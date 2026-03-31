La jueza de la dana tumba la personación de Carlos Mazón: "Solo podría personarse si pretendiera reconocer un hecho delictivo"

La jueza de la dana ha rechazado la petición de personación que había presentado el abogado del expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha desestimado los argumentos del exjefe del Consell, que había solicitado al juzgado que le tuviera por personado como parte en las diligencias previas abiertas en el procedimiento. Una decisión que deja la pelota ahora en la defensa de Mazón, que puede recurrir ante la Audiencia Provincial.

En un auto notificado este martes a las partes, la instructora rechaza las pretensiones del expresident de la Generalitat e insiste en que su condición es la de testigo después de que el TSJ rechazara su imputación. La magistrada apunta que en España un testigo no puede personarse como investigado si no existen indicios contra él, como resolvió el alto tribunal valenciano respecto a la figura de Mazón. "Citado como testigo, no puede solicitar su personación como investigado. Dicha posibilidad existe en el derecho francés, el denominado “testigo asistido”, pero no en España", apunta el auto, al que ha tenido acceso este diario.

El exjefe del Consell había pedido la personación apelando a una figura contemplada en la ley, similar a la de 'preimputado', que confiere las garantías de un investigado, al considerar que pese al auto del TSJCV, que le eximía de responsabilidad penal por la catástrofe, la magistrada sigue investigándole de facto. Por ello, el expresident había decidido personarse para tener acceso a toda la causa y saber qué se supone que sigue investigando, así como impugnar las decisiones de la instructora.

Así pues, el auto de la jueza apunta que la aplicación de dicha figura de 'perinvestigado' solo "sería aplicable si en el presente momento existieran indicios contra el aforado". "El auto del TSJCV de 16 de marzo de 2026 lo excluye, por lo que solo podría ser parte el Sr. Mazón, en este momento procesal, en el caso de que pretendiera reconocer un hecho delictivo, y dicho extremo no se afirma en su escrito en el que solicita su personación como parte", prosigue la jueza.

Mazón ha atendido a los medios este martes en Les Corts y ha anunciado que analizará la decisión de la jueza, aunque no ha aclarado si su abogado presentará recurso ante la Audiencia Provincial. "No valoro el proceso, lo analizaremos y ya está", ha señalado al ser preguntado sobre sus próximos movimientos. Con una media sonrisa, ha insistido que una vez "analizado" el auto con su equipo jurídico obrará "en consecuencia".

Mateo L. Belarte

Con todo, este mismo martes también pero antes de conocer la decisión de la jueza, Mazón había atendido a los medios para explicar el paso que había dado: "Hemos solicitado la personación para saber si después de ese auto se me sigue investigando o no", ha señalado a los periodistas, para negar que intente dilatar el proceso. Su objetivo, según ha dicho, es otro: "Simplemente, para saber si se me sigue investigando o si no. Tan sencillo como eso. Yo lo que le quiero decir es que quiero saber, primero, qué causa hay ahí, y quiero saber si se me está investigando o no. Creo que tengo derecho a saberlo", ha insistido a los periodistas.

En el escrito presentado, la representación del exjefe del Consell exponía que, desde el inicio del procedimiento, había mantenido una actitud de “máximo respeto” hacia la instrucción y hacia las resoluciones adoptadas tanto por el juzgado como por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. En este sentido, señala que su decisión de no personarse con anterioridad respondía a una “prudencia procesal” y no a una falta de actuación.

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No obstante, tras el reciente pronunciamiento del TSJCV, que descartó la existencia de responsabilidad penal en su caso, el expresident consideraba que había llegado el momento de ejercer formalmente su derecho a intervenir en el procedimiento. “Es el momento de hacer efectiva la prerrogativa para analizar las diligencias que se siguen practicando sobre él aún después de la resolución del tribunal competente”, recogía el escrito.