Los hospitales de la Comunitat Valenciana buscan convencer a 933 MIR con la novedad de las 9 plazas de Urgencias

La sanidad pública valenciana ofrece 933 plazas MIR para los médicos residentes que deben elegir su especialidad y hospitalidad de destino en el próximo mes. Se trata de una cifra récord al ser 74 más que en la convocatoria del pasado año. Tradicionalmente, los 24 hospitales de la Comunitat no suelen tener problemas y agotan toda su oferta -lo han hecho, de hecho, en las dos últimas ediciones- dentro de la convocatoria ordinaria. El año pasado, el mejor MIR de España eligió el Hospital General de València para formarse en Cirugía Cardiovascular.

Sin embargo, los centros tratan de convencer a los mejores estudiantes para ganar prestigio. Siempre es un dato destacado agotar las plazas antes que el resto, aunque no se trate de una competición, ni ese sea el principal objetivo oficial de los centros. Ayer lunes el hospital de Manises abrió las puertas para recibir a más de un centenar de candidatos que quisieron interesarse por el centro, uno de los llamados comarcales, más pequeño que otros como La Fe o el Doctor Peset de València. Entre los ya médicos, caras de curiosidad e ilusión; también alguna duda sobre la elección a realizar.

Medicina Familiar es la especialidad deseada por María José Labaroni y, por ser siempre de las últimas en agotarse, no le preocupa poder escogerla. Sin embargo, sí que será importante el hospital a elegir. Quiere quedarse en València, donde está residiendo, aunque es argentina de nacimiento. "Me gustan los hospitales pequeños, pero aquí en España son todos grandes en comparación", confiesa. Estaba en la charla para informarse sobre el centro, aunque quiere prestar atención a los centros de salud porque "gran parte de la residencia se hace allí".

Misma duda para Víctor Garrigues, quien desea estudiar Anestesiología, una de las más cotizadas. Vive en Bétera y Manises podría ser una buena opción con la que evitar los grandes atascos para acceder a diario al 'cap i casal'. La asistencia a varias de estas jornadas le está haciendo reconsiderarse la elección de destino. "Mi idea inicial era escoger un hospital grande -, relata-. Pero he visto otros pequeños más familiares que me están convenciendo y que ofrecen la posibilidad de hacer rotaciones externas en los grandes centros. Ahora estoy sopesando los puntos a favor o en contra". En un mes, será el momento de elegir.

La gran novedad de Urgencias

Uno de los misterios de la presente convocatoria es observar la recepción de la nueva especialidad: Medicina de Urgencias y Emergencias. En la Comunitat Valenciana, solo se ofertan nueve plazas en su primer año: cinco en València en los hospitales de La Fe, el Arnau de Vilanova, el General, el Doctor Peset y el Clínico; tres en Alicante, en el Sant Joan, el General de Alicante y en el General de Elche; y una en la provincia de Castellón, en el General.

"En las otras jornadas a las que ya he ido, hay muchas personas interesadas -, explica Labaroni-. Hay pocas plazas y puede ser que se acaben enseguida". Por su parte, Garrigues valora la decisión del ministerio y las consejerías como "interesante" porque para quien esté interesado supone una "formación directa y específica en su especialidad". Hasta ahora, la vía más común para convertirse en facultativo de Urgencias era escoger otra especialidad, lo más común era Medicina Familiar, y después dar el salto al servicio de Urgencias.

Los futuros MIR se informan de las opciones que ofrece el hospital de Manises. / L-EMV

¿Habrá más plazas de esta especialidad en el futuro? Es lo más probable porque así lo ha comunicado el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, a su llegada a la jornada de Manises. "Nuestro objetivo es solicitar más plazas para poder cumplida satisfacción a las necesidades que en este momento tenemos". Muchos de estos servirán como personal para los Centros de Atención Urgente 24 horas (CAU 24 H), anunciados por el president Pérez Llorca en su discurso de investidura. Habrá 19 en total y servirán, según Gómez, para "hacer más accesible, más cómoda y más amable" la asistencia sanitaria urgente.

Noticias relacionadas

El principal problema de la sanidad

El déficit de médicos es uno de los grandes retos estructurales de la sanidad, no solo en la Comunitat Valenciana, también en España. Para tener más, hay que formar más y, por tanto, aumentar las plazas MIR de cada año. La sanidad valenciana lo está haciendo: el número total ha crecido un 6 % respecto al año anterior y la intención del departamento de Marciano Gómez es aumentarlo hasta en un 15 %, según han traslado en reiteradas ocasiones; serían 130 más al año. "Somos conscientes que nosotros, las comunidades, tenemos que formar y financiar las plazas MIR -, ha señalado el conseller-, pero seguimos pidiendo al Ministerio que flexibilice las unidades docentes".