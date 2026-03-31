Camarero pide retirar del diario de sesiones de las Corts su polémica frase de que "el Gobierno está lleno de prostitutas"

La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Vivienda, Juventud y Empleo, Susana Camarero, ha presentado un escrito ante la Mesa de las Corts en el que solicita que se retiren del diario de sesiones de la Cámara las palabras que pronunció la semana pasada en las que aseguró que "el Gobierno está lleno de prostitutas", una afirmación que levantó una gran polvareda y por la que Camarero tuvo que dar explicaciones, asegurando que fue un "lapsus" y que esa frase la corrigió acto seguido, cuando añadió: "consienten el uso público que ha hecho el Gobierno pagando las prostitutas", en alusión a las informaciones surgidas en torno al exministro socialista José Luis Ábalos.

La vicepresidenta se reafirma en esas mismas tesis para solicitar que se borre esa frase del diario de sesiones. "Es evidente que la parte 'que consideren que el Gobierno esté lleno de prostitutas' es una frase que está mal formulada, por ello se corrige inmediatamente después: 'Que consienten el uso público que ha hecho el Gobierno pagando las prostitutas".

Camarero añade además que esas manifesaciones "fueron objeto de aclaración en ese mismo día mediante comunicado público, en el que se precisó de manera expresa el alcance y significado de las palabras empleadas, evitando cualquier posible malentendido".

La izquierda no acepta las explicaciones

Aquellas explicaciones, sin embargo, no han convencido a la oposición de izquierdas, que ha insistido en su cese como consellera de Igualdad por aquella afirmación. El PSPV ha ido un paso más allá y pedirá su reprobación en el pleno de las Corts.

"Por más que quiera borrar el rastro de sus infames palabras, van a pasar a la historia. Les llamó en la cara prostitutas a las mujeres del Gobierno, esto no lo borra un escrito", ha afeado José Muñoz, síndic del PSPV. El socialista ha criticado también que la vicepresidenta "no pide perdón" sino sólo "que se retiren sus palabras para evitar interpretaciones".

Por ello, ha señalado que Camarero "no pude permanecer ni un minuto más" como titular de Igualdad, interpelando a Pérez Llorca y a Núñez Feijóo para que tomen cartas en el asunto.

Compromís tampoco ha bajado el tono contra la número dos del Consell. La portavoz adjunta Isaura Navarro ha tildado sus declaraciones de las "palabras más machistas nunca escuchadas" en las Corts, que a su juicio "evidencian que Camarero no puede seguir como consellera de Igualdad".

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Tampoco le ha gustado a Compromís que no haya pedido disculpas. "Ni siquiera pide perdón, sólo dice que sus palabras están descontextualizadas. Pues no: lo dijo, no pide perdón y no puede seguir ni un día más al frente de Igualdad", ha sentenciado Navarro.