Sr. Pérez Llorca tiene que exigirle ya el acta de diputado al señor Mazón".

La delegada del Gobierno, esta mañana en CEV Alicante. / PILAR CORTES

Para Bernabé, la situación se agrava en la medida que "un gobierno y un partido, que sustenta un gobierno, se ha dedicado a utilizar la información de manera fraudulenta, a romper la custodia que es clave, que es necesaria para garantizarle a la ciudadanía que quienes están al frente cumplen con la legalidad. No lo han hecho y, además, la utilizaron para tergiversar y para hacer una fake news, que era una noticia falsa y que además pretendía cambiar la verdad de lo que había pasado".

Personación Mazón

Minutos antes de conocerse que la jueza de Catarroja había rechazado la personación de Carlos Mazón en la causa abierta por las muertes del pasado 29-O, la delegada del Gobierno aseguraba que "nunca me deja de sorprender y mire que es difícil. Ha tenido 17 meses para ir voluntariamente en reiteradas ocasiones. Y siempre lo ha rechazado".

Bernabé se ha preguntado:"¿Qué es lo que teme? ¿Teme decir la verdad? ¿Teme responder a las preguntas que le hagan los abogados?". Para añadir, "insisto, el Partido Popular tiene que actuar. Ese señor (Mazón) tiene que responder ante la justicia porque ha habido gran cantidad de versiones sobre lo que hizo o dejó de hacer y, por lo tanto, tiene que decir la verdad por pura decencia democrática. Y también legal".